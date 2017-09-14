RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1509815099151001510115102>
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:49

flyman
і ще залицяння красеня до молодиц


Так то красені хотіли уваги молодиць, чи молодиці вирішили в дружин декабристів пограти?
Ну ВОСЬМЕРО пакують одного.


А яка різниця скільки? Ну якщо він впирається, та ще і жіночу підтримку викликав, то може і 15 треба. Що міняє цифра «восьмеро»?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 11 вер, 2025 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16235
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2487 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:51

  Hotab написав:flyman
і ще залицяння красеня до молодиц


Так то красені хотіли уваги молодиць, чи молодиці вирішили в дружин декабристів пограти?

вдів, ж не в Шушеньське самоваром чаї ганяти
Востаннє редагувалось flyman в Чет 11 вер, 2025 21:52, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40775
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:51

  jump написав:
  Успіх написав:Наскільки тут "постановочне відео"?


Доляреку, на вулицю зараз потрібно виходити підготовленим :lol:

Зображення

Не відкривається на жаль...


Флай, що в моєму телефоні "не так", що більшість тутешніх фото - не відкривається?
А якщо викладати фото через це
https://imgbb.com
То все гарно видно і всім!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8640
З нами з: 18.03.21
Подякував: 288 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:53

Успіх
що в моєму телефоні "не так"


памʼять підлаштовується під власника
Hotab
 
Повідомлень: 16235
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2487 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:53

  Успіх написав:
Флай, що в моєму телефоні "не так", що більшість тутешніх фото - не відкривається?
А якщо викладати фото через це
https://imgbb.com
То все гарно видно і всім!

спробуй "режим ПК" (десь внизу сторінки)
Востаннє редагувалось flyman в Чет 11 вер, 2025 21:54, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40775
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:54

  stm написав:.......
Матриця... Більшість чоловіків у 75 вірять що то одномоментно фізики і хіміки стали непотрібні, а заводи і пароходи просрали підлітки і діти, а не вони сліпі були 300 років тому... :lol:
А що там економісти нати вам розповіли? Відкрили таємницю п***? Чи приколісти були і казали Кейнса почитати )))

Интересно у вас получается!
Это женская арифметика?
75-летние что-то могли видеть 300 лет тому?
А 30-40-летние всё хорошо видели? :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36004
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:55

  ЛАД написав:
  stm написав:.......
Матриця... Більшість чоловіків у 75 вірять що то одномоментно фізики і хіміки стали непотрібні, а заводи і пароходи просрали підлітки і діти, а не вони сліпі були 300 років тому... :lol:
А що там економісти нати вам розповіли? Відкрили таємницю п***? Чи приколісти були і казали Кейнса почитати )))

Интересно у вас получается!
Это женская арифметика?
75-летние что-то могли видеть 300 лет тому?
А 30-40-летние всё хорошо видели? :)

в неї єслі чьо, відмазка: "яблондінко" (анажємать/анажєжєньщіна)
Востаннє редагувалось flyman в Чет 11 вер, 2025 21:55, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40775
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:55

  Shaman написав:чогось я вважав, що таємницями п.... займаються інші люди, а не економісти - чи може в моїй освіті великий провал? :oops:

Економісти нати, попрошу повну цитату!
Я вам довіряю, як самій собі. Хто ж займається п*** професійно? )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5968
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:56

  stm написав:
  Shaman написав:чогось я вважав, що таємницями п.... займаються інші люди, а не економісти - чи може в моїй освіті великий провал? :oops:

Економісти нати, попрошу повну цитату!
Я вам довіряю, як самій собі. Хто ж займається п*** професійно? )

П - це проституція, порнографія, чи парфумерія?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 11 вер, 2025 21:57, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40775
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:57

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
євреї так й не змогли домовитися з гітлером - але оскільки спротив не чинили, рахунок на табло... дуже важкий й важливий урок для Ізраіля...
Я вам, по-моему, уже как-то писал - не устраивайте танцы на костях. И о Варшавском восстании писал.
У евреев во времена Гитлера было какое-то своё государство, которое могло их защитить и "чинити спротив"?
Они везде были меньшинством, притом незначительным.
РФ когда-нибудь ставила задачу физического уничтожения украинцев?
И, кстати, ваши "демократические и цивилизованные" государства Запада тоже не спешили спасать евреев, ограничивая иммиграцию. Англичане даже, бывало, топили корабли с еврейскими эмигрантами. Можете ещё почитать историю корабля "Сент-Луис".

а вам буду нагадувати, що це наочний приклад, що не ЗАВЖДИ можна домовитися. Раша поставила завдання знищення українців як нації. є значна відміна - якщо українець почне позиціонувати себе як руський - то це зараховується. не знаю, чи могли так євреї поміняти віру.

але від ЛАДа вимагають лише у Львові розмовляти українською, а він волає - "ущемляют, пусть понимают мой русский". а те, що мову планують викреслити взагалі - з роботи, з освіти, з медіа - оце для ЛАДа взагалі не проблема. як він каже - в срср всі ж знали російську мову. й це не шизофренія, це приклад імперського мислення, яке помре разом з останнім рабом з срср.

й так, у випадку окупації Рашею в українців теж не буде держави. а там за логікою ЛАДа - держави немає - то можна кілька мільйонів пустити в розход. так ЛАД?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9762
З нами з: 29.09.19
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1647 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 1509815099151001510115102>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 124327
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 308920
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 989419
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9684)
11.09.2025 21:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.