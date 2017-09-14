RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 12:49

  Letusrock написав:
  Успіх написав:
  Letusrock написав:Закінчуй вже дурня включати.
Та він не включає дурня - він по житті такий дурак!
  Letusrock написав:Є вчорашнє відео з Дніпра де четверо посеред вулиці просто пиз..ять руками і ногами чоловіка (не затримують, не пакують, не тягнуть кудись а просто пиз..ять), а той кричить на всю вулицю "в мене дитина - інвалід".
Давайте відео в студію - подивимось, як ще будуть незламники оправдовувати жорстоке поводження/побиття(катування?) з СВОЇМИ громадянами?

поки ми про одне говоримо, там ще й друге додалось і теж з Дніпра, де тітушки з рибалками так само пакують, і паралельно обіцяють робити є..ало свідку який мовчки знімає (і зверніть увагу Сибарит, не бикує)
Перше відео тут https://t.me/kindzadza_ua/21234

Я розумію що ухилянтам не подобається, що їх відловлюють, але ж це очікувано. І абсолютно законно.
А хочеться тобі мати в цій груповушці ще і поліцейського, ну то таке. Задовольняйся тим що маєш.
Hotab
 
Повідомлень: 16260
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2488 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 12:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Де і буде складена постанова
Там на відео є військовослужбовці ТЦК і поліція, яка можливо не потрапила в кадр або зробила свою справу і поїхала далі 😅😅

Тільки підпанки можуть дивитись і не бачити. Як Лавров в 2014-му, чесне слово "видео вижу, а гдє доказатєльства?".
ти зараз глузуєш точно так, як донбасята в свій час про "их там нет", слово в слово. До них карма прилетіла і до тебе прилетить.
Letusrock
 
Повідомлень: 2674
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Барну и Куприя в пример не приводить. Как и Тягнибока с сыном.

1. Почему?
2. Кто это?
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8818
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6477 раз.
Подякували: 21647 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 12:59

  Hotab написав:там не бачив ні вудок, ні сіток. І повезли ухилянта не на уху на березі річки, а таки в ТЦК.
Де і буде складена постанова :D

Поки в законодавчих актах не буде визначено про "затримувати", "доставляти", такі заходи з боку всл є незаконними.

Перевіряти доки - визначено.
Накладати адмінстягнення - визначено.
Перевіряй, накладай.
Затримувати, доставляти -- ? (Треба постанову 560 дивитись. Ліньки..).

Якщо є, визначено затримувати, доставляти, то без питань.
Якщо ні, то абсолютно незаконні дії.
Перевищення службових повноважень? Злочин?
detroytred
 
Повідомлень: 25499
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Letusrock
ти зараз глузуєш


Ти зараз кривляєшся, бо ти за лісом не бачиш дерев.
Проблема не в тому, що процедурно комусь не дочитали права , чи поліцейські стояли на іншій стороні дороги і не підійшли. А в тому, що хитро зроблені думали що вони можуть забити на резерв+, на оновлення облікових документів на 4-му році війни «і нічєво мнє нє будєт».
Он барабашов кривляється , так він знає, що він собі липового інваліда зробив. А думаєш без цього він би вистьобувався??
А ти як той кіт і ворона на борту літака…Які вістьобувались і їх обох викинули за борт
- кіт, ти літати вмієш?
- ні
- так хулі ти вистьобувався?
Hotab
 
Повідомлень: 16260
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2488 раз.
 
Профіль
 
detroytred


Затримувати, доставляти -- ? (Треба постанову 560 дивитись. Ліньки..).

Якщо є, визначено затримувати, доставляти, то без питань.


Вам 235 і 259 КУпАП не достатньо?
Hotab
 
Повідомлень: 16260
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2488 раз.
 
Профіль
 
  Hotab написав:detroytred


Затримувати, доставляти -- ? (Треба постанову 560 дивитись. Ліньки..).

Якщо є, визначено затримувати, доставляти, то без питань.


Вам 235 КУпАП не достатньо?

До затримувати, доставляти -- дана стаття не має ніякого відношення. Взагалі ніякого.
Просто нуль відношення.

259 - во це вже про доставлення.
То де там про доставлення в ТЦК?
Там чітко вказано куди доставлення.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 12 вер, 2025 13:07, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25499
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
detroytred
метою складення протоколу про адміністративне правопорушення, коли його неможливо скласти на місці вчинення правопорушення, правопорушника може бути доставлено до органів внутрішніх справ, громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, військових частин, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки






Там чітко вказано куди доставлення.

Туди, де і буде складено постанову
А по статям ухиляння - це в ТЦК
Hotab
 
Повідомлень: 16260
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2488 раз.
 
Профіль
 
  Hotab написав:detroytred
метою складення протоколу про адміністративне правопорушення, коли його неможливо скласти на місці вчинення правопорушення, правопорушника може бути доставлено до органів внутрішніх справ, громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, військових частин, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки






Там чітко вказано куди доставлення.

Туди, де і буде скоплено протокол
А по статям ухиляння - це в ТЦК

Сорянчик, видно стару версію відкрив. Зараз уточню.
detroytred
 
Повідомлень: 25499
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Хотаб
Блін.. Сайт Ради відкрив лише до 212 статті. Потім Гугл почав випендрюватися робот не робот.

Добре. Беремо, що тцк є переліку місць. Тоді з доставкою куди? - до тцк - з'ясували.

Але залишається питання хто?
Хто має повноваження затримувати та доставляти.
*В свою чергу, стаття 262 «Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання» визначає, що адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може провадитися лише органами (посадовими особами), уповноваженими на те законами України.
Адміністративне затримання провадиться органами внутрішніх справ (Національною поліцією) – при порушенні призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більш як 3 години.*
https://sud.ua/uk/news/publication/3017 ... po-raznomu

Тобто треба мати де затримання, доставлення надано всл.
Є таке?
Якщо нема, то незаконно..
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 12 вер, 2025 13:24, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25499
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
