МОСКВА, 12 сентября (Рейтер) - Кремль заявил в пятницу о паузе в мирных переговорах между Россией и Украиной и обвинил европейские страны в препятствовании процессу, к которому, по его словам, Москва остается открытой.

........Россия обвиняет Киев в непризнании того, что она называет «реальностями на местах», в то время как Украина утверждает, что Москва симулирует интерес к переговорам, продолжая при этом попытки захватить новые территории.

........На вопрос о том, зашли ли переговоры между Киевом и Москвой в тупик, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил: «Каналы коммуникации созданы и функционируют. У наших переговорщиков есть возможность общаться по этим каналам. Но пока, наверное, точнее будет сказать, что наблюдается пауза».

Москва выступила против предложений европейских стран и Великобритании предоставить гарантии безопасности Украине, которые могут включать размещение войск НАТО на территории после любого мирного урегулирования, заявив, что не может принять такой шаг.