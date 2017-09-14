RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1509615097150981509915100>
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 20:57

  Shaman написав:Залякати Україну, що опиратися марно. Близькі до Кремля джерела розкрили NYT стратегію Путіна на найближчий етап війни
Головна мета російського диктатора Володимира Путіна — змусити Україну дійти висновку, що чинити опір російській військовій машині марно.

Ця теза відображає особисту думку Путіна, який вважає, що українська армія відчуває таку нестачу особового складу, що оборона країни може впасти, пише NYT, посилаючись на двох близьких до Кремля людей.

За їхніми словами, головний посил Путіна полягає в тому, що Києву слід прийняти ті умови миру, які пропонуються зараз, оскільки будь-яка майбутня угода буде гіршою.

Водночас прихильники України наголошують, що Путін намагається змусити Київ капітулювати, при цьому ігноруючи величезні втрати та обмежені успіхи своєї окупаційної армії на фронті, а також проблеми в економіці РФ.

як гадаєте, чого деякі форумчани транслюють посил пуйла один в один? :shock:

Так чого, того, водин у водин та транслюють???
А ті що не траслюють - заброньовані по епілепсії наглухо?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5357
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 20:59

  detroytred написав:Картинка гарна. Чудова.
Але Буданов чітко визначив, що впливу на продовження орківської агресії вона не має.
Про якусь програму переозброєння на 1,2 трлн. ДОЛЛ. вказав. Зауваживши, що навіть якщо на 60% виконають, то й це значне.

Це Кривонос про голод казав і про вплив економічних негараздів.

І кому довіряти з них двох?

Хз навіщо і чому Буданов дав отаке інтерв'ю.
По суті воно йде напротиріч заявам Зе і Ко, партнерам.
Не просто напротиріч, а вщент розносить всю базу їх обгрунтувань.
(Практично повторив а-ля отой хід Залужного в Тайм).

Матриця... Більшість чоловіків у 75 вірять що то одномоментно фізики і хіміки стали непотрібні, а заводи і пароходи просрали підлітки і діти, а не вони сліпі були 300 років тому... :lol:
А що там економісти нати вам розповіли? Відкрили таємницю п***? Чи приколісти були і казали Кейнса почитати )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5966
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:03

  stm написав:
  Letusrock написав:
  Banderlog написав:Та да. В цьому вся стратегія вічної війни) їм не треба перемоги їм треба виснажувати росію щоб європа встигла підготовитись

з такою "швидкістю" та бажанням готуватись, боюсь що не тільки українці закінчаться а й привозні бангладешці

Все за планом. Допоки раша не зупиняється по лінії розмежування (без вимог захоплення України і подальших претензій до нати), пенси оркостану будуть насолоджуватися інфляцією, відсутністю ліків, проблемами з маслом, картоплею і почекаємо з немолодим ЛАДом чого ще, автопром працювати все менше днів, не тільки автопром, світло вночі буде зникати у все більших містах, а що там бензин, кажуть немолодий ЛАД в Україні може заправитись і дешевше? 20 років накопичень в ФНБ усьо, скільки танків, авіації, рлс, чорноморського флоту, наразі і новоросійськ потихеньку насолоджується сво. Ні, молодому ЛАДу в оркостані ще не видно що ж то є вже. Цікаво у 75 він буде також впевненим, що то одномоментно він і сотні тисяч людей, фізиків, хіміків стали нікому непотрібні... Великі заводи прям всім олігархам і світу були потрібні, але сотні тисяч просто просруть оті кому 15 і менше наразі... )

Секундочку мадам...
Ми виігруємо чи програємо та що там з кавою на набці ото там то, та хоч би бичком мартовським у Бердянську?
І ето - ви не смакуючи равіолі із раками у Пескарі під к'янті ото таке нам тут пишите?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5357
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:05

прощай Донбас

  stm написав:
  Letusrock написав:
  Banderlog написав:Та да. В цьому вся стратегія вічної війни) їм не треба перемоги їм треба виснажувати росію щоб європа встигла підготовитись

з такою "швидкістю" та бажанням готуватись, боюсь що не тільки українці закінчаться а й привозні бангладешці

