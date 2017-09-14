Успіх написав:Ну ВОСЬМЕРО пакують одного... Ну один кулаком хе.рачить куди попало...
це вони ще культурно пакують. Є вчорашнє відео з Дніпра де четверо посеред вулиці просто пиз..ять руками і ногами чоловіка (не затримують, не пакують, не тягнуть кудись а просто пиз..ять), а той кричить на всю вулицю "в мене дитина - інвалід". Але то полюбому ДРГ яке бурятське пробралось
...по Донецку начали ходить небольшие группы военных. Они останавливали мужчин прямо на улице и просили пройти к стоящему неподалеку автобусу. “Ну как просили, просто говорили — “проходим”, не давая человеку никакого выбора”, — рассказывает Кирилл. *** А местная власть не стесняется забирать людей прямо с рабочего места. О таких случаях массово рассказывают жители как “ДНР”, так и “ЛНР”. Повестки боевики тоже вручают там, где им удобно: на постах ГАИ, посреди города, в офисах… *** “Моя мама стала свидетелем очень показательной ситуации. В местный “исполком” пришел мужчина, очевидно, после инсульта. У него была повестка в военкомат. Он переспросил у местных “чиновников”, нельзя ли его освободить от службы из-за состояния здоровья? В ответ услышал: “Вы же до военкомата может дойти, какие вопросы?” – вспоминает он. *** Настоящий враг Донбасса – сепаратисты, уверен он. Именно они относятся к людям как к “ресурсу” и готовы отсылать их на смерть без колебаний.
Letusrock написав:По друге ознайомся з судовими рішеннями (наприклад суддя Ковтуненко): "Розшук тцк" - правова нісенітниця. Навіть поліція немає права когось затримувати на основі цьої маячні
Как-то в Оксфордском университете студент во время экзамена потребовал у экзаменатора кружку пива и копченую телятину, сославшись на неотмененный пункт устава от 1513 года. В конце концов, студент и экзаменатор за отсутствием телятины и пива сошлись на гамбургере и кока-коле. Однако порывшись все в том же уставе, преподаватели в итоге исключили студента из университета за нарушение закона от 1415 года, который также никогда не был отменён. За явку на экзамен без меча.
К чему это я? Юридическая грамотность штука, безусловно, полезная. А вот полуграмотность... У нас традиционно, еще задолго до войны, появилась мода хайповать, снимая видео о защите своих прав методом быкования. Неудачные съемки, естественно, не публиковались. В результате, такие методы пошли в массы. Теперь ситуация изменилась, и народ огребает от еще больших быков. Не скажу, что мне происходящее нравится, но итог вполне закономерен. Юриспруденция - это не только знание некоторых законов, но и толкование приоритетности противоречащих друг другу законов. А еще это строгие процедуры. Иногда достаточно пропущенной запятой, чтобы не получить желаемый результат. Не надо быковать!
Hotab написав:Його ж повезли протокол складати Що не так? 😅 Ухилянтська братія возмущєна, що їх ухиляння припиняють з недостатньою кількістю лубриканта
Хто кого повіз, ті 8 рибалок цивільного? Якщо й складати протокол то на них за статтю 146 ККУ. А ржачні лайки потужників, патріотів квебекщини та тьоток-людоїдок допомагають нашим бурятам скоріше досягти рівня оригінальних бурятів
Letusrock написав:По друге ознайомся з судовими рішеннями (наприклад суддя Ковтуненко): "Розшук тцк" - правова нісенітниця. Навіть поліція немає права когось затримувати на основі цьої маячні
Как-то в Оксфордском университете студент во время экзамена потребовал у экзаменатора кружку пива и копченую телятину, сославшись на неотмененный пункт устава от 1513 года. В конце концов, студент и экзаменатор за отсутствием телятины и пива сошлись на гамбургере и кока-коле. Однако порывшись все в том же уставе, преподаватели в итоге исключили студента из университета за нарушение закона от 1415 года, который также никогда не был отменён. За явку на экзамен без меча.
К чему это я? Юридическая грамотность штука, безусловно, полезная. А вот полуграмотность... У нас традиционно, еще задолго до войны, появилась мода хайповать, снимая видео о защите своих прав методом быкования. Неудачные съемки, естественно, не публиковались. В результате, такие методы пошли в массы. Теперь ситуация изменилась, и народ огребает от еще больших быков. Не скажу, что мне происходящее нравится, но итог вполне закономерен. Юриспруденция - это не только знание некоторых законов, но и толкование приоритетности противоречащих друг другу законов. А еще это строгие процедуры. Иногда достаточно пропущенной запятой, чтобы не получить желаемый результат. Не надо быковать!
Як думаєте, хто кого перебикує в кінці кінців? Чи закінчиться як Гамлєт, справедливість восторжєствовала, занавєс.