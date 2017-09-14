RSS
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 15:37

  Hotab написав:_hunter
Т.е. отмазка "доставляем для написания протокола по 210й/210.1" - не работает...


Протокол зараз і при порушенні ПДД не складається. Зразу постанова :lol:
Так само керівник ТЦК прекрасно винесе зразу постанову , якщо так не хочеться протокол :lol:


То де в законодавстві про всл доставка-ізвозчик до тцк (начальника тцк)?

Ще раз: поліцейський там. Його нема в кадрі))

Не бачив кадра, але затримання здійснює хто? Доставку здійснює хто?

І кадрів, де затримання та доставку здійснюють всл взагалі без поліцейського, чимало.

Про це і мова.
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 15:47

  Hotab написав:Успіх
бити кулаком куди попало по нирках, ребрах, голові, копати ногами СВОГО громадянина


Лише тебе. Бо ти не «свій», ти зрадив державу і втік, коли вона стікала кровʼю. А до цього плювався, що так робити ні за що не можна

1. Чого втікаєш від конкретного питання?
2. Так, нізащо такого робити не можна, якщо тебе вчили/готували пів твого життя до військової справи!

До гречкосіїв(яким був і залишився я) - воно ніяким боком!
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 15:48

detroytred
Мова про те, що принциповому товарищу буквоєду , якому треба саме перед очима поліцай, він буде наданий через 3 хвилини . З тим самим результатом для ухилянта.
Ви не туди копаєте.
Це йорзання ж*** по типу порушника ПДД, який на дорозі починає качати «у мене клопотання адвоката», , «у мене клопотання розглянути по моєму місця проживання» і тому подібна дічь.
Клопочіть, поліцай може навіть і приїде. І що?
Порушення є? Так.
Має бути складеною постанова в ТЦК? Так.
А кому принципово треба, щоб поряд з в/сл був і поліцай при поїздці в ТЦК , так то взагалі не питання.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 12 вер, 2025 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 15:49

  Успіх написав:
  Hotab написав:Успіх
бити кулаком куди попало по нирках, ребрах, голові, копати ногами СВОГО громадянина


Лише тебе. Бо ти не «свій», ти зрадив державу і втік, коли вона стікала кровʼю. А до цього плювався, що так робити ні за що не можна

1. Чого втікаєш від конкретного питання?
2. Так, нізащо такого робити не можна, якщо тебе вчили/готували пів твого життя до військової справи!

До гречкосіїв(яким був і залишився я) - воно ніяким боком!

Згідно якого закону у Детройта більше обовʼязків по захисту, чим у тебе? Назви назву і номер статті. :lol:
І в якому місці його «все життя готували» , а не «він готував захисників «, за що і отримував гроші.
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 16:04

асиметрична відповідь

  detroytred написав:Служба безпеки України за допомогою безпілотників уразила найбільший російський нафтоналивний порт «Приморськ» на Балтійському морі. Порт є ключовим хабом для російського «тіньового флоту», який допомагає РФ обходити міжнародні санкції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.
За інформацією джерела в СБУ, атака була спрямована на ключовий експортний хаб, через який щороку проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить Росії приблизно $15 млрд доходу.

Крім порту «Приморськ», дрони СБУ також уразили низку нафтоперекачувальних станцій НПС-3, НПС «Андреаполь» та НПС-7. Ці станції є важливими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу Усть-Луга.
https://glavcom.ua/world/observe/rosijs ... 78117.html

це "асиметрична відповідь заблукавшим гераням"?
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 16:06

  Hotab написав:detroytred
Мова про те, що принциповому товарищу буквоєду , якому треба саме перед очима поліцай, він буде наданий через 3 хвилини . З тим самим результатом для ухилянта.
Ви не туди копаєте.
Це йорзання ж*** по типу порушника ПДД, який на дорозі починає качати «у мене клопотання адвоката», , «у мене клопотання розглянути по моєму місця проживання» і тому подібна дічь.
Клопочіть, поліцай може навіть і приїде. І що?
Порушення є? Так.
Має бути складеною постанова в ТЦК? Так.
А кому принципово треба, щоб поряд з в/сл був і поліцай при поїздці в ТЦК , так то взагалі не питання.

В той бік.

Бо не просто так ст.17 Конституції.
А саме тому, що представники влади ну дуже легко починають трактувати законодавство (і, м'яко кажучи, перевищувати свої повноваження), коли зникає! оце! дотримання! їми законодавства.

Законодавство (поки) на стороні пересічних громадян.. Баланс в їх сторону.
Війна. Необхідно змішувати баланс в бік держслужбовців?
То ніяких питань -- спочатку зміни у законі.

