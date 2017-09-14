detroytred Мова про те, що принциповому товарищу буквоєду , якому треба саме перед очима поліцай, він буде наданий через 3 хвилини . З тим самим результатом для ухилянта. Ви не туди копаєте. Це йорзання ж*** по типу порушника ПДД, який на дорозі починає качати «у мене клопотання адвоката», , «у мене клопотання розглянути по моєму місця проживання» і тому подібна дічь. Клопочіть, поліцай може навіть і приїде. І що? Порушення є? Так. Має бути складеною постанова в ТЦК? Так. А кому принципово треба, щоб поряд з в/сл був і поліцай при поїздці в ТЦК , так то взагалі не питання.
бити кулаком куди попало по нирках, ребрах, голові, копати ногами СВОГО громадянина
Лише тебе. Бо ти не «свій», ти зрадив державу і втік, коли вона стікала кровʼю. А до цього плювався, що так робити ні за що не можна
1. Чого втікаєш від конкретного питання? 2. Так, нізащо такого робити не можна, якщо тебе вчили/готували пів твого життя до військової справи!
До гречкосіїв(яким був і залишився я) - воно ніяким боком!
Згідно якого закону у Детройта більше обовʼязків по захисту, чим у тебе? Назви назву і номер статті. І в якому місці його «все життя готували» , а не «він готував захисників «, за що і отримував гроші.
detroytred написав:Служба безпеки України за допомогою безпілотників уразила найбільший російський нафтоналивний порт «Приморськ» на Балтійському морі. Порт є ключовим хабом для російського «тіньового флоту», який допомагає РФ обходити міжнародні санкції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ. За інформацією джерела в СБУ, атака була спрямована на ключовий експортний хаб, через який щороку проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить Росії приблизно $15 млрд доходу.
Крім порту «Приморськ», дрони СБУ також уразили низку нафтоперекачувальних станцій НПС-3, НПС «Андреаполь» та НПС-7. Ці станції є важливими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу Усть-Луга. https://glavcom.ua/world/observe/rosijs ... 78117.html
Hotab написав:detroytred Мова про те, що принциповому товарищу буквоєду , якому треба саме перед очима поліцай, він буде наданий через 3 хвилини . З тим самим результатом для ухилянта. Ви не туди копаєте. Це йорзання ж*** по типу порушника ПДД, який на дорозі починає качати «у мене клопотання адвоката», , «у мене клопотання розглянути по моєму місця проживання» і тому подібна дічь. Клопочіть, поліцай може навіть і приїде. І що? Порушення є? Так. Має бути складеною постанова в ТЦК? Так. А кому принципово треба, щоб поряд з в/сл був і поліцай при поїздці в ТЦК , так то взагалі не питання.
В той бік.
Бо не просто так ст.17 Конституції. А саме тому, що представники влади ну дуже легко починають трактувати законодавство (і, м'яко кажучи, перевищувати свої повноваження), коли зникає! оце! дотримання! їми законодавства.
Законодавство (поки) на стороні пересічних громадян.. Баланс в їх сторону. Війна. Необхідно змішувати баланс в бік держслужбовців? То ніяких питань -- спочатку зміни у законі.
А з революційною цілесообразностю шлях в нікуди..
І всл не у тих вимагають. Не до ухилянтів претензії-вимоги їм треба висувати, а до влади... Щоб вона їм шла на зустріч.
Т.е. отмазка "доставляем для написания протокола по 210й/210.1" - не работает...
прекрасно винесе зразу постанову , якщо так не хочеться протокол
та пусть что угодно выносит - суть-то спора о чем?
259 С целью составления протокола
Тільки то якщо ти в Німеччині сховався, а тебе треба натягнути на кукан (тоді тебе належно повідомили і постанова без протоколу) Почитай сам уважно свою ж цитату на попередній сторінці . А ти ось, на вулиці. І відносно тебе протокол складуть))
Протокол не складається, якщо одночасно виконуються всі наступні умови: 1. Особливий період — воєнний стан чи інший особливий період, визначений законом. 2. Адміністративне правопорушення: за ст. 210 або 210-1 КУпАП (порушення військового обліку), яке віднесене до компетенції: • територіальних центрів комплектування і соцпідтримки (ТЦК), • Центрального управління СБУ, • регіональних органів СБУ (для військовозобов’язаних/резервістів, які перебувають у запасі СБУ). 3. Особа не з’явилася без поважних причин на виклик. (ця умова не виконана, людина ось і вона доступна. 4. Особа належним чином повідомлена про дату, час і місце виклику. 5. Наявні підтвердні документи, що особа отримала виклик (повістка, підписаний лист тощо).
Як я і казав, закінчується кривляння з дублюванням видаленого модераторами хамства - баном. Пуста голова - то читати. , читати , читати
МОСКВА, 12 сентября (Рейтер) - Кремль заявил в пятницу о паузе в мирных переговорах между Россией и Украиной и обвинил европейские страны в препятствовании процессу, к которому, по его словам, Москва остается открытой. ........Россия обвиняет Киев в непризнании того, что она называет «реальностями на местах», в то время как Украина утверждает, что Москва симулирует интерес к переговорам, продолжая при этом попытки захватить новые территории. ........На вопрос о том, зашли ли переговоры между Киевом и Москвой в тупик, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил: «Каналы коммуникации созданы и функционируют. У наших переговорщиков есть возможность общаться по этим каналам. Но пока, наверное, точнее будет сказать, что наблюдается пауза». Москва выступила против предложений европейских стран и Великобритании предоставить гарантии безопасности Украине, которые могут включать размещение войск НАТО на территории после любого мирного урегулирования, заявив, что не может принять такой шаг.
