Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 22:17

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:
Флай, що в моєму телефоні "не так", що більшість тутешніх фото - не відкривається?
А якщо викладати фото через це
https://imgbb.com
То все гарно видно і всім!

спробуй "режим ПК" (десь внизу сторінки)

Пробував - 0 на масу!

І кеш чистив - те саме.


п.с.
Точніше пробував "навпаки".
Бо мені моб.версія менше подобається!
То я завжди на телефоні сиджу на версії ПК.

може проблема в провайдері, сробуй через домашній вайфай та київстар/лайф/водафон,
спробуй Tor чи інший бровзер з VPN
flyman
1
3
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 22:21

Shaman
Похоже к моему возрасту вы станете таким умным, аж страшно представить.
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 22:23

  flyman написав:..........
може проблема в провайдері, сробуй через домашній вайфай та київстар/лайф/водафон,
спробуй Tor чи інший бровзер з VPN

У меня хостингкартинок тоже не открывает.
На компе.
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 22:23

У Румунії триває рятувальна операція 23-річних українців, які заблукали в горах :shock:

Деталі: У повідомленні зазначається, що двоє українців кілька днів перебувають на території Румунії в районі вершини Полонинка (висота приблизно 1700 метрів) після того, як перетнули румунсько-український кордон.

"Вони зателефонували на номер 112, промоклі від дощу, без харчів і без можливості зорієнтуватися на місцевості", – додали рятувальники.

З початку повномасштабної війни в Україні румунські рятувальники допомогли сотням українських громадян, що заблукали в горах.

У грудні 2024 року румунські рятувальники отримали прохання про допомогу від трьох громадян України, які перебували в одному з найскладніших районів румунської частини Мармаросів. Їх знайшли через добу.

Тоді ж у цьому районі врятували з гірської ущелини 28-річного українця, який втікав від мобілізації з кількамісячним кошеням. :shock:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/11/7530464/


велика повага і подяка румунам...
люди до людей...
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 22:26

впихтути тенісний мяч в круглий отвір і кубік рубіка в квадр

  Сибарит написав:
  Успіх написав:А що там може вразити?
Ну ВОСЬМЕРО пакують одного...

И при этом не очень получается.
Действительно впечатляет!
Очень мощный боец! Я бы даже сказал незламний!
Такие и нужны.


є анекдот про тест в структури, який проходять або розумні, або сильні
може, просто незбалансована команда
flyman
1
3
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 22:39

  jump написав:У нас файна туса 8)

Весілля за $500 тисяч відгуляв блогер Ден Повєткін поблизу Львова. :lol:

Дійство пройшло у комплексі Edem Resort в селі Стрілки. На весіллі виступали Вєрка Сердючка та Дан Балан.

Весільний образ Дена обійшовся у $3 тис, а нареченої Ріти – в $40 тис. В подарунок подружжя отримало 2 автівки, гідроцикл, золото та гроші.
Свидетельствует о высоком интеллектуальном уровне современного общества (не только украинского).
Когда какой-то блогер, ничего из себя не представляющий, становится очень богатым (ну, это ещё ладно) и ЛОМом, чьё мнение воспринимается всерьёз и который влияет на настроения в обществе значительно сильнее, чем действительно выдающиеся люди.
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 22:42

  ЛАД написав:
  stm написав:.......
Матриця... Більшість чоловіків у 75 вірять що то одномоментно фізики і хіміки стали непотрібні, а заводи і пароходи просрали підлітки і діти, а не вони сліпі були 300 років тому... :lol:
А що там економісти нати вам розповіли? Відкрили таємницю п***? Чи приколісти були і казали Кейнса почитати )))

Интересно у вас получается!
Это женская арифметика?
75-летние что-то могли видеть 300 лет тому?
А 30-40-летние всё хорошо видели? :)

ЛАД, якщо втрати живої сили у України менші ніж 1:5, так ми (30-40) будемо молодими ЛАДами які не бачать програшу який вже є. Якщо до 75 моїх років я також буду розказувати про міць ЗСУ при такому розкладі я буду вами.
stm
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 22:49

  stm написав:......
ЛАД, якщо втрати живої сили у України менші ніж 1:5, так ми (30-40) будемо молодими ЛАДами які не бачать програшу який вже є. Якщо до 75 моїх років я також буду розказувати про міць ЗСУ при такому розкладі я буду вами.

Очень большая просьба - научитесь яснее излагать свои мысли.
Уж больно загадочно пишете.
С уважением и даже любовью, ЛАД.
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 23:00

  ЛАД написав:
  jump написав:У нас файна туса 8)

Весілля за $500 тисяч відгуляв блогер Ден Повєткін поблизу Львова. :lol:

Дійство пройшло у комплексі Edem Resort в селі Стрілки. На весіллі виступали Вєрка Сердючка та Дан Балан.

Весільний образ Дена обійшовся у $3 тис, а нареченої Ріти – в $40 тис. В подарунок подружжя отримало 2 автівки, гідроцикл, золото та гроші.
Свидетельствует о высоком интеллектуальном уровне современного общества (не только украинского).
Когда какой-то блогер, ничего из себя не представляющий, становится очень богатым (ну, это ещё ладно) и ЛОМом, чьё мнение воспринимается всерьёз и который влияет на настроения в обществе значительно сильнее, чем действительно выдающиеся люди.

Зображення
4
4
3
