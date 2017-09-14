МОСКВА, 12 сентября (Рейтер) - Кремль заявил в пятницу о паузе в мирных переговорах между Россией и Украиной и обвинил европейские страны в препятствовании процессу, к которому, по его словам, Москва остается открытой. ........Россия обвиняет Киев в непризнании того, что она называет «реальностями на местах», в то время как Украина утверждает, что Москва симулирует интерес к переговорам, продолжая при этом попытки захватить новые территории. ........На вопрос о том, зашли ли переговоры между Киевом и Москвой в тупик, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил: «Каналы коммуникации созданы и функционируют. У наших переговорщиков есть возможность общаться по этим каналам. Но пока, наверное, точнее будет сказать, что наблюдается пауза». Москва выступила против предложений европейских стран и Великобритании предоставить гарантии безопасности Украине, которые могут включать размещение войск НАТО на территории после любого мирного урегулирования, заявив, что не может принять такой шаг.
МОСКВА, 12 сентября (Рейтер) - Россия в пятницу осудила планы Дании разместить на своей территории украинский объект по производству топлива для ракет дальнего радиуса действия, заявив, что этот шаг увеличит риски эскалации и приведет к большему кровопролитию на Украине.
Правительство Дании объявило о плане — первом расширении деятельности украинской оборонной компании за рубежом — на прошлой неделе. Украинская компания — Fire Point, производитель ракет Flamingo, которые президент Украины Владимир Зеленский назвал самым успешным оружием своей страны.
Производственное предприятие будет расположено недалеко от датской авиабазы Скайдструп, где базируется парк истребителей F-16 этой скандинавской страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что этот шаг подтверждает враждебную политику Дании по отношению к Москве.
КОПЕНГАГЕН, 12 сентября (Рейтер) - Дания планирует приобрести системы ПВО европейского производства на сумму 58 миллиардов датских крон (9,11 миллиарда долларов США), что станет крупнейшей покупкой вооружений в ее истории, заявил в пятницу министр обороны страны, сославшись на сложную ситуацию в сфере безопасности.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в феврале отдала распоряжение военным по принципу «покупай, покупай, покупай» снаряжение в рамках подготовки к потенциальной будущей российской агрессии в Европе.
Глава датской организации по закупкам и логистике в сфере обороны Пер Пугхольм Ольсен заявил на пресс-конференции, что европейские системы могут быть поставлены быстрее и дешевле, чем американская система ПРО Patriot.
ну нет же: у самоходных тцкшников полномочий на выклык - нет.
Не має стосунку що там у них є. Особа затримана групою оповіщення на вулиці не є особою, яка не прибула по належним чином оформленому виклику, щоб її запустити по спрощеній процедурі (без протоколу). Ця особа ось, вона доступна для складання протоколу , а потім і постанови . Тому доставляється для складання цього протоколу
Використання VPN видно навіть адмінам нашого форуму. Думаю провайдер теж бачить і може «сообщіть куда нада». Тарілки «неправильного оператора» теж буде видно з вулиці. У нас і близько не така політика)
Не в "тарілці", а каналах супитника які приймаються і можливостях тюнера.
Можна поставити "тарілку правильного оператора", а тюнер залишить "неправильний" і приймати "неправильні канали"
Я не фахівець по антенам, тому скористався Гуглем. Найбільш поширеними у нас є антени типу "Змій Горинич", що дозволяють приймати як українське ТБ, так і европейське/американське. Саме ці антени і забороняються.
Настроить сразу 3 спутника на одну антенну можно и самостоятельно. В народе такая установка называется «Змей Горыныч». 3 конвертера – 3 головы. Раньше такая конфигурация пользовалась большой популярностью. На одну антенну диаметром 0.9-1.4 метра можно было принимать 3 соседних спутника.
Замість них встановлюють антени типу "Триколор/Мир"
Подавляющее большинство спутниковых антенн, установленных в России — это антенны для просмотра Триколор и НТВ-Плюс. Оба оператора используют один и тот же спутник Eutelsat 36A (ранее Eutelsat W4). Триколор в основном рекомендует антенны диаметром 0.55м, это связано с тем, что это самые дешевые антенны. НТВ-Плюс рекомендует 0.6м.
ВАРШАВА, 12 сентября (Рейтер) — Британская компания BAE Systems (BAES.L), открывает новую вкладкупоможет Польше производить боеприпасы калибра 155 мм, заявил в пятницу премьер-министр Польши Дональд Туск, имея в виду тяжелые артиллерийские снаряды, дефицит которых ощущается на Украине и у ее партнеров по НАТО. .....По данным BAE, работы по строительству нового завода по производству боеприпасов в Польше начнутся в конце этого года и должны быть завершены к концу 2027 или началу 2028 года. Завод будет работать с использованием автоматизированной технологии BAE, которая помогает Великобритании наращивать собственные производственные мощности. .....По его (управляющего директора подразделения Maritime & Land Defence Solutions компании BAE Скотта Джеймисона) словам, BAE работает над заключением аналогичных лицензионных соглашений в других европейских странах в этой конкурентной сфере.
yanyura тут в основному тролі, а не фахівці. 😅 Виходить що якщо не 0.5-0.6 метра , а більше, не 1 голова горинича, а більше, то «заходи на естакаду». А з тією кастрованою не вийде направити на російські супутники, і дивитись заборонені українські.
ПАРИЖ, 11 сентября (Рейтер) - Франция направит три истребителя Rafale, чтобы помочь Польше защитить ее воздушное пространство после вторжений беспилотников на этой неделе , заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон в программе X. «Безопасность европейского континента — наш главный приоритет. Мы не поддадимся растущему запугиванию со стороны России», — заявил он. Представитель французских военных заявил, что военные самолеты уже были переброшены в Польшу до вторжений во вторник.