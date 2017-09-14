RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15109151101511115112
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:17

  Hotab написав:detroytred

А якщо можна протокол не складати (за умов отих...), то навіщо доставляти в тцк???
Щоб скласти протокол???

Звичайно що так!
Повна процедура (протокол) для всебічного розгляду , для врахування позиції порушника, врахування всіх обставин. Вона забезпечує максимальне дотримання прав порушника,
Скорочена процедура (без протоколу) допускається, коли тіло недоступне, але за ряду умов (оповіщено своєчасно) .
Але за наявності людини скорочена не застосовується. Звичайно щоб же максимально дотриматись його прав 😅😅

Де це можна прочитати в законодавстві?

Про примусову доставку порушника по цим адмінстаттям на розгляд справи для винесення постанови.

Поки імхо --- виноситься постанова вааабще без проблем за наявності фіксації відмови!!! порушника бути при розгляді справи.
detroytred
 
Повідомлень: 25507
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:18

detroytred
Вже ж всі статі КУпАП назвали. Де ще ви хочете прочитати?

за наявності фіксації відмови!!!


Фіксації ким?
Hotab
 
Повідомлень: 16274
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2488 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:31

  Hotab написав:detroytred
Вже ж всі статі КУпАП назвали. Де ще ви хочете прочитати?

за наявності фіксації відмови!!!


Фіксації ким?

Да тими ж всл тцк, які перевірили та виявили порушення.

Треба дивитися статті КУпАП стосовно складання протоколу.
Тобто поки не всі статті вказано.
Треба глянути.
...

Знайшов. Ст.254.
Саме її не доставало.
Стосовно протоколу згоден -- для складання протоколу виявлений порушник доставляється в тцк (до начальника), якщо не можна на місці його скласти.

Питання участі всл у затриманні та доставці залишились.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 12 вер, 2025 19:39, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25507
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:39

detroytred
Да тими ж всл тцк, які перевірили та виявили порушення.


Так вони не мають повноважень приймати рішення про місце і порядок розгляду вашого порушення. Клопотати ви можете перед посадовою особою , яка має право приймати такі рішення.
Ви ж не можете підійти до поліцейського з клопотанням про перегляд вашої пенсії. Ви звертаєтесь туди, де це роблять
Hotab
 
Повідомлень: 16274
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2488 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:42

  Hotab написав:detroytred
Да тими ж всл тцк, які перевірили та виявили порушення.


Так вони не мають повноважень приймати рішення про місце і порядок розгляду вашого порушення. Клопотати ви можете перед посадовою особою , яка має право приймати такі рішення.
Ви ж не можете підійти до поліцейського з клопотанням про перегляд вашої пенсії. Ви звертаєтесь туди, де це роблять

Від них не рішення потрібні, а лише фіксація відмови прослідувати на розгляд справи.

Але проїхали... З доставкою для складання протоколу згоден.
Ст. 254.
Її не вистачало.
Якщо б одразу, то не було б отакого тривалого докопування до істини.

Затримання лише не більше 3 годин. І повинні відпускати.
detroytred
 
Повідомлень: 25507
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:58

detroytred
Затримання лише не більше 3 годин. І повинні відпускати


Там в наступному реченні наче ще можна.. поки складають постанову.
Та і далі вже ж то не затримання.
То інші процедури . Усувають порушення: влк проходять , вручають бойову повістку.
Hotab
 
Повідомлень: 16274
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2488 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
  #<1 ... 15109151101511115112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 124522
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 309287
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 990088
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14842)
12.09.2025 19:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.