Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 20:05

думаю ЛАДушке зайдет...

"Копали окопи і ставили розтяжки"
https://life.pravda.com.ua/society/isto ... TUkbDAkaDA.

"это-же война"(с)...
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 20:06

  pesikot написав:
  Letusrock написав:до речі тема Ірини Заруцької на форумі не розкрита? Чи тут всі агенти Сороса, тому й мовчать тихенько?
P.S. Плюс ще й Чарлі Кірк

Навіщо ти так палишься ... "агенти Сороса" ... московитом бздишь
Ти тему гілки здатен прочитати ?
Я бачу, що ні
Про Чарлі Кірка, я читаю в інеті, що тему з ним розганяють росіяни

це якраз по темі гілки. варвари вже на підступах до Риму, а демократи (яких зациклило на знедолених неграх, лгбт та гендерах) їм в цьому допомагають
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 20:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Та да. В цьому вся стратегія вічної війни) їм не треба перемоги їм треба виснажувати росію щоб європа встигла підготовитись

з такою "швидкістю" та бажанням готуватись, боюсь що не тільки українці закінчаться а й привозні бангладешці
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 20:10

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Яка різниця що МИ не хотіли пів року тому назад

Снова старая шарманка? :roll: -- разница в том, что те же пол-года назад - по странному совпадению - некто Трамп готовил подписание РПО...
Так він і зараз готує...
тільки якось дивно
чим більше він готує-тим сильніше по нас прилітає
Сьогодні він Білорусь з санкцій по авіа зняв... тепер виявиться що Боїнг в Білорусію стільки запчастин поставить що не те що 10 білоруських - 150 педераційних відремонтуються....

Так разговор-то не про это :wink:
А про то, что чем дальше - тем переговорные позиции все "кращэ и кращэ"...
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 20:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Допомога Швеції

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... i-7jO0t8tQ
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 20:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Внаслідок вибуху пошкоджена "Чернігівська політехніка": що відомо про атаку по місту в ніч на 11 вересня
Внаслідок атаки РФ у ніч на 11 вересня по Чернігову пошкоджена будівля Національного університету "Чернігівська політехніка". Це третій випадок за час повномасштабного вторгнення, коли під ударом росіян опинився цей навчальний заклад.


Росія вдарила дронами по навчальному закладу в Сумах: виникла пожежа – фото
За інформацією рятувальників, будівлі навчального закладу значно пошкоджені та частково зруйновані. В одній з них виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.


"Ну это же война" (с) ЛАД

По факту, росіяни ціленаправлено наносять удари по навчальним закладам
  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:до речі тема Ірини Заруцької на форумі не розкрита? Чи тут всі агенти Сороса, тому й мовчать тихенько?
P.S. Плюс ще й Чарлі Кірк

Навіщо ти так палишься ... "агенти Сороса" ... московитом бздишь
Ти тему гілки здатен прочитати ?
Я бачу, що ні
Про Чарлі Кірка, я читаю в інеті, що тему з ним розганяють росіяни

це якраз по темі гілки. варвари вже на підступах до Риму, а демократи (яких зациклило на знедолених неграх, лгбт та гендерах) їм в цьому допомагають

Ти б так завзято розповідав про вбивства розмінерів чи вбивства пенсіонерів ...

Але ти глузуєшь ... мразота ... глузуй далі ...
  Letusrock написав:
  Banderlog написав:Та да. В цьому вся стратегія вічної війни) їм не треба перемоги їм треба виснажувати росію щоб європа встигла підготовитись

з такою "швидкістю" та бажанням готуватись, боюсь що не тільки українці закінчаться а й привозні бангладешці

Все за планом. Допоки раша не зупиняється по лінії розмежування (без вимог захоплення України і подальших претензій до нати), пенси оркостану будуть насолоджуватися інфляцією, відсутністю ліків, проблемами з маслом, картоплею і почекаємо з немолодим ЛАДом чого ще, автопром працювати все менше днів, не тільки автопром, світло вночі буде зникати у все більших містах, а що там бензин, кажуть немолодий ЛАД в Україні може заправитись і дешевше? 20 років накопичень в ФНБ усьо, скільки танків, авіації, рлс, чорноморського флоту, наразі і новоросійськ потихеньку насолоджується сво. Ні, молодому ЛАДу в оркостані ще не видно що ж то є вже. Цікаво у 75 він буде також впевненим, що то одномоментно він і сотні тисяч людей, фізиків, хіміків стали нікому непотрібні... Великі заводи прям всім олігархам і світу були потрібні, але сотні тисяч просто просруть оті кому 15 і менше наразі... )
Зрада:
*Новая тема...
РФ напала дронами на РП, чтоб ЕС и НАТО забрали все ПВО себе и не дали нам...* (С)
____________________________
Потужно:
*Те, що ми збили декілька російських БпЛА – важливий сигнал для путіна. Ми показали, що готові захищати східний фланг НАТО, – речник президента Польщі...* (С)

Імхо. Як по нотам.
Всі отримали якісь дивіденди.
  stm написав:
  Letusrock написав:
  Banderlog написав:Та да. В цьому вся стратегія вічної війни) їм не треба перемоги їм треба виснажувати росію щоб європа встигла підготовитись

з такою "швидкістю" та бажанням готуватись, боюсь що не тільки українці закінчаться а й привозні бангладешці

Все за планом. Допоки раша не зупиняється по лінії розмежування (без вимог захоплення України і подальших претензій до нати), пенси оркостану будуть насолоджуватися інфляцією, відсутністю ліків, проблемами з маслом, картоплею і почекаємо з немолодим ЛАДом чого ще, автопром працювати все менше днів, не тільки автопром, світло вночі буде зникати у все більших містах, а що там бензин, кажуть немолодий ЛАД в Україні може заправитись і дешевше? 20 років накопичень в ФНБ усьо, скільки танків, авіації, рлс, чорноморського флоту, наразі і новоросійськ потихеньку насолоджується сво. Ні, молодому ЛАДу в оркостані ще не видно що ж то є вже. Цікаво у 75 він буде також впевненим, що то одномоментно він і сотні тисяч людей, фізиків, хіміків стали нікому непотрібні... Великі заводи прям всім олігархам і світу були потрібні, але сотні тисяч просто просруть оті кому 15 і менше наразі... )

Картинка гарна. Чудова.
Але Буданов чітко визначив, що впливу на продовження орківської агресії вона не має.
Про якусь програму переозброєння на 1,2 трлн. ДОЛЛ. вказав. Зауваживши, що навіть якщо на 60% виконають, то й це значне.

Це Кривонос про голод казав і про вплив економічних негараздів.

І кому довіряти з них двох?

Хз навіщо і чому Буданов дав отаке інтерв'ю.
По суті воно йде напротиріч заявам Зе і Ко, партнерам.
Не просто напротиріч, а вщент розносить всю базу їх обгрунтувань.
(Практично повторив а-ля отой хід Залужного в Тайм).
