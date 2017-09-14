|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:17
Hotab написав:detroytred
А якщо можна протокол не складати (за умов отих...), то навіщо доставляти в тцк???
Щоб скласти протокол???
Звичайно що так!
Повна процедура (протокол) для всебічного розгляду , для врахування позиції порушника, врахування всіх обставин. Вона забезпечує максимальне дотримання прав порушника,
Скорочена процедура (без протоколу) допускається, коли тіло недоступне, але за ряду умов (оповіщено своєчасно) .
Але за наявності людини скорочена не застосовується. Звичайно щоб же максимально дотриматись його прав 😅😅
Де це можна прочитати в законодавстві?
Про примусову доставку порушника по цим адмінстаттям на розгляд справи для винесення постанови.
Поки імхо --- виноситься постанова вааабще без проблем за наявності фіксації відмови!!! порушника бути при розгляді справи.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25508
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:18
detroytred
Вже ж всі статі КУпАП назвали. Де ще ви хочете прочитати?
за наявності фіксації відмови!!!
Фіксації ким?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16280
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2488 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:31
Hotab написав:detroytred
Вже ж всі статі КУпАП назвали. Де ще ви хочете прочитати?
за наявності фіксації відмови!!!
Фіксації ким?
Да тими ж всл тцк, які перевірили та виявили порушення.
Треба дивитися статті КУпАП стосовно складання протоколу.
Тобто поки не всі статті вказано.
Треба глянути.
...
Знайшов. Ст.254.
Саме її не доставало.
Стосовно протоколу згоден -- для складання протоколу виявлений порушник доставляється в тцк (до начальника), якщо не можна на місці його скласти.
Питання участі всл у затриманні та доставці залишились.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 12 вер, 2025 19:39, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25508
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:39
detroytred
Да тими ж всл тцк, які перевірили та виявили порушення.
Так вони не мають повноважень приймати рішення про місце і порядок розгляду вашого порушення. Клопотати ви можете перед посадовою особою , яка має право приймати такі рішення.
Ви ж не можете підійти до поліцейського з клопотанням про перегляд вашої пенсії. Ви звертаєтесь туди, де це роблять
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16280
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2488 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:42
Hotab написав:detroytred
Да тими ж всл тцк, які перевірили та виявили порушення.
Так вони не мають повноважень приймати рішення про місце і порядок розгляду вашого порушення. Клопотати ви можете перед посадовою особою , яка має право приймати такі рішення.
Ви ж не можете підійти до поліцейського з клопотанням про перегляд вашої пенсії. Ви звертаєтесь туди, де це роблять
Від них не рішення потрібні, а лише фіксація відмови прослідувати на розгляд справи.
Але проїхали... З доставкою для складання протоколу згоден.
Ст. 254.
Її не вистачало.
Якщо б одразу, то не було б отакого тривалого докопування до істини.
Затримання лише не більше 3 годин. І повинні відпускати.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25508
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:58
detroytred
Затримання лише не більше 3 годин. І повинні відпускати
Там в наступному реченні наче ще можна.. поки складають постанову.
Та і далі вже ж то не затримання.
То інші процедури . Усувають порушення: влк проходять , вручають бойову повістку.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16280
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2488 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: П'ят 12 вер, 2025 20:09
Hotab написав:detroytred
Затримання лише не більше 3 годин. І повинні відпускати
Там в наступному реченні наче ще можна.. поки складають постанову.
Та і далі вже ж то не затримання.
То інші процедури . Усувають порушення: влк проходять , вручають бойову повістку.
Нюанс: при інших процедурах громадянин вільний акі сокол...
Може йти хоч з середини влк, хоч при отриманні бойової повістки до часу, коли треба з'явитися по ній в тцк.
Під конвоєм або з зачиненими дверима влк не повинно проводитися. Громадянин вільний.
Порушить....буде притягнуто за це порушення.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25508
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 вер, 2025 20:43
fox767676 написав: Кочетков написав:
УКРАЇНА РОЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО КИТАЮ?
Нарешті новина, яка обнадіює. Без іронії.