А з революційною цілесообразностю шлях в нікуди..

І всл не у тих вимагають.
Не до ухилянтів претензії-вимоги їм треба висувати, а до влади...
Щоб вона їм шла на зустріч.
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 16:11

  Hotab написав:_hunter
Т.е. отмазка "доставляем для написания протокола по 210й/210.1" - не работает...


прекрасно винесе зразу постанову , якщо так не хочеться протокол :lol:

та пусть что угодно выносит - суть-то спора о чем?
259
С целью составления протокола
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 16:16

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter
Т.е. отмазка "доставляем для написания протокола по 210й/210.1" - не работает...


прекрасно винесе зразу постанову , якщо так не хочеться протокол :lol:

та пусть что угодно выносит - суть-то спора о чем?
259
С целью составления протокола

Тільки то якщо ти в Німеччині сховався, а тебе треба натягнути на кукан (тоді тебе належно повідомили і постанова без протоколу)
Почитай сам уважно свою ж цитату на попередній сторінці .
А ти ось, на вулиці. І відносно тебе протокол складуть))

Протокол не складається, якщо одночасно виконуються всі наступні умови:
1. Особливий період — воєнний стан чи інший особливий період, визначений законом.
2. Адміністративне правопорушення: за ст. 210 або 210-1 КУпАП (порушення військового обліку), яке віднесене до компетенції:
• територіальних центрів комплектування і соцпідтримки (ТЦК),
• Центрального управління СБУ,
• регіональних органів СБУ (для військовозобов’язаних/резервістів, які перебувають у запасі СБУ).
3. Особа не з’явилася без поважних причин на виклик. (ця умова не виконана, людина ось і вона доступна.
4. Особа належним чином повідомлена про дату, час і місце виклику.
5. Наявні підтвердні документи, що особа отримала виклик (повістка, підписаний лист тощо).





Наглядний приклад з доляреком: якщо нема нічого розумного в голові щоб сказати, то можна просто мовчки читати. За розумного здатись вже не вийде, зате хоч менше своєї дурі покаже.
Як я і казав, закінчується кривляння з дублюванням видаленого модераторами хамства - баном.
Пуста голова - то читати. , читати , читати
Це не вам, Хантер, якщо що
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 12 вер, 2025 17:21, всього редагувалось 3 разів.
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 16:43

МОСКВА, 12 сентября (Рейтер) - Кремль заявил в пятницу о паузе в мирных переговорах между Россией и Украиной и обвинил европейские страны в препятствовании процессу, к которому, по его словам, Москва остается открытой.
........Россия обвиняет Киев в непризнании того, что она называет «реальностями на местах», в то время как Украина утверждает, что Москва симулирует интерес к переговорам, продолжая при этом попытки захватить новые территории.
........На вопрос о том, зашли ли переговоры между Киевом и Москвой в тупик, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил: «Каналы коммуникации созданы и функционируют. У наших переговорщиков есть возможность общаться по этим каналам. Но пока, наверное, точнее будет сказать, что наблюдается пауза».
Москва выступила против предложений европейских стран и Великобритании предоставить гарантии безопасности Украине, которые могут включать размещение войск НАТО на территории после любого мирного урегулирования, заявив, что не может принять такой шаг.
https://www.reuters.com/world/europe/kremlin-says-russia-ukraine-talks-are-paused-accuses-europe-hindering-them-2025-09-12/
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 16:50

  ЛАД написав:
МОСКВА, 12 сентября (Рейтер) - Кремль заявил в пятницу о паузе в мирных переговорах между Россией и Украиной и обвинил европейские страны в препятствовании процессу, к которому, по его словам, Москва остается открытой.
........Россия обвиняет Киев в непризнании того, что она называет «реальностями на местах», в то время как Украина утверждает, что Москва симулирует интерес к переговорам, продолжая при этом попытки захватить новые территории.
........На вопрос о том, зашли ли переговоры между Киевом и Москвой в тупик, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил: «Каналы коммуникации созданы и функционируют. У наших переговорщиков есть возможность общаться по этим каналам. Но пока, наверное, точнее будет сказать, что наблюдается пауза».
Москва выступила против предложений европейских стран и Великобритании предоставить гарантии безопасности Украине, которые могут включать размещение войск НАТО на территории после любого мирного урегулирования, заявив, что не может принять такой шаг.
https://www.reuters.com/world/europe/kremlin-says-russia-ukraine-talks-are-paused-accuses-europe-hindering-them-2025-09-12/

ЛАД, Россия обвиняет Украину в том, что Украина не хочет капитулировать ...

К переговорному процессу это не имеет никакого отношения
