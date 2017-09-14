RSS
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:02

  detroytred написав:
  Hotab написав:detroytred

Наявність при цьому порушника не обов'язкова.


«Всебічний розгляд»!!
З поясненнями від порушника. Може має помʼякшуючи обставини.
Ні, як це заочно! З ним!

Так само, як і штрафи за, наприклад, неоновлення даних.
Складається без порушника.

Можуть. При неможливості його викликати (він не прибуває). З ризиком оскарження порушником.
Але щоб всебічно , і потім винуватий не включив задню, від нього відбирають пояснення. Або письмову відмову їх давати. Щоб потім в суді такі справи не розсипались, пояснення від порушника обовʼязково відбирають.
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:10

  Hotab написав:
  detroytred написав:
  Hotab написав:«Всебічний розгляд»!!
З поясненнями від порушника. Може має помʼякшуючи обставини.
Ні, як це заочно! З ним!

Так само, як і штрафи за, наприклад, неоновлення даних.
Складається без порушника.

Можуть. При неможливості його викликати (він не прибуває). З ризиком оскарження порушником.
Але щоб всебічно , і потім винуватий не включив задню, від нього відбирають пояснення. Або письмову відмову їх давати. Щоб потім в суді такі справи не розсипались, пояснення від порушника обовʼязково відбирають.

Дик, для цього його відмова на пропозицію прослідкувати в тцк для складання протоколу та винесення постанови фіксується.
І все. Крапка.

Ще раз: по закону поки виходить - показав паспорт, відмовився від пропозиції і пішов собі далі.
В тцк начальник виніс постанову.
В суді, якщо буде, надав підтвердження відмови порушника бути присутнім при розгляді справи.

Якщо у вас є не лише ваше бачення, а посилання на законодавчі акти, то надайте.
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:24

  detroytred написав:
  Hotab написав:
  detroytred написав:[
Так само, як і штрафи за, наприклад, неоновлення даних.
Складається без порушника.

Можуть. При неможливості його викликати (він не прибуває). З ризиком оскарження порушником.
Але щоб всебічно , і потім винуватий не включив задню, від нього відбирають пояснення. Або письмову відмову їх давати. Щоб потім в суді такі справи не розсипались, пояснення від порушника обовʼязково відбирають.

Дик, для цього його відмова на пропозицію прослідкувати в тцк для складання протоколу та винесення постанови фіксується.
І все. Крапка.

Ще раз: по закону поки виходить - показав паспорт, відмовився від пропозиції і пішов собі далі.
В тцк начальник виніс постанову.
В суді, якщо буде, надав підтвердження відмови порушника бути присутнім при розгляді справи.

Якщо у вас є не лише ваше бачення, а посилання на законодавчі акти, то надайте.

Порушник не може відмовитись, бо для його клопотання «розгляньте без мене» , його повинні спочатку належним чином повідомлено, де і коли буде розгляд справи. Щоб він мав можливість реалізувати своє право там бути. А на вулиці поліцейський не знає час та місце розгляду, це рішення приймає посадова особа ТЦК, якої нема на місці на вулиці.
Тому відмовитись від присутності він може лише вже в самому ТЦК, коли складуть протокол і повідомлять час та місце винесення постанови

В 260-й нема «може бути доставлений за його бажанням».
Там вказані причини, в яких випадках він може бути доставлений. І розгляд справи , як причина, там є.

Ну і ви , звичайно, можете лишитись при своїй думці і оскаржити в суді доставку 😅😅
Тобто вихід є завжди))
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:32

Служба безпеки України за допомогою безпілотників уразила найбільший російський нафтоналивний порт «Приморськ» на Балтійському морі. Порт є ключовим хабом для російського «тіньового флоту», який допомагає РФ обходити міжнародні санкції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.
За інформацією джерела в СБУ, атака була спрямована на ключовий експортний хаб, через який щороку проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить Росії приблизно $15 млрд доходу.

Крім порту «Приморськ», дрони СБУ також уразили низку нафтоперекачувальних станцій НПС-3, НПС «Андреаполь» та НПС-7. Ці станції є важливими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу Усть-Луга.
https://glavcom.ua/world/observe/rosijs ... 78117.html
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:39

  Hotab написав:
  detroytred написав:Дик, для цього його відмова на пропозицію прослідкувати в тцк для складання протоколу та винесення постанови фіксується.
І все. Крапка.

Ще раз: по закону поки виходить - показав паспорт, відмовився від пропозиції і пішов собі далі.
В тцк начальник виніс постанову.
В суді, якщо буде, надав підтвердження відмови порушника бути присутнім при розгляді справи.

Якщо у вас є не лише ваше бачення, а посилання на законодавчі акти, то надайте.

Порушник не може відмовитись, бо для його клопотання «розгляньте без мене» , його повинні спочатку належним чином повідомлено, де і коли буде розгляд справи. Щоб він мав можливість реалізувати своє право там бути. А на вулиці поліцейський не знає час та місце розгляду, це рішення приймає посадова особа ТЦК, якої нема на місці на вулиці.
Тому відмовитись від присутності він може лише вже в самому ТЦК, коли складуть протокол і повідомлять час та місце винесення постанови

В 260-й нема «може бути доставлений за його бажанням».
Там вказані причини, в яких випадках він може бути доставлений. І розгляд справи , як причина, там є.

Ну і ви , звичайно, можете лишитись при своїй думці і оскаржити в суді доставку 😅😅
Тобто вихід є завжди))


Яким чином всі ці розмірковування впливають на предмет обгорення -- дії всл, а саме затримання та доставлення, є законними чи незаконними?

Я надав посилання на законодавчі акти, де визначено, як і хто згідно закону має повноваження проводити затримання та доставлення.
Стаття17 Конституції визначає дії органів влади. Тільки згідно визначеного законом.
Ст.260 КУпАП визначає сукупність умов..
Кл.слово - сукупність.
Для затримання по адмінці.

Про те, що порушник може оскаржити --- це вже інший предмет для розгляду.
Може.
Але хто перший повинен притримуватися законів, я свою думку виклав вище. Сибариту.
І це питання дискусійне на відміну від затримання-доставки всл-ми.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 12 вер, 2025 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:44

detroytred
І це питання дискусійне на відміну від затримання-доставки всл-ми.


Ще раз : відсутність на відео поліцейського не означає що його не було в момент затримання. А далі він «передав представникам ТЦК», які і доставили до місця складання протоколу/постанови.
Доречі опір з відмовою надати документи є однією з причин саме для доставки. На жодному з відео нема початку процесу, чи надав він документи. Є фінал, коли він опирається і його насильно доставляють.

Ст. 260 визначає сукупність умов..
Ключове слово - сукупність.


«Сукупність умов» не рівно «якщо хоч один з перелічених пунктів виконано, доставка заборонена»

Стаття 260. Адміністративне затримання і доставлення

1. Осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, може бути піддано адміністративному затриманню у випадках, коли це необхідно для:
– припинення адміністративного правопорушення;
– встановлення особи;
– складення протоколу про адміністративне правопорушення у випадках, коли його неможливо скласти на місці вчинення правопорушення;
– забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи та виконання постанови у справі.

2. Адміністративне затримання і доставлення здійснюються лише в межах часу, необхідного для досягнення мети, і не повинні перевищувати:
– для адміністративного затримання – трьох годин;
– для доставки особи – часу, необхідного для її доставки до органу, уповноваженого розглядати справу про адміністративне правопорушення.



Де «сукупність»?
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:49

  Hotab написав:detroytred
І це питання дискусійне на відміну від затримання-доставки всл-ми.


Ще раз : відсутність на відео поліцейського не означає що його не було в момент затримання. А далі він «передав представникам ТЦК», які і доставили до місця складання протоколу/постанови.
Доречі опір з відмовою надати документи є однією з причин саме для доставки. На жодному з відео нема початку процесу, чи надав він документи. Є фінал, коли він опирається і його насильно доставляють.

Ст. 260 визначає сукупність умов..
Ключове слово - сукупність.


«Сукупність умов» не рівно «якщо хоч один з перелічених пунктів виконано, доставка заборонена»

От нема ніде в законодавстві про передав, щоб доставили.
Нема.
Тобто такі дії є незаконними.

Гляньте на 17 ст.Конституції.
Представники влади діють лише в порядку встановленому законодавством.
Це пересічні можуть все, що не заборонено.
Ви ж урівняли перших з другими.
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:51

detroytred
От нема ніде в законодавстві про передав


А кому він має передати порушника, як не представникам ТЦК??
Але саме оці представники ТЦК не мають повноважень розглядати справу. Везуть до керівника, який розглядає
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:55

  Hotab написав:detroytred
От нема ніде в законодавстві про передав


А кому він має передати порушника, як не представникам ТЦК??
Але саме оці представники ТЦК не мають повноважень розглядати справу. Везуть до керівника, який розглядає

Никому, как вариант :wink:

Так и керівник тцкшников - не имеет. Это только суд - в этой стране...
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:56

Хотаб
*У випадках, прямо передбачених законами України, з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення допускаються адміністративне затримання особи..
https://protocol.ua/ua/kodeks_ukraini_p ... attya_260/
Тобто перелік через кому умов...

Роз'яснення що це сукупність умов є отут:
*Стаття 260 КУпАП безпосередньо визначає сукупність умов, коли можливе адміністративне затримання:

«У випадках, прямо передбачених законами України, з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи,...*
https://sud.ua/uk/news/publication/3017 ... po-raznomu