Кабмін прийняв, можливо, доленосне рішення. Яке може суттєвим чином прискорити припинення бойових дій під справжні гарантії, а не під МАГА-маячню США. Мова про повернення Китаю так званого «зернового кредиту». І ця залаштункова, але болюча тема тягнеться ще з часів президентства В. Януковича.
Нагадаю фабулу. У 2012 році українська Державна продовольчо-зернова компанія отримала у китайському Експортно-імпортному банку кредит 1,5 млрд доларів для постачання зерна у Китай. Все це, звісно, під державні гарантії України. Опікувався цією темою Юра Єнакіївський, а у його «професійному середовищі» борги повертають лише боягузи.
Зерно у повному обсязі у Китай поставлено не було, його примудрилися продати у Європу і в Африку. Кредит не повернули. Потім Україна, зрозуміло, програла міжнародний суд, але грошей все одно не виплатила.
Така скандальна ситуація стала можливою виключно завдяки збігу геополітичних обставин, бо нахабство влади Януковича знайшло підтримку як з боку США, так і з боку рф. Штати були (і є) проти зближення України і Китаю, тому що побоювалися, що китайці отримають доступ до передових воєнно-промислових технологій — Китай завжди цікавили Південмаш і Моторсіч. Росія ж переконана, що підконтрольна територія, якою вони вважають Україну, має право вести справи з розвинутими державами виключно через метрополію, тобто, через Москву.
В результаті гроші тривіально розікрали. Але Китай нічого не забуває. І питання про повернення «зернового кредиту» автоматично виринає на поверхню при будь-яких спробах українських представників провести будь-які предметні переговори з Китаєм, зокрема, і у сфери мирного врегулювання.
Нема сумнівів, що рішення нашого уряду було погоджено з європейцями, бо Україна як не мала, так і не має власних грошей для погашення боргових зобов’язань перед Китаєм. А на думку США, очевидно, вирішено не зважати, бо трампові «ультимативні два тижні», висунуті путіну, тривають вже півроку.
Позиція Китаю щодо війни відома: заморожування по наявній лінії фронту без юридичного визнання окупованих територій російськими (але з практичним визнанням, що Україна їх не контролює і буде домагатися їх повернення політико-дипломатичним шляхом). Китай проявляє зацікавленість в участі у відбудові України, звісно, на своїх умовах, що мають обговорюватися. Китай має серйозне бажання розгортати торгово-економічні взаємини з ЄС без впливу США.
Головне, що Китай реально має економічні важелі, щоб примусити рф перейти до реальних мирних переговорів. І у Піднебесній дуже довго обмірковують і зважують будь-яке рішення, але якщо воно прийняте, то там нема звички давати комусь час на роздуми, а потім продовжувати цей термін до кінця календарю.
Подивимося, чи відбудеться український, а потім, можливо, і європейський, розворот на схід, чи це виявиться лише засобом тиску на Д. Трампа. У будь-якому випадку, це активна позиція, а всі рефлексивні реакції та набридлі прохання про допомогу є програшними за визначенням.
Хто не хоче працювати з Трампом , змушений співпрацювати з СІ, щоб потім остаточно не попасти в лапи путіна
Розумне телятко двох корівок цмудить.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40778
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1610 раз.
- Подякували: 2854 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 12 вер, 2025 21:04
detroytred написав:
Від них не рішення потрібні, а лише фіксація відмови прослідувати на розгляд справи.
Але проїхали... З доставкою для складання протоколу згоден.
Ст. 254.
Її не вистачало.
Якщо б одразу, то не було б отакого тривалого докопування до істини.
Затримання лише не більше 3 годин. І повинні відпускати.
Откровенно говоря я не вникал в суть спора. Вижу вроде идет речь об административном
задержании. Там как бы задействуются ст. 261 (протокол), 262. Там же есть интересное положение
Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання, про кожний випадок адміністративного затримання осіб інформують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, крім випадків, якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника.
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 2095
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 вер, 2025 21:34
Hotab написав:_hunter
Так тільки ж умова фізичноі недоступності ухилянта для складання протоколу все одно залишається не виконаною.
Тобто ви з Німеччини будучи недоступним для ТЦК, яке вас належним чином сповістило, можете поклопотати щоб вас нажабили заочно без протоколу.
А при доступності - вже не важливі ваші заяви. Не кажучи вже про те