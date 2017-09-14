yama написав: Жителі окупованих територій Запорізької області скаржиться на втричі вищу зарплату під окупацію ніж коли були в Україні. Як думаєте брешуть? Це їхні родичі 1-го покоління які живуть у Львові говорили мені.
більше конкретики потрібно, щоб не виглядало як накид. пішли працювати на окупантів після каси АТБ? так, я так розумію може й платять - бо не хочуть люди йти. й термін в Україні світить, та й взагалі зрадників ніхто не любить...
Так очевидно як білий день , на тому самому робочому місці в тій самій «русифіковані» компанії/ фірмі. Я навіть розпитувати не став.
ЛАД написав:........ Свидетельствует о высоком интеллектуальном уровне современного общества (не только украинского). Когда какой-то блогер, ничего из себя не представляющий, становится очень богатым (ну, это ещё ладно) и ЛОМом, чьё мнение воспринимается всерьёз и который влияет на настроения в обществе значительно сильнее, чем действительно выдающиеся люди.
Очень точно подмечено. Проблема в том, что молодёжь и дети смотрят на таких как на образец. И мечтают стать такими же. Как в 90-е девочки хотели стать валютными проститутками, а мальчики бандитами. Не все, конечно, но всё же.
«Смерть Чарли Кирка стала результатом международной кампании ненависти, развязанной прогрессивно-либеральными левыми», — заявил в четверг в социальных сетях националистический премьер-министр Венгрии Виктор Орбан .
«Именно это привело к нападениям на [премьер-министра Словакии] Роберта Фицо , на [бывшего премьер-министра Чехии] Андрея Бабиша , а теперь и на Чарли Кирка. Мы должны остановить ненависть! Мы должны остановить разжигающих ненависть левых!» ...... Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, консерватор, заявил, что убийство Кирка было «признаком крайнего отчаяния и трусости тех, кто не смог победить его в споре». Активист был убит «не за то, что придерживался экстремистских взглядов, — потому что он их не придерживался», добавил Джонсон. «Его убили за то, что он говорил то, что раньше казалось простым здравым смыслом. У мира появился новый сияющий мученик свободы слова». ........ За пределами Европы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Кирк был «убит за то, что говорил правду и защищал свободу», назвав активиста «львиным сердцем друга Израиля», который «боролся с ложью и стоял за иудео-христианскую цивилизацию»