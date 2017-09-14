У Румунії триває рятувальна операція 23-річних українців, які заблукали в горах
Деталі: У повідомленні зазначається, що двоє українців кілька днів перебувають на території Румунії в районі вершини Полонинка (висота приблизно 1700 метрів) після того, як перетнули румунсько-український кордон.
"Вони зателефонували на номер 112, промоклі від дощу, без харчів і без можливості зорієнтуватися на місцевості", – додали рятувальники.
З початку повномасштабної війни в Україні румунські рятувальники допомогли сотням українських громадян, що заблукали в горах.
У грудні 2024 року румунські рятувальники отримали прохання про допомогу від трьох громадян України, які перебували в одному з найскладніших районів румунської частини Мармаросів. Їх знайшли через добу.
Весілля за $500 тисяч відгуляв блогер Ден Повєткін поблизу Львова.
Дійство пройшло у комплексі Edem Resort в селі Стрілки. На весіллі виступали Вєрка Сердючка та Дан Балан.
Весільний образ Дена обійшовся у $3 тис, а нареченої Ріти – в $40 тис. В подарунок подружжя отримало 2 автівки, гідроцикл, золото та гроші.
Свидетельствует о высоком интеллектуальном уровне современного общества (не только украинского). Когда какой-то блогер, ничего из себя не представляющий, становится очень богатым (ну, это ещё ладно) и ЛОМом, чьё мнение воспринимается всерьёз и который влияет на настроения в обществе значительно сильнее, чем действительно выдающиеся люди.
stm написав:....... Матриця... Більшість чоловіків у 75 вірять що то одномоментно фізики і хіміки стали непотрібні, а заводи і пароходи просрали підлітки і діти, а не вони сліпі були 300 років тому... А що там економісти нати вам розповіли? Відкрили таємницю п***? Чи приколісти були і казали Кейнса почитати )))
Интересно у вас получается! Это женская арифметика? 75-летние что-то могли видеть 300 лет тому? А 30-40-летние всё хорошо видели?
ЛАД, якщо втрати живої сили у України менші ніж 1:5, так ми (30-40) будемо молодими ЛАДами які не бачать програшу який вже є. Якщо до 75 моїх років я також буду розказувати про міць ЗСУ при такому розкладі я буду вами.
stm написав:...... ЛАД, якщо втрати живої сили у України менші ніж 1:5, так ми (30-40) будемо молодими ЛАДами які не бачать програшу який вже є. Якщо до 75 моїх років я також буду розказувати про міць ЗСУ при такому розкладі я буду вами.
Очень большая просьба - научитесь яснее излагать свои мысли. Уж больно загадочно пишете. С уважением и даже любовью, ЛАД.
