Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:34

  Letusrock написав:
  Banderlog написав:Та да. В цьому вся стратегія вічної війни) їм не треба перемоги їм треба виснажувати росію щоб європа встигла підготовитись

з такою "швидкістю" та бажанням готуватись, боюсь що не тільки українці закінчаться а й привозні бангладешці
бангладешців і непальців росіяни возять. Ми тільки колумбійців. І представте собі вони перебігають до росіян. Там платять більше.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:38

  stm написав:
  detroytred написав:Картинка гарна. Чудова.
Але Буданов чітко визначив, що впливу на продовження орківської агресії вона не має.
Про якусь програму переозброєння на 1,2 трлн. ДОЛЛ. вказав. Зауваживши, що навіть якщо на 60% виконають, то й це значне.

Це Кривонос про голод казав і про вплив економічних негараздів.

І кому довіряти з них двох?

Хз навіщо і чому Буданов дав отаке інтерв'ю.
По суті воно йде напротиріч заявам Зе і Ко, партнерам.
Не просто напротиріч, а вщент розносить всю базу їх обгрунтувань.
(Практично повторив а-ля отой хід Залужного в Тайм).

Матриця... Більшість чоловіків у 75 вірять що то одномоментно фізики і хіміки стали непотрібні, а заводи і пароходи просрали підлітки і діти, а не вони сліпі були 300 років тому... :lol:
А що там економісти нати вам розповіли? Відкрили таємницю п***? Чи приколісти були і казали Кейнса почитати )))

І Матриця, і економісти нати, і приколісти на диво однозначні у виборі між прислухатися до блондинки чи Буданова.

Але блондинка й навіть в цьому вмудрилася відчебучити --- замість тверджень голови розвідки зацікавилася ними.

Саме кумедне - це отакі намагання підмінювати предмети.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:38

Згідно з дослідженням Gradus Research за 2024 рік, 79% молоді віком 18–24 років хочуть виїхати за кордон. Водночас дослідження Info Sapiens показує, що порівняно з 2023 роком 2024-го вдвічі менше людей віком до 35 років хотіли б повернутися в Україну (2023 рік — 66%, 2024 рік — 32%). 8)

Незалежно від того, закінчиться війна завтра чи триватиме ще десятиліття, для виживання країні необхідні жива економіка й трудові кадри. Згідно з опитуванням серед працедавців 2024 року, основні причини нестачі людей:

мобілізація (67%);
міграція (54%).

Мобілізація необхідна для існування країни, тому потрібно зменшувати показник міграції. А відкриття кордону для майбутніх спеціалістів — це крок до знищення України.

Переважний вік створення сім’ї в Україні припадає на 25–35 років. Тобто за умови виїзду молоді за кордон вже за кілька років у країні не буде кому народжувати нових громадян. На сьогодні смертність в Україні значно перевищує народжуваність, окрім того, держава не має можливості створити позитивні умови для молоді ні зараз, ні в найближчому майбутньому. Тож незрозуміло, як саме планують заохочувати повернутися тих, хто виїде. 8)
https://zn.ua/ukr/war/vidkrittja-kordon ... evaha.html
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:40

  Успіх написав:Ну ок - я там дав без посилання(бо це з тг каналу) - нехай буде іпсятина на 99%!

А що ви скажете про оце >>>
https://youtube.com/shorts/UJvlftHPTC0? ... pnX_aWncVm
Наскільки тут "постановочне відео"?

А що там особливого? Нелюдський крик клована-позьора?
Нє, якщо будь яким способом не потрапити в ЗСУ , то можна і в штани всратись у бусіку, виженуть мабуть, не довезуть. А тебе що там вразило?
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:40

  Shaman написав:
  Letusrock написав:до речі тема Ірини Заруцької на форумі не розкрита? Чи тут всі агенти Сороса, тому й мовчать тихенько?
P.S. Плюс ще й Чарлі Кірк

а що розкривати - неадекватна людина вбила іншу людину - таке на жаль трапляється. схоже вбивця психічно хворий. дехто ще може звернути увагу на колір шкіри. Сорос тут до чого? Тобі це теж голоса в голові розповіли? :lol:

а Кірк - ознака того, що градус політичного протистояння в США надто високий (й до чого тут Трамп?). їм треба шукати компроміси, а не розповідати що все погане через попередників демократів - довго таке не працює...

