flyman написав:Не в "тарілці", а каналах супитника які приймаються і можливостях тюнера. Можна поставити "тарілку правильного оператора", а тюнер залишить "неправильний" і приймати "неправильні канали"
Довод не учитывает нюанс. Украинские и российские каналы транслируются разными спутниками. А сами спутники разнесены друг от друга значительно на карте неба. Таким образом направление рефлектора и облучателя антенны на спутник могут указывать на интерес смотрящего к "неправильным каналам".
тобто якщо УТ-1 транслюється на Сибір і спутник має координати (+- 3 град) на гоостаціонарній орбіті, як і ті що транслюють РТ-1, то як можна "на око" визначити? Вам знайти сайт із передачами, супутниками і їх координатами та азимутом, кутом відносно горизонту в районі Генічєска?
А ви знаєте, що можна ставити спокійно 3 конвертера на одній тарілці і приймати сигнал із різних спутників, які відносно поряд? Як визначити "візульним контактом", на що саме наведено і який канал (із тисячі) приймається?
tumos написав:Забыл в своем предыдущем посте дописать - ИМХО. Это мое предположение, однако проверяемое у кого есть желание. Идея поворачивать как по мне не очень. Требуется настройка на спутник. Наверное замахаетесь это делать. А антенны с автоматическим позиционированием на спутник дорогая забава. Опять же ИМХО.
Виставляв на супутник з допомогою шкільного транспортира, відвісу (гайка на нитці), і дерев'яної рейки (тм). Перед тим з інтернету знайшов які мають приблизно мають бути азимут та кут на супутники з каналами, які цікавлять. Перший раз, бажано виставляти в полудень, коли південь по сонцю і магнітний південь співпадають. Один раз знайшовши спутник і виставивши тарілку, потім набагато легше (якщо 1й раз на це піде півдня-день, то наступні рази година і менше, таким чином приїзжаючи на дачу серед ночі витягував з підвалу тарілку, нашпилював на всталовлений штир з відомим орієнтиром, покрутивши кілька хвилин вліво-вправо та верх-вниз знаходив супутник і йшов дивитись ТБ).
Востаннє редагувалось flyman в Чет 11 вер, 2025 17:25, всього редагувалось 4 разів.
Головна мета російського диктатора Володимира Путіна — змусити Україну дійти висновку, що чинити опір російській військовій машині марно.
Ця теза відображає особисту думку Путіна, який вважає, що українська армія відчуває таку нестачу особового складу, що оборона країни може впасти, пише NYT, посилаючись на двох близьких до Кремля людей.
За їхніми словами, головний посил Путіна полягає в тому, що Києву слід прийняти ті умови миру, які пропонуються зараз, оскільки будь-яка майбутня угода буде гіршою.
Водночас прихильники України наголошують, що Путін намагається змусити Київ капітулювати, при цьому ігноруючи величезні втрати та обмежені успіхи своєї окупаційної армії на фронті, а також проблеми в економіці РФ.
як гадаєте, чого деякі форумчани транслюють посил пуйла один в один?
Киев придерживается своих прежних прогнозов, согласно которым ему необходимо получить до 37,5 млрд долларов в течение двух лет, в то время как МВФ оценивает общую сумму на 10–20 млрд долларов больше, сообщил один из чиновников, знакомых с ходом переговоров. Источник пожелал остаться анонимным, чтобы иметь возможность говорить откровенно о переговорах, которые проходят за закрытыми дверями.
Ожидается, что стороны согласуют сумму на следующей неделе в ходе продолжающихся консультаций, сообщил другой источник. Как только это произойдет, правительство и МВФ обратятся к союзникам Украины, чтобы обсудить пути получения дополнительного финансирования, добавили источники.
Кабинет министров Украины и Министерство финансов отказались от комментариев до публичного ответа МВФ. Представитель МВФ также отказался от комментариев. Министерство финансов заявило в четверг, что завершило переговоры с сотрудниками МВФ и продолжит тесный диалог в ближайшие недели. ........Правительству предстоит непростая балансировка. Военные расходы — важная статья бюджета, которую необходимо поддерживать во время войны, и которую крайне сложно спрогнозировать. Тем не менее, МВФ и правительство обеспокоены некоторыми категориями расходов, включая проверку выплат солдатам, многие из которых могут не подпадать под максимальные выплаты, сообщили источники.
