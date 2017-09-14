detroytred написав:Картинка гарна. Чудова. Але Буданов чітко визначив, що впливу на продовження орківської агресії вона не має. Про якусь програму переозброєння на 1,2 трлн. ДОЛЛ. вказав. Зауваживши, що навіть якщо на 60% виконають, то й це значне.
Це Кривонос про голод казав і про вплив економічних негараздів.
І кому довіряти з них двох?
Хз навіщо і чому Буданов дав отаке інтерв'ю. По суті воно йде напротиріч заявам Зе і Ко, партнерам. Не просто напротиріч, а вщент розносить всю базу їх обгрунтувань. (Практично повторив а-ля отой хід Залужного в Тайм).
Матриця... Більшість чоловіків у 75 вірять що то одномоментно фізики і хіміки стали непотрібні, а заводи і пароходи просрали підлітки і діти, а не вони сліпі були 300 років тому... А що там економісти нати вам розповіли? Відкрили таємницю п***? Чи приколісти були і казали Кейнса почитати )))
І Матриця, і економісти нати, і приколісти на диво однозначні у виборі між прислухатися до блондинки чи Буданова.
Але блондинка й навіть в цьому вмудрилася відчебучити --- замість тверджень голови розвідки зацікавилася ними.
Саме кумедне - це отакі намагання підмінювати предмети.
Згідно з дослідженням Gradus Research за 2024 рік, 79% молоді віком 18–24 років хочуть виїхати за кордон. Водночас дослідження Info Sapiens показує, що порівняно з 2023 роком 2024-го вдвічі менше людей віком до 35 років хотіли б повернутися в Україну (2023 рік — 66%, 2024 рік — 32%).
Незалежно від того, закінчиться війна завтра чи триватиме ще десятиліття, для виживання країні необхідні жива економіка й трудові кадри. Згідно з опитуванням серед працедавців 2024 року, основні причини нестачі людей:
мобілізація (67%); міграція (54%).
Мобілізація необхідна для існування країни, тому потрібно зменшувати показник міграції. А відкриття кордону для майбутніх спеціалістів — це крок до знищення України.
Переважний вік створення сім’ї в Україні припадає на 25–35 років. Тобто за умови виїзду молоді за кордон вже за кілька років у країні не буде кому народжувати нових громадян. На сьогодні смертність в Україні значно перевищує народжуваність, окрім того, держава не має можливості створити позитивні умови для молоді ні зараз, ні в найближчому майбутньому. Тож незрозуміло, як саме планують заохочувати повернутися тих, хто виїде. https://zn.ua/ukr/war/vidkrittja-kordon ... evaha.html
Letusrock написав:до речі тема Ірини Заруцької на форумі не розкрита? Чи тут всі агенти Сороса, тому й мовчать тихенько? P.S. Плюс ще й Чарлі Кірк
а що розкривати - неадекватна людина вбила іншу людину - таке на жаль трапляється. схоже вбивця психічно хворий. дехто ще може звернути увагу на колір шкіри. Сорос тут до чого? Тобі це теж голоса в голові розповіли?
а Кірк - ознака того, що градус політичного протистояння в США надто високий (й до чого тут Трамп?). їм треба шукати компроміси, а не розповідати що все погане через попередників демократів - довго таке не працює...
це не помилка, це умови надання подальшої допомоги європою. Їм потрібні працездатні мігранти. Ніхто на довгострок не планує. І в війську середній вік не 35+ а 40 +.