Все за планом. Допоки раша не зупиняється по лінії розмежування (без вимог захоплення України і подальших претензій до нати), пенси оркостану будуть насолоджуватися інфляцією, відсутністю ліків, проблемами з маслом, картоплею і почекаємо з немолодим ЛАДом чого ще, автопром працювати все менше днів, не тільки автопром, світло вночі буде зникати у все більших містах, а що там бензин, кажуть немолодий ЛАД в Україні може заправитись і дешевше? 20 років накопичень в ФНБ усьо, скільки танків, авіації, рлс, чорноморського флоту, наразі і новоросійськ потихеньку насолоджується сво. Ні, молодому ЛАДу в оркостані ще не видно що ж то є вже. Цікаво у 75 він буде також впевненим, що то одномоментно він і сотні тисяч людей, фізиків, хіміків стали нікому непотрібні... Великі заводи прям всім олігархам і світу були потрібні, але сотні тисяч просто просруть оті кому 15 і менше наразі... )

хіба по лінії, як її називає БТС: "прощай Донбас"

з.і.
Соскін вангує 3 сторонній удар на РБ
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40769
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:16

  flyman написав:хіба по лінії, як її називає БТС: "прощай Донбас"

з.і.
Соскін вангує 3 сторонній удар на РБ

Мішечки з фекаліями, то є вже прощавай дамбас. А це ще не зима...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5966
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:22

  Letusrock написав:до речі тема Ірини Заруцької на форумі не розкрита? Чи тут всі агенти Сороса, тому й мовчать тихенько?
P.S. Плюс ще й Чарлі Кірк

а що розкривати - неадекватна людина вбила іншу людину - таке на жаль трапляється. схоже вбивця психічно хворий. дехто ще може звернути увагу на колір шкіри. Сорос тут до чого? Тобі це теж голоса в голові розповіли? :lol:

а Кірк - ознака того, що градус політичного протистояння в США надто високий (й до чого тут Трамп?). їм треба шукати компроміси, а не розповідати що все погане через попередників демократів - довго таке не працює...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9760
З нами з: 29.09.19
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1647 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:22

З нами ж таке "ніслучіцццо нікогдА"?

Ну ок - я там дав без посилання(бо це з тг каналу) - нехай буде іпсятина на 99%!

А що ви скажете про оце >>>
https://youtube.com/shorts/UJvlftHPTC0? ... pnX_aWncVm
Наскільки тут "постановочне відео"?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8635
З нами з: 18.03.21
Подякував: 288 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:25

  stm написав:Матриця... Більшість чоловіків у 75 вірять що то одномоментно фізики і хіміки стали непотрібні, а заводи і пароходи просрали підлітки і діти, а не вони сліпі були 300 років тому... :lol:
А що там економісти нати вам розповіли? Відкрили таємницю п***? Чи приколісти були і казали Кейнса почитати )))

чогось я вважав, що таємницями п.... займаються інші люди, а не економісти - чи може в моїй освіті великий провал? :oops:
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 11 вер, 2025 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9760
З нами з: 29.09.19
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1647 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:27

  pesikot написав:
  Letusrock написав:до речі тема Ірини Заруцької на форумі не розкрита? Чи тут всі агенти Сороса, тому й мовчать тихенько?
P.S. Плюс ще й Чарлі Кірк

Навіщо ти так палишься ... "агенти Сороса" ... московитом бздишь

Ти тему гілки здатен прочитати ?
Я бачу, що ні

Про Чарлі Кірка, я читаю в інеті, що тему з ним розганяють росіяни

що, знайшли візитку Яроша? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9760
З нами з: 29.09.19
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1647 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:29

  Banderlog написав:
  Letusrock написав:Пройшов рік і позиції наші сильніші тому ми готові до перемовин і перспектива повторного нападу вже зникла. все вірно?))

Та да. В цьому вся стратегія вічної війни) їм не треба перемоги їм треба виснажувати росію щоб європа встигла підготовитись

для слоупоків - саме Раша не хоче припинення бойових дій - тому про виснажувати - це про Рашу. а інші просто намагаються привести їх до тями.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9760
З нами з: 29.09.19
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1647 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 1509615097150981509915100>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 124326
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 308918
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 989413
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9684)
11.09.2025 21:34
monobank (2642)
11.09.2025 21:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.