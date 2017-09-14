|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 12 вер, 2025 18:09
fox767676
Повідомлень: 4208
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 185 раз.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 18:12
Hotab написав:_hunter
ну нет же: у самоходных тцкшников полномочий на выклык - нет.
Не має стосунку що там у них є.
Особа затримана групою оповіщення на вулиці не є особою, яка не прибула по належним чином оформленому виклику, щоб її запустити по спрощеній процедурі (без протоколу). Ця особа ось, вона доступна для складання протоколу , а потім і постанови . Тому доставляється для складання цього протоколу
а для этого там следуюший абзац есть
якщо особа подала відповідну заяву, в якій вона не оспорює допущене порушення та згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності.
подавать, естественно, можно и голосом - прямо на месте;)
_hunter
Повідомлень: 10530
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 18:29
_hunter
Так тільки ж умова фізичноі недоступності ухилянта для складання протоколу все одно залишається не виконаною.
Тобто ви з Німеччини будучи недоступним для ТЦК, яке вас належним чином сповістило, можете поклопотати щоб вас нажабили заочно без протоколу.
А при доступності - вже не важливі ваші заяви. Не кажучи вже про те, що перед ким ви клопочете про розгляд без вас? Перед поліцейським? Так він не та особа яка це розглядає. Він вас відведе туди, де ви можете поклопотати 😅
Hotab
Повідомлень: 16274
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2488 раз.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 18:39
Останнім часом бізнес переживає зовсім не найкращі часи.
У Рівному закривається «Орегано кафе» – за останні два тижні з команди звільнилося та виїхало за кордон 10 співробітників.
Така ситуація склалася після ухвалення урядом постанови «18-22». Чимало українців цієї вікової категорії залишили країну без планів повертатись назад.
«Українська армія – це перша армія похилого віку. Дуже дивно, що молодь не має бажання взяти участь у найбільшій пригоді у своєму житті», - офіцер ЗСУ, доктор історичних наук Мирослав Борисенко.
jump
Повідомлень: 5001
З нами з: 18.08.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 1320 раз.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 18:40
Кочетков написав:
УКРАЇНА РОЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО КИТАЮ?
Нарешті новина, яка обнадіює. Без іронії.
Кабмін прийняв, можливо, доленосне рішення. Яке може суттєвим чином прискорити припинення бойових дій під справжні гарантії, а не під МАГА-маячню США. Мова про повернення Китаю так званого «зернового кредиту». І ця залаштункова, але болюча тема тягнеться ще з часів президентства В. Януковича.
Нагадаю фабулу. У 2012 році українська Державна продовольчо-зернова компанія отримала у китайському Експортно-імпортному банку кредит 1,5 млрд доларів для постачання зерна у Китай. Все це, звісно, під державні гарантії України. Опікувався цією темою Юра Єнакіївський, а у його «професійному середовищі» борги повертають лише боягузи.
Зерно у повному обсязі у Китай поставлено не було, його примудрилися продати у Європу і в Африку. Кредит не повернули. Потім Україна, зрозуміло, програла міжнародний суд, але грошей все одно не виплатила.
Така скандальна ситуація стала можливою виключно завдяки збігу геополітичних обставин, бо нахабство влади Януковича знайшло підтримку як з боку США, так і з боку рф. Штати були (і є) проти зближення України і Китаю, тому що побоювалися, що китайці отримають доступ до передових воєнно-промислових технологій — Китай завжди цікавили Південмаш і Моторсіч. Росія ж переконана, що підконтрольна територія, якою вони вважають Україну, має право вести справи з розвинутими державами виключно через метрополію, тобто, через Москву.
В результаті гроші тривіально розікрали. Але Китай нічого не забуває. І питання про повернення «зернового кредиту» автоматично виринає на поверхню при будь-яких спробах українських представників провести будь-які предметні переговори з Китаєм, зокрема, і у сфери мирного врегулювання.
Нема сумнівів, що рішення нашого уряду було погоджено з європейцями, бо Україна як не мала, так і не має власних грошей для погашення боргових зобов’язань перед Китаєм. А на думку США, очевидно, вирішено не зважати, бо трампові «ультимативні два тижні», висунуті путіну, тривають вже півроку.
Позиція Китаю щодо війни відома: заморожування по наявній лінії фронту без юридичного визнання окупованих територій російськими (але з практичним визнанням, що Україна їх не контролює і буде домагатися їх повернення політико-дипломатичним шляхом). Китай проявляє зацікавленість в участі у відбудові України, звісно, на своїх умовах, що мають обговорюватися. Китай має серйозне бажання розгортати торгово-економічні взаємини з ЄС без впливу США.
