stm написав:

Letusrock написав: Banderlog написав: Та да. В цьому вся стратегія вічної війни) їм не треба перемоги їм треба виснажувати росію щоб європа встигла підготовитись Та да. В цьому вся стратегія вічної війни) їм не треба перемоги їм треба виснажувати росію щоб європа встигла підготовитись

з такою "швидкістю" та бажанням готуватись, боюсь що не тільки українці закінчаться а й привозні бангладешці з такою "швидкістю" та бажанням готуватись, боюсь що не тільки українці закінчаться а й привозні бангладешці

Все за планом. Допоки раша не зупиняється по лінії розмежування (без вимог захоплення України і подальших претензій до нати), пенси оркостану будуть насолоджуватися інфляцією, відсутністю ліків, проблемами з маслом, картоплею і почекаємо з немолодим ЛАДом чого ще, автопром працювати все менше днів, не тільки автопром, світло вночі буде зникати у все більших містах, а що там бензин, кажуть немолодий ЛАД в Україні може заправитись і дешевше? 20 років накопичень в ФНБ усьо, скільки танків, авіації, рлс, чорноморського флоту, наразі і новоросійськ потихеньку насолоджується сво. Ні, молодому ЛАДу в оркостані ще не видно що ж то є вже. Цікаво у 75 він буде також впевненим, що то одномоментно він і сотні тисяч людей, фізиків, хіміків стали нікому непотрібні... Великі заводи прям всім олігархам і світу були потрібні, але сотні тисяч просто просруть оті кому 15 і менше наразі... )