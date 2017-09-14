Головна мета російського диктатора Володимира Путіна — змусити Україну дійти висновку, що чинити опір російській військовій машині марно.
Ця теза відображає особисту думку Путіна, який вважає, що українська армія відчуває таку нестачу особового складу, що оборона країни може впасти, пише NYT, посилаючись на двох близьких до Кремля людей.
За їхніми словами, головний посил Путіна полягає в тому, що Києву слід прийняти ті умови миру, які пропонуються зараз, оскільки будь-яка майбутня угода буде гіршою.
Водночас прихильники України наголошують, що Путін намагається змусити Київ капітулювати, при цьому ігноруючи величезні втрати та обмежені успіхи своєї окупаційної армії на фронті, а також проблеми в економіці РФ.
як гадаєте, чого деякі форумчани транслюють посил пуйла один в один?
Так чого, того, водин у водин та транслюють??? А ті що не траслюють - заброньовані по епілепсії наглухо?
detroytred написав:Картинка гарна. Чудова. Але Буданов чітко визначив, що впливу на продовження орківської агресії вона не має. Про якусь програму переозброєння на 1,2 трлн. ДОЛЛ. вказав. Зауваживши, що навіть якщо на 60% виконають, то й це значне.
Це Кривонос про голод казав і про вплив економічних негараздів.
І кому довіряти з них двох?
Хз навіщо і чому Буданов дав отаке інтерв'ю. По суті воно йде напротиріч заявам Зе і Ко, партнерам. Не просто напротиріч, а вщент розносить всю базу їх обгрунтувань. (Практично повторив а-ля отой хід Залужного в Тайм).
Матриця... Більшість чоловіків у 75 вірять що то одномоментно фізики і хіміки стали непотрібні, а заводи і пароходи просрали підлітки і діти, а не вони сліпі були 300 років тому... А що там економісти нати вам розповіли? Відкрили таємницю п***? Чи приколісти були і казали Кейнса почитати )))
Banderlog написав:Та да. В цьому вся стратегія вічної війни) їм не треба перемоги їм треба виснажувати росію щоб європа встигла підготовитись
з такою "швидкістю" та бажанням готуватись, боюсь що не тільки українці закінчаться а й привозні бангладешці
Все за планом. Допоки раша не зупиняється по лінії розмежування (без вимог захоплення України і подальших претензій до нати), пенси оркостану будуть насолоджуватися інфляцією, відсутністю ліків, проблемами з маслом, картоплею і почекаємо з немолодим ЛАДом чого ще, автопром працювати все менше днів, не тільки автопром, світло вночі буде зникати у все більших містах, а що там бензин, кажуть немолодий ЛАД в Україні може заправитись і дешевше? 20 років накопичень в ФНБ усьо, скільки танків, авіації, рлс, чорноморського флоту, наразі і новоросійськ потихеньку насолоджується сво. Ні, молодому ЛАДу в оркостані ще не видно що ж то є вже. Цікаво у 75 він буде також впевненим, що то одномоментно він і сотні тисяч людей, фізиків, хіміків стали нікому непотрібні... Великі заводи прям всім олігархам і світу були потрібні, але сотні тисяч просто просруть оті кому 15 і менше наразі... )
Секундочку мадам... Ми виігруємо чи програємо та що там з кавою на набці ото там то, та хоч би бичком мартовським у Бердянську? І ето - ви не смакуючи равіолі із раками у Пескарі під к'янті ото таке нам тут пишите?
Letusrock написав:до речі тема Ірини Заруцької на форумі не розкрита? Чи тут всі агенти Сороса, тому й мовчать тихенько? P.S. Плюс ще й Чарлі Кірк
а що розкривати - неадекватна людина вбила іншу людину - таке на жаль трапляється. схоже вбивця психічно хворий. дехто ще може звернути увагу на колір шкіри. Сорос тут до чого? Тобі це теж голоса в голові розповіли?
а Кірк - ознака того, що градус політичного протистояння в США надто високий (й до чого тут Трамп?). їм треба шукати компроміси, а не розповідати що все погане через попередників демократів - довго таке не працює...
stm написав:Матриця... Більшість чоловіків у 75 вірять що то одномоментно фізики і хіміки стали непотрібні, а заводи і пароходи просрали підлітки і діти, а не вони сліпі були 300 років тому... А що там економісти нати вам розповіли? Відкрили таємницю п***? Чи приколісти були і казали Кейнса почитати )))
чогось я вважав, що таємницями п.... займаються інші люди, а не економісти - чи може в моїй освіті великий провал?