Головне, що Китай реально має економічні важелі, щоб примусити рф перейти до реальних мирних переговорів. І у Піднебесній дуже довго обмірковують і зважують будь-яке рішення, але якщо воно прийняте, то там нема звички давати комусь час на роздуми, а потім продовжувати цей термін до кінця календарю.
Подивимося, чи відбудеться український, а потім, можливо, і європейський, розворот на схід, чи це виявиться лише засобом тиску на Д. Трампа. У будь-якому випадку, це активна позиція, а всі рефлексивні реакції та набридлі прохання про допомогу є програшними за визначенням.
Хто не хоче працювати з Трампом , змушений співпрацювати з СІ, щоб потім остаточно не попасти в лапи путіна
fox767676
Повідомлень: 4208
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 185 раз.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 18:44
fox767676 написав: Кочетков написав:
УКРАЇНА РОЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО КИТАЮ?
Нарешті новина, яка обнадіює. Без іронії.
Кабмін прийняв, можливо, доленосне рішення. Яке може суттєвим чином прискорити припинення бойових дій під справжні гарантії, а не під МАГА-маячню США.
Хто не хоче працювати з Трампом , змушений співпрацювати з СІ, щоб потім остаточно не попасти в лапи путіна
Та ти шо ...
Це ж ти тягнув оте MAGA сюди, зараз перевзувся ...
Путін повністью під Сі, співпраця з Сі - це співпраця з Путіним
Не ліпи горбатого до стіни
pesikot
Повідомлень: 12104
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Хотаб
"Особа не з'явилася" -- трактується ніяк інакше, як саме отак, що особа не з'явилася.
Цього цілком достатньо... для нескладання протоколу (по пункту 3.; врахування наявності пункту 3).
То навіщо тоді доставляти?
Щоб скласти протокол, який можна не складати, якщо особа не з'явилася без поважних причин?
Про особу можливо доставити тощо ж нема))
І то вже будуть проблеми порушника довести, що в нього були поважні причини і чому він відмовився прослідувати в тцк.
Винесенню постанови перешкод нема ніяких. Нач тцк бери і винось.
Проблеми оскаржити виникнуть в порушника.
detroytred
Повідомлень: 25507
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
detroytred
Особа не з'явилася" -- трактується ніяк інакше, як саме отак, що особа не з'явилася.
Куди вона «не зʼявилася» у випадку коли її затримали на вулиці за несвоєчасне оновлення данних в резерв+? Або відсутність ВОД.
То он Хантер не зʼявляється , якщо його звичайно кудись кличуть.
Не намагайтесь викрутити з ситуації те, чого нема. Ота спрощена процедура (без протоколу ) саме для фізично недоступних тушок
А фізично доступні тушки доставляються (причому жодного слова про «за їх бажанням») саме для складання протоколу згідно 259
Hotab
Повідомлень: 16274
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2488 раз.
Hotab написав:detroytred
Особа не з'явилася" -- трактується ніяк інакше, як саме отак, що особа не з'явилася.
Куди вона «не зʼявилася» у випадку коли її затримали на вулиці за несвоєчасне оновлення данних в резерв+? Або відсутність ВОД.
То он Хантер не зʼявляється , якщо його звичайно кудись кличуть.
Не намагайтесь викрутити з ситуації те, чого нема. Ота спрощена процедура (без протоколу ) саме для фізично недоступних тушок
А фізично доступні тушки доставляються (причому жодного слова про «за їх бажанням») саме для складання протоколу згідно 259
Я вже заплутався😊
259 -- це для складання протоколу.
Саме протоколу затримання. Затримання.
Тобто Мета доставки саме для складання протоколу.
А якщо можна протокол не складати (за умов отих...), то навіщо доставляти в тцк???
Щоб скласти протокол???
detroytred
Повідомлень: 25507
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
А якщо можна протокол не складати (за умов отих...), то навіщо доставляти в тцк???
Щоб скласти протокол???
Звичайно що так!
Повна процедура (протокол) для всебічного розгляду , для врахування позиції порушника, врахування всіх обставин. Вона забезпечує максимальне дотримання прав порушника,
Скорочена процедура (без протоколу) допускається, коли тіло недоступне, але за ряду умов (оповіщено своєчасно) .
Але за наявності людини скорочена не застосовується. Звичайно щоб же максимально дотриматись його прав 😅😅
Hotab
Повідомлень: 16274
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2488 раз.
