stm написав:....... Матриця... Більшість чоловіків у 75 вірять що то одномоментно фізики і хіміки стали непотрібні, а заводи і пароходи просрали підлітки і діти, а не вони сліпі були 300 років тому... А що там економісти нати вам розповіли? Відкрили таємницю п***? Чи приколісти були і казали Кейнса почитати )))
Интересно у вас получается! Это женская арифметика? 75-летние что-то могли видеть 300 лет тому? А 30-40-летние всё хорошо видели?
в неї єслі чьо, відмазка: "яблондінко" (анажємать/анажєжєньщіна)
Shaman написав:......... євреї так й не змогли домовитися з гітлером - але оскільки спротив не чинили, рахунок на табло... дуже важкий й важливий урок для Ізраіля...
Я вам, по-моему, уже как-то писал - не устраивайте танцы на костях. И о Варшавском восстании писал. У евреев во времена Гитлера было какое-то своё государство, которое могло их защитить и "чинити спротив"? Они везде были меньшинством, притом незначительным. РФ когда-нибудь ставила задачу физического уничтожения украинцев? И, кстати, ваши "демократические и цивилизованные" государства Запада тоже не спешили спасать евреев, ограничивая иммиграцию. Англичане даже, бывало, топили корабли с еврейскими эмигрантами. Можете ещё почитать историю корабля "Сент-Луис".
а вам буду нагадувати, що це наочний приклад, що не ЗАВЖДИ можна домовитися. Раша поставила завдання знищення українців як нації. є значна відміна - якщо українець почне позиціонувати себе як руський - то це зараховується. не знаю, чи могли так євреї поміняти віру.
але від ЛАДа вимагають лише у Львові розмовляти українською, а він волає - "ущемляют, пусть понимают мой русский". а те, що мову планують викреслити взагалі - з роботи, з освіти, з медіа - оце для ЛАДа взагалі не проблема. як він каже - в срср всі ж знали російську мову. й це не шизофренія, це приклад імперського мислення, яке помре разом з останнім рабом з срср.
й так, у випадку окупації Рашею в українців теж не буде держави. а там за логікою ЛАДа - держави немає - то можна кілька мільйонів пустити в розход. так ЛАД?