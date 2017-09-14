Додано: П'ят 12 вер, 2025 10:49

Letusrock написав: По друге ознайомся з судовими рішеннями (наприклад суддя Ковтуненко): "Розшук тцк" - правова нісенітниця. Навіть поліція немає права когось затримувати на основі цьої маячні

Как-то в Оксфордском университете студент во время экзамена потребовал у экзаменатора кружку пива и копченую телятину, сославшись на неотмененный пункт устава от 1513 года. В конце концов, студент и экзаменатор за отсутствием телятины и пива сошлись на гамбургере и кока-коле. Однако порывшись все в том же уставе, преподаватели в итоге исключили студента из университета за нарушение закона от 1415 года, который также никогда не был отменён. За явку на экзамен без меча.К чему это я? Юридическая грамотность штука, безусловно, полезная. А вот полуграмотность...У нас традиционно, еще задолго до войны, появилась мода хайповать, снимая видео о защите своих прав методом быкования. Неудачные съемки, естественно, не публиковались. В результате, такие методы пошли в массы. Теперь ситуация изменилась, и народ огребает от еще больших быков.Не скажу, что мне происходящее нравится, но итог вполне закономерен.Юриспруденция - это не только знание некоторых законов, но и толкование приоритетности противоречащих друг другу законов. А еще это строгие процедуры. Иногда достаточно пропущенной запятой, чтобы не получить желаемый результат.Не надо быковать!