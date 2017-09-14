RSS
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 18:26

  Letusrock написав:
  Shaman написав:як гадаєте, чого деякі форумчани транслюють посил пуйла один в один?

проблема в тому що останні два роки ваша мантра 2023-го "покращення переговорних позицій" на порядок далі від реальності ніж "головний посил пуйла"

останні роки я кажу про перемовини, обговорюю різні варіанти - але весь цей час саме Раша не хоче перемовин. я не знаю, де наші зрадофіли бачать бажання Раші вести перемовини - оце ваша головна брехня - Раша не хоче, а Україна в цьому винна.

реальні умови не змінилися - по лінії фронту й гарантії (корейський варіант). ще можливий варіант - просто зупинились й все, без ніяких гарантій.
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 18:34

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:як гадаєте, чого деякі форумчани транслюють посил пуйла один в один?

проблема в тому що останні два роки ваша мантра 2023-го "покращення переговорних позицій" на порядок далі від реальності ніж "головний посил пуйла"

останні роки я кажу про перемовини, обговорюю різні варіанти - але весь цей час саме Раша не хоче перемовин. я не знаю, де наші зрадофіли бачать бажання Раші вести перемовини - оце ваша головна брехня - Раша не хоче, а Україна в цьому винна.

реальні умови не змінилися - по лінії фронту й гарантії (корейський варіант). ще можливий варіант - просто зупинились й все, без ніяких гарантій.

Раша не хоче. Но ещё полгода тому и мы не хотели.
Какие "різні варіанти" вы обговорюєте?
В основном, дождаться пока РФ развалится или хотя бы сильно ослабнет (экономически или в военном отношении).
Какие ещё?

"гарантії (корейський варіант)" - не реальный вариант. У нас нет американских военных баз, как в Ю Корее.
"просто зупинились й все" - тоже не реальный вариант. Как вы правильно пишете, "Раша не хоче".
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 11 вер, 2025 18:38, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 18:37

  flyman написав:тобто якщо УТ-1 транслюється на Сибір і спутник має координати (+- 3 град) на гоостаціонарній орбіті, як і ті що транслюють РТ-1, то як можна "на око" визначити? Вам знайти сайт із передачами, супутниками і їх координатами та азимутом, кутом відносно горизонту в районі Генічєска?

А ви знаєте, що можна ставити спокійно 3 конвертера на одній тарілці і приймати сигнал із різних спутників, які відносно поряд? Як визначити "візульним контактом", на що саме наведено і який канал (із тисячі) приймається?

Як писав хантер, "така агітка провалилась"


Я читал, что телевидение РФ работает через такие спутники Express-AM5, Express-AM6, Ямал-401, ABS-2. НТВ Плюс и Триколор ТВ используют все перечисленные. Решается ли задача для просмотра Украины и РФ установкой нескольких облучателей перед одним отражателем сказать не могу.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 18:43

  Letusrock написав:
  Shaman написав:як гадаєте, чого деякі форумчани транслюють посил пуйла один в один?

проблема в тому що останні два роки ваша мантра 2023-го "покращення переговорних позицій" на порядок далі від реальності ніж "головний посил пуйла"

проблема в тому, що приписування іншим мантри про "покращення переговорних позицій" живе в голові виключно тих, хто активно просуває посил пуйла
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 18:50

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  Letusrock написав:проблема в тому що останні два роки ваша мантра 2023-го "покращення переговорних позицій" на порядок далі від реальності ніж "головний посил пуйла"

останні роки я кажу про перемовини, обговорюю різні варіанти - але весь цей час саме Раша не хоче перемовин. я не знаю, де наші зрадофіли бачать бажання Раші вести перемовини - оце ваша головна брехня - Раша не хоче, а Україна в цьому винна.

реальні умови не змінилися - по лінії фронту й гарантії (корейський варіант). ще можливий варіант - просто зупинились й все, без ніяких гарантій.

Раша не хоче. Но ещё полгода тому и мы не хотели.