#єтадругоє
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:43

  Shaman написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:до речі тема Ірини Заруцької на форумі не розкрита? Чи тут всі агенти Сороса, тому й мовчать тихенько?
P.S. Плюс ще й Чарлі Кірк

Навіщо ти так палишься ... "агенти Сороса" ... московитом бздишь

Ти тему гілки здатен прочитати ?
Я бачу, що ні

Про Чарлі Кірка, я читаю в інеті, що тему з ним розганяють росіяни

що, знайшли візитку Яроша? :lol:

Цікавий, до речі, момент.
Що "знайдуть" в того убивці.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:44

  jump написав:Згідно з дослідженням Gradus Research за 2024 рік, 79% молоді віком 18–24 років хочуть виїхати за кордон. Водночас дослідження Info Sapiens показує, що порівняно з 2023 роком 2024-го вдвічі менше людей віком до 35 років хотіли б повернутися в Україну (2023 рік — 66%, 2024 рік — 32%). 8)

Незалежно від того, закінчиться війна завтра чи триватиме ще десятиліття, для виживання країні необхідні жива економіка й трудові кадри. Згідно з опитуванням серед працедавців 2024 року, основні причини нестачі людей:

мобілізація (67%);
міграція (54%).

Мобілізація необхідна для існування країни, тому потрібно зменшувати показник міграції. А відкриття кордону для майбутніх спеціалістів — це крок до знищення України.

Переважний вік створення сім’ї в Україні припадає на 25–35 років. Тобто за умови виїзду молоді за кордон вже за кілька років у країні не буде кому народжувати нових громадян. На сьогодні смертність в Україні значно перевищує народжуваність, окрім того, держава не має можливості створити позитивні умови для молоді ні зараз, ні в найближчому майбутньому. Тож незрозуміло, як саме планують заохочувати повернутися тих, хто виїде. 8)
https://zn.ua/ukr/war/vidkrittja-kordon ... evaha.html
це не помилка, це умови надання подальшої допомоги європою. Їм потрібні працездатні мігранти. Ніхто на довгострок не планує. І в війську середній вік не 35+ а 40 +.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Наскільки тут "постановочне відео"?


Доляреку, на вулицю зараз потрібно виходити підготовленим :lol:

Зображення
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:46

не філіпінки

  Hotab написав:
  Успіх написав:Ну ок - я там дав без посилання(бо це з тг каналу) - нехай буде іпсятина на 99%!

А що ви скажете про оце >>>
https://youtube.com/shorts/UJvlftHPTC0? ... pnX_aWncVm
Наскільки тут "постановочне відео"?

А що там особливого? Нелюдський крик клована-позьора?
Нє, якщо будь яким способом не потрапити в ЗСУ , то можна і в штани всратись у бусіку, виженуть мабуть, не довезуть. А тебе що там вразило?

а які милі залицяння (згідно канонічного підручника пікапа) красеня до молодиць, які трошки сконфузилися і не так зрозуміли добрі наміри залицяльника (бо не філіпінки)
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:48

"А в остальном, прєкрасная Маркіза - всьо хорошо, да хорошо!

  Hotab написав:
  Успіх написав:Ну ок - я там дав без посилання(бо це з тг каналу) - нехай буде іпсятина на 99%!

А що ви скажете про оце >>>
https://youtube.com/shorts/UJvlftHPTC0? ... pnX_aWncVm
Наскільки тут "постановочне відео"?

А що там особливого? Нелюдський крик клована-позьора?
Нє, якщо будь яким способом не потрапити в ЗСУ , то можна і в штани всратись у бусіку, виженуть мабуть, не довезуть. А тебе що там вразило?
А що там може вразити?
Ну ВОСЬМЕРО пакують одного...
Ну один кулаком хе.рачить куди попало...

Та справді, наче, нічого такого... якби це таке було в країні агресора!