Украина также не хочет увеличивать налоговое бремя для своего измученного войной населения, несмотря на рекомендации МВФ. Кредитор планирует оказать давление на правительство, чтобы сократить объём теневой экономики, который, по оценкам кабинета министров, превышает 30% ВВП, сообщают источники.
Режисер "95 Кварталу" Кірющенко заробляє мільйони на електроенергії у співпраці з компаніями Бойка
Компанія режисера і сценариста серіалу "Слуга народу" Олексія Кірющенка, якого президент Володимир Зеленський називав своїм другом, у 2024 році вийшла на понад 866 млн грн річного обороту. Фірма продає електроенергію і співпрацює з компаніями, з орбіти одного з лідерів ОПЗЖ – Юрія Бойка. https://censor.net/ua/news/3573608/olek ... roenergiyi
Головна мета російського диктатора Володимира Путіна — змусити Україну дійти висновку, що чинити опір російській військовій машині марно.
Ця теза відображає особисту думку Путіна, який вважає, що українська армія відчуває таку нестачу особового складу, що оборона країни може впасти, пише NYT, посилаючись на двох близьких до Кремля людей.
За їхніми словами, головний посил Путіна полягає в тому, що Києву слід прийняти ті умови миру, які пропонуються зараз, оскільки будь-яка майбутня угода буде гіршою.
Водночас прихильники України наголошують, що Путін намагається змусити Київ капітулювати, при цьому ігноруючи величезні втрати та обмежені успіхи своєї окупаційної армії на фронті, а також проблеми в економіці РФ.
як гадаєте, чого деякі форумчани транслюють посил пуйла один в один?
Навіть здогадок у мене немає ... і чомусь вони зайвого слова про пуйла не скажуть ...
tumos написав:Довод не учитывает нюанс. Украинские и российские каналы транслируются разными спутниками. А сами спутники разнесены друг от друга значительно на карте неба. Таким образом направление рефлектора и облучателя антенны на спутник могут указывать на интерес смотрящего к "неправильным каналам".
не фантазуйте. українські і російські канали транслюються одними і тими ж супутниками hotbird 13e та astra 4,8e. При чому набір безплатних російських каналів набагато ширший. При наймні так було років 5 тому назад. Нема ніяких українських тв супутників.
Не користувався ніколи супутниковим тв. В принципі років 15 не дивлюсь ніяке тв , але
📡 Супутникове телебачення в Україні та Росії історично використовувало різні орбітальні позиції та операторів, але частково є і перетини.
🔹 Україна • До 2022 року більшість українських каналів транслювалися на супутниках Astra 4A (4.8°E), а також частково на Amos 7/3 (4°W). • Це були класичні “точки доступу” для супутникового ТБ в Україні (Viasat, Xtra TV тощо). • Війна змінила ситуацію: частина сигналів шифрується, частина каналів перейшла на онлайн-моделі.
🔹 Росія • Основна орбітальна позиція для російських каналів – 36°E (Eutelsat 36B / Express-AMU1), звідки працює “Триколор ТВ” та “НТВ-Плюс”. • Також використовуються російські супутники Express (наприклад, Express-AMU7 на 140°E, Express-AM33 на 96.5°E) для покриття всієї РФ. • Це інша “орбітальна група”, ніж в Україні.
🔹 Чи є спільні? • Так, частина міжнародних супутників (типу Eutelsat Hot Bird 13°E або Eutelsat 36°E) може містити і українські, і російські канали, але вони там не основні. • Наприклад, українські міжнародні версії телеканалів могли дублюватися на Hot Bird (для діаспори). • Російські теж мають дублікати на Hot Bird чи ін. європейських супутниках для охоплення Європи.
✅ Висновок • Основні супутники різні: Україна традиційно сиділа на 4°W і 4.8°E, Росія – на 36°E та власних Express. • Але часткові перетини є через міжнародні ретрансляції (Hot Bird, Eutelsat тощо).
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 11 вер, 2025 18:20, всього редагувалось 2 разів.