И снова лозунги

"Раша не хоче" - ну то таке ... так буває
"Украина не хоче" - фу-фу-фу ... "надо заинтересовать агрессора"
  ЛАД написав:
По словам Милана Трайковича, заместителя директора рейтингового агентства Fitch Ratings , суверенный рейтинг Польши может быть понижен, если страна не сможет стабилизировать уровень государственного долга или сохранить темпы экономического роста.

Ранее в этом месяце рейтинговое агентство Fitch понизило со стабильного до негативного прогноз по инвестиционному рейтингу Польши A-, предупредив, что политическая напряженность может помешать фискальной консолидации, необходимой стране для сокращения дефицита, который в этом году оценивается на уровне 6,9% от внутреннего производства.
.....
Fitch, ранее ожидавшее стабилизации государственного долга Польши в 2028 году, теперь прогнозирует его рост до примерно 68% от ВВП в следующем году. .... Fitch прогнозирует дальнейший рост долга после 2028 года.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-11/poland-risks-credit-downgrade-at-fitch-on-spiraling-public-debt?srnd=homepage-europe

ЛАД, курс злотого до долара 5 років тому був 3,70. А зараз 3,65.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 19:19

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:як гадаєте, чого деякі форумчани транслюють посил пуйла один в один?

проблема в тому що останні два роки ваша мантра 2023-го "покращення переговорних позицій" на порядок далі від реальності ніж "головний посил пуйла"

проблема в тому, що приписування іншим мантри про "покращення переговорних позицій" живе в голові виключно тих, хто активно просуває посил пуйла

я тобі просто нагадаю:
2022 - токмо розвал рф + репарації, не менше
2023 - контрнаступ, кордони91, остання верба
2024 - фількині безпекові угоди, десяток планів, самітів та формул, очікування кращих переговорних позицій
2025 - сотні тисяч СЗЧ, Трамп, 300 млрд невистачає(вкрали?), дрони атакують Польшу, АЛЕ - "ми вже перемогли"(с)
2026 - ...
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 19:21

до речі тема Ірини Заруцької на форумі не розкрита? Чи тут всі агенти Сороса, тому й мовчать тихенько?
P.S. Плюс ще й Чарлі Кірк
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 19:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:проблема в тому, що приписування іншим мантри про "покращення переговорних позицій" живе в голові виключно тих, хто активно просуває посил пуйла

новина за серпень 2024:
ОП: Наразі Україна не готова до перемовин з Росією щодо завершення війни у контексті сильних переговорних позицій. Йдеться про нестачу озброєнь, а також чіткі гарантії щодо того, що РФ через два-три роки не нападе знову.

Пройшов рік і позиції наші сильніші тому ми готові до перемовин і перспектива повторного нападу вже зникла. все вірно?))
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 19:33

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:проблема в тому що останні два роки ваша мантра 2023-го "покращення переговорних позицій" на порядок далі від реальності ніж "головний посил пуйла"

проблема в тому, що приписування іншим мантри про "покращення переговорних позицій" живе в голові виключно тих, хто активно просуває посил пуйла

я тобі просто нагадаю:
2022 - токмо розвал рф + репарації, не менше
2023 - контрнаступ, кордони91, остання верба
2024 - фількині безпекові угоди, десяток планів, самітів та формул, очікування кращих переговорних позицій
2025 - сотні тисяч СЗЧ, Трамп, 300 млрд невистачає(вкрали?), дрони атакують Польшу, АЛЕ - "ми вже перемогли"(с)
2026 - ...

Як я і сказав, ти пишешь виключно посилами пуйла ... при цьому приписуешь іншим "покращення переговорних позицій"

Якби ти промовчав, за розумного зійшов би
Але ж ти не промовчав, чим і показав власну позицію (мабуть на премію заробив)

До того ж, приписування іншим "покращення переговорних позицій" - це також російська пропаганда

PS. Ти вже обрав, куди тікати будешь ? Чи такі будешь росіян зустрічати і разом з ними штурмувати Європу ? )
