Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:57

У нас файна туса 8)

Весілля за $500 тисяч відгуляв блогер Ден Повєткін поблизу Львова. :lol:

Дійство пройшло у комплексі Edem Resort в селі Стрілки. На весіллі виступали Вєрка Сердючка та Дан Балан.

Весільний образ Дена обійшовся у $3 тис, а нареченої Ріти – в $40 тис. В подарунок подружжя отримало 2 автівки, гідроцикл, золото та гроші.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:58

  Hotab написав:flyman
і ще залицяння красеня до молодиц


Так то красені хотіли уваги молодиць, чи молодиці вирішили в дружин декабристів пограти?
Ну ВОСЬМЕРО пакують одного.


А яка різниця скільки? Ну якщо він впирається, та ще і жіночу підтримку викликав, то може і 15 треба. Що міняє цифра «восьмеро»?

"Какая разніца?"©🤦
(1 їпе, а інший - дразницця) :mrgreen:

Та коли "натовп" на одного, то там справді можна не помітити, хто і скільки разів вдарив кулаком по голові, чи по ребрах...
Що там потім докажеш і кому...

Та і потім... що вже там вдова докаже...
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 22:01

Не справляється держава, просить допомоги в гречкосіїв

  jump написав:У нас файна туса 8)

Весілля за $500 тисяч відгуляв блогер Ден Повєткін поблизу Львова. :lol:

Дійство пройшло у комплексі Edem Resort в селі Стрілки. На весіллі виступали Вєрка Сердючка та Дан Балан.

Весільний образ Дена обійшовся у $3 тис, а нареченої Ріти – в $40 тис. В подарунок подружжя отримало 2 автівки, гідроцикл, золото та гроші.

А на марофоні щоразу просять гречкосіїв задонатити на дрони, авто...
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 22:01

  Shaman написав:
  Letusrock написав:до речі тема Ірини Заруцької на форумі не розкрита? Чи тут всі агенти Сороса, тому й мовчать тихенько?
P.S. Плюс ще й Чарлі Кірк

а що розкривати - неадекватна людина вбила іншу людину - таке на жаль трапляється. схоже вбивця психічно хворий. дехто ще може звернути увагу на колір шкіри. Сорос тут до чого? Тобі це теж голоса в голові розповіли? :lol:

а Кірк - ознака того, що градус політичного протистояння в США надто високий (й до чого тут Трамп?). їм треба шукати компроміси, а не розповідати що все погане через попередників демократів - довго таке не працює...

Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года около половины первого часа дня в городе Даллас (штат Техас).

Роберт Кеннеді помер 6 червня 1968 року після смертельного вогнепального поранення, одержаного 5 червня відразу після виголошення ним промови з приводу перемоги на попередніх виборах у штаті Каліфорнія. Він був смертельно поранений у праву частину потиличної частки голови пострілом із близької відстані на кухні готелю «Амбасадор» (при цьому поранення отримали ще п'ятеро людей). Роберт Кеннеді помер наступного дня у віці 42 років.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 22:02

  flyman написав:
  Успіх написав:
Флай, що в моєму телефоні "не так", що більшість тутешніх фото - не відкривається?
А якщо викладати фото через це
https://imgbb.com
То все гарно видно і всім!

спробуй "режим ПК" (десь внизу сторінки)

Пробував - 0 на масу!

І кеш чистив - те саме.


п.с.
Точніше пробував "навпаки".
Бо мені моб.версія менше подобається!
То я завжди на телефоні сиджу на версії ПК.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 22:02

Успіх
Та коли "натовп" на одного


Це якийсь спортивний спарінг, чи затримка і доставка людини яка в розшуку? То до чого тут осуд «натовп на одного»?
Може і поліцейські злочинця повинні затримувати через демонстративне викидання в бік пістолета і махачем 1 на 1?
Що ти верзеш?
хто і скільки разів вдарив кулаком по голові, чи по ребрах...


Так може не потрібно чинити спротив? Ти теж вищав в ТЦК, кусав за руки воєнкома? Ні? А чому?
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 22:03

  Banderlog написав:
  Letusrock написав:
  Banderlog написав:Та да. В цьому вся стратегія вічної війни) їм не треба перемоги їм треба виснажувати росію щоб європа встигла підготовитись

з такою "швидкістю" та бажанням готуватись, боюсь що не тільки українці закінчаться а й привозні бангладешці
бангладешців і непальців росіяни возять. Ми тільки колумбійців. І представте собі вони перебігають до росіян. Там платять більше.

фігня, просто в Раші промислові поставки національної продукції Колумбії - прям державними літаками

звичайний пошук це відео не хоче шукати...
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 22:04

  Успіх написав:А на марофоні щоразу просять гречкосіїв задонатити на дрони, авто...


Очільник міноборони Денис Шмигаль заявив, що Україні потрібно виробляти 400 тис. ударних дронів щомісяця, аби конкурувати з росіянами 8)

Понад половина з 2 млн: Стерненко заявив, що більшість FPV-дронів від держави непридатні для бою :lol:
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 22:08

  Hotab написав:Успіх
Та коли "натовп" на одного


Це якийсь спортивний спарінг, чи затримка і доставка людини яка в розшуку? То до чого тут осуд «натовп на одного»?
Може і поліцейські злочинця повинні затримувати через демонстративне викидання в бік пістолета і махачем 1 на 1?
Що ти верзеш?
хто і скільки разів вдарив кулаком по голові, чи по ребрах...


Так може не потрібно чинити спротив? Ти теж вищав в ТЦК, кусав за руки воєнкома? Ні? А чому?

Все би то так, як ти кажеш, але!!!
Але є НЮАНС!
Якби це робила поліція - ну таке... мало лі, правопорушника/злочинця затримують.
Але це роблять ті, які НЕ мають права це робити!!!
Ось в чому куєта!
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 22:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А що там може вразити?
Ну ВОСЬМЕРО пакують одного...

И при этом не очень получается.
Действительно впечатляет!
Очень мощный боец! Я бы даже сказал незламний!
Такие и нужны.
