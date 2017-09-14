|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:17
Hotab написав:detroytred
А якщо можна протокол не складати (за умов отих...), то навіщо доставляти в тцк???
Щоб скласти протокол???
Звичайно що так!
Повна процедура (протокол) для всебічного розгляду , для врахування позиції порушника, врахування всіх обставин. Вона забезпечує максимальне дотримання прав порушника,
Скорочена процедура (без протоколу) допускається, коли тіло недоступне, але за ряду умов (оповіщено своєчасно) .
Але за наявності людини скорочена не застосовується. Звичайно щоб же максимально дотриматись його прав 😅😅
Де це можна прочитати в законодавстві?
Про примусову доставку порушника по цим адмінстаттям на розгляд справи для винесення постанови.
Поки імхо --- виноситься постанова вааабще без проблем за наявності фіксації відмови!!! порушника бути при розгляді справи.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:18
detroytred
Вже ж всі статі КУпАП назвали. Де ще ви хочете прочитати?
за наявності фіксації відмови!!!
Фіксації ким?
Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:31
Hotab написав:detroytred
Вже ж всі статі КУпАП назвали. Де ще ви хочете прочитати?
за наявності фіксації відмови!!!
Фіксації ким?
Да тими ж всл тцк, які перевірили та виявили порушення.
Треба дивитися статті КУпАП стосовно складання протоколу.
Тобто поки не всі статті вказано.
Треба глянути.
...
Знайшов. Ст.254.
Саме її не доставало.
Стосовно протоколу згоден -- для складання протоколу виявлений порушник доставляється в тцк (до начальника), якщо не можна на місці його скласти.
Питання участі всл у затриманні та доставці залишились.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 12 вер, 2025 19:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:39
detroytred
Да тими ж всл тцк, які перевірили та виявили порушення.
Так вони не мають повноважень приймати рішення про місце і порядок розгляду вашого порушення. Клопотати ви можете перед посадовою особою , яка має право приймати такі рішення.
Ви ж не можете підійти до поліцейського з клопотанням про перегляд вашої пенсії. Ви звертаєтесь туди, де це роблять
Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:42
Hotab написав:detroytred
Да тими ж всл тцк, які перевірили та виявили порушення.
Так вони не мають повноважень приймати рішення про місце і порядок розгляду вашого порушення. Клопотати ви можете перед посадовою особою , яка має право приймати такі рішення.
Ви ж не можете підійти до поліцейського з клопотанням про перегляд вашої пенсії. Ви звертаєтесь туди, де це роблять
Від них не рішення потрібні, а лише фіксація відмови прослідувати на розгляд справи.
Але проїхали... З доставкою для складання протоколу згоден.
Ст. 254.
Її не вистачало.
Якщо б одразу, то не було б отакого тривалого докопування до істини.
Затримання лише не більше 3 годин. І повинні відпускати.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:58
detroytred
Затримання лише не більше 3 годин. І повинні відпускати
Там в наступному реченні наче ще можна.. поки складають постанову.
Та і далі вже ж то не затримання.
То інші процедури . Усувають порушення: влк проходять , вручають бойову повістку.
