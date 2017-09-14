«Всебічний розгляд»!! З поясненнями від порушника. Може має помʼякшуючи обставини. Ні, як це заочно! З ним!
Так само, як і штрафи за, наприклад, неоновлення даних. Складається без порушника.
Можуть. При неможливості його викликати (він не прибуває). З ризиком оскарження порушником. Але щоб всебічно , і потім винуватий не включив задню, від нього відбирають пояснення. Або письмову відмову їх давати. Щоб потім в суді такі справи не розсипались, пояснення від порушника обовʼязково відбирають.
Дик, для цього його відмова на пропозицію прослідкувати в тцк для складання протоколу та винесення постанови фіксується. І все. Крапка.
Ще раз: по закону поки виходить - показав паспорт, відмовився від пропозиції і пішов собі далі. В тцк начальник виніс постанову. В суді, якщо буде, надав підтвердження відмови порушника бути присутнім при розгляді справи.
Якщо у вас є не лише ваше бачення, а посилання на законодавчі акти, то надайте.
Порушник не може відмовитись, бо для його клопотання «розгляньте без мене» , його повинні спочатку належним чином повідомлено, де і коли буде розгляд справи. Щоб він мав можливість реалізувати своє право там бути. А на вулиці поліцейський не знає час та місце розгляду, це рішення приймає посадова особа ТЦК, якої нема на місці на вулиці. Тому відмовитись від присутності він може лише вже в самому ТЦК, коли складуть протокол і повідомлять час та місце винесення постанови
В 260-й нема «може бути доставлений за його бажанням». Там вказані причини, в яких випадках він може бути доставлений. І розгляд справи , як причина, там є.
Ну і ви , звичайно, можете лишитись при своїй думці і оскаржити в суді доставку 😅😅 Тобто вихід є завжди))
Яким чином всі ці розмірковування впливають на предмет обгорення -- дії всл, а саме затримання та доставлення, є законними чи незаконними?
Я надав посилання на законодавчі акти, де визначено, як і хто згідно закону має повноваження проводити затримання та доставлення. Стаття17 Конституції визначає дії органів влади. Тільки згідно визначеного законом. Ст.260 КУпАП визначає сукупність умов.. Кл.слово - сукупність. Для затримання по адмінці.
Про те, що порушник може оскаржити --- це вже інший предмет для розгляду. Може. Але хто перший повинен притримуватися законів, я свою думку виклав вище. Сибариту. І це питання дискусійне на відміну від затримання-доставки всл-ми.
І це питання дискусійне на відміну від затримання-доставки всл-ми.
Ще раз : відсутність на відео поліцейського не означає що його не було в момент затримання. А далі він «передав представникам ТЦК», які і доставили до місця складання протоколу/постанови. Доречі опір з відмовою надати документи є однією з причин саме для доставки. На жодному з відео нема початку процесу, чи надав він документи. Є фінал, коли він опирається і його насильно доставляють.
Ст. 260 визначає сукупність умов.. Ключове слово - сукупність.
«Сукупність умов» не рівно «якщо хоч один з перелічених пунктів виконано, доставка заборонена»
Стаття 260. Адміністративне затримання і доставлення
1. Осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, може бути піддано адміністративному затриманню у випадках, коли це необхідно для: – припинення адміністративного правопорушення; – встановлення особи; – складення протоколу про адміністративне правопорушення у випадках, коли його неможливо скласти на місці вчинення правопорушення; – забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи та виконання постанови у справі.
2. Адміністративне затримання і доставлення здійснюються лише в межах часу, необхідного для досягнення мети, і не повинні перевищувати: – для адміністративного затримання – трьох годин; – для доставки особи – часу, необхідного для її доставки до органу, уповноваженого розглядати справу про адміністративне правопорушення.
От нема ніде в законодавстві про передав, щоб доставили. Нема. Тобто такі дії є незаконними.
Гляньте на 17 ст.Конституції. Представники влади діють лише в порядку встановленому законодавством. Це пересічні можуть все, що не заборонено. Ви ж урівняли перших з другими.
Хотаб *У випадках, прямо передбачених законами України, з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення допускаються адміністративне затримання особи.. https://protocol.ua/ua/kodeks_ukraini_p ... attya_260/ Тобто перелік через кому умов...
Роз'яснення що це сукупність умов є отут: *Стаття 260 КУпАП безпосередньо визначає сукупність умов, коли можливе адміністративне затримання: