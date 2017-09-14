|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:57
_hunter написав: Hotab написав:detroytred
От нема ніде в законодавстві про передав
А кому він має передати порушника, як не представникам ТЦК??
Але саме оці представники ТЦК не мають повноважень розглядати справу. Везуть до керівника, який розглядає
Никому, как вариант
Так и керівник тцкшников - не имеет. Это только суд - в этой стране...
Хантер, у тебе дислексія? Йди в початок, читай шевелячи губами , хто розглядає справи про порушення правил в/обліку.
Роз'яснення що це сукупність умов є отут:
*Стаття 260 КУпАП безпосередньо визначає сукупність умов,
«Розʼяснення», ясно. В КУПап нема ))
І ви слово «сукупність умов» читаєте як «маю бути дотримані всі пункти переліку , щоб можна затримувати»?))
Це ваше вільне трактування чийогось вільного трактування. В кодексі зовсім не так
Розʼяснення ще отак можливе
Сукупність умов:,
Адміністративне затримання законне, якщо одночасно:
1. Існує реальна підстава (одна з перерахованих у ст. 260),
2. Не можна досягти мети іншими способами (наприклад, складення протоколу на місці неможливе),
3. Затримання пропорційне та в межах часу, визначеного законом.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16265
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2488 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: П'ят 12 вер, 2025 15:05
Hotab написав:detroytred
От нема ніде в законодавстві про передав
А кому він має передати порушника, як не представникам ТЦК??
Але саме оці представники ТЦК не мають повноважень розглядати справу. Везуть до керівника, який розглядає
Самі. Поліцейські.
Самі доставити порушника в ТЦК.
І саме в ТЦК.
Згідно 259 статті.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25502
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 вер, 2025 15:10
detroytred
Я вже казав, їх просто нема в кадрі. Вони поряд
Але головне вам нарешті вдалося розібратися в законності такого затримання.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16265
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2488 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: П'ят 12 вер, 2025 15:13
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:detroytred
От нема ніде в законодавстві про передав
А кому він має передати порушника, як не представникам ТЦК??
Але саме оці представники ТЦК не мають повноважень розглядати справу. Везуть до керівника, який розглядає
Никому, как вариант
Так и керівник тцкшников - не имеет. Это только суд - в этой стране...
хто розглядає справи про порушення правил в/обліку.
Еще раз: суд розглядає. Точка.
Внутренний регламент тцкшников - и как они свои цедулки называют - вообще не интересно.
Опять же: проблемы тцкшников - что они порядок действи из трех строчек осилить не могут, что аж пояснэння вымагають - это тоже ихние сугубо личные проблемы
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10529
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 12 вер, 2025 15:15
Hotab написав:
«Розʼяснення», ясно. В КУПап нема ))
І ви слово «сукупність умов» читаєте як «маю бути дотримані всі пункти переліку , щоб можна затримувати»?))
Це ваше вільне трактування чийогось вільного трактування. В кодексі зовсім не так
Розʼяснення ще отак можливе
Сукупність умов:,
Адміністративне затримання законне, якщо одночасно:
1. Існує реальна підстава (одна з перерахованих у ст. 260),
2. Не можна досягти мети іншими способами (наприклад, складення протоколу на місці неможливе),
3. Затримання пропорційне та в межах часу, визначеного законом.
Я читаю, як написано в 260-ій через кому:
"...коли вичерпано інші заходи впливу"
Да! Визнаю, що встановлення особи я не туди притулив! Тільки-но побачив.
Це для встановлення особи, складання протоколу допускаються адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів.
Тобто особу затримують ДЛЯ встановлення особи, складання протоколу.
Якщо ж особу встановлено, то???
Залишається лише для складання протоколу.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25502
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 вер, 2025 15:17
_hunter
Еще раз: суд розглядає. Точка.
Я не зніму вам шору, якщо ви не здатні осилити кілька статей КУПАП (внутріній рєгламєнт, ага, бігунець) номера яких я вказав. Залишайтесь в шорі, вам личить
Залишається лише для складання протоколу.
Саме для нього.
І навіть поклопотати про розгляд без мене не можна, бо нема перед ким клопотати, треба клопотати перед керівником ТЦК. Поліцай лише ізвозчік/доставка
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16265
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2488 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: П'ят 12 вер, 2025 15:20
Hotab написав:detroytred
Я вже казав, їх просто нема в кадрі. Вони поряд
Але головне вам нарешті вдалося розібратися в законності такого затримання.
Ніііііт!
Предметом було не просто затримання та доставка, а затримання та доставлення всл-цями.
То де визначена передача після затримання поліцейськими порушника представникам тцк на місці затримання?
Визначено чітко - затримання та доставка порушника поліцейськими в ТЦК.
Тобто поки чекаю від вас посилання на законодавчі акти.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25502
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 вер, 2025 15:25
Hotab написав:
Я не зніму вам шору
И не нужно: в терминологии разберитесь
BTW, тут пропустили один важный момент:
Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 цього Кодексу, розгляд яких віднесено до компетенції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України (у частині правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі Служби безпеки України), якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України підтвердних документів про отримання особою виклику.
Т.е. отмазка "доставляем для написания протокола по 210й/210.1" - не работает...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10529
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 12 вер, 2025 15:27
Hotab написав:
Поліцай лише ізвозчік/доставка
То де в законодавстві про всл доставка-ізвозчик до тцк (начальника тцк)?
І якщо б поліцейські затримували у тих відео, то нікуди вони б не зникали..., бо їм необхідно самим скласти ПРОТОКОЛ затримки.
Отже вони вжили превентивного заходу (затримання) до громадянина.
Протокол затримки апріорі необхідний.
І як розбиратися-то будуть, єслі шо: хто синця поставив або речі зникли? - затримщик-поліціянт чи "доставщик"-всл?(((
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25502
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 вер, 2025 15:29
_hunter
Т.е. отмазка "доставляем для написания протокола по 210й/210.1" - не работает...
Протокол зараз і при порушенні ПДД не складається. Зразу постанова
Так само керівник ТЦК прекрасно винесе зразу постанову , якщо так не хочеться протокол
То де в законодавстві про всл доставка-ізвозчик до тцк (начальника тцк)?
Ще раз: поліцейський там. Його нема в кадрі))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16265
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2488 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|124519
|
|
|1493
|309284
|
|
|6076
|990055
|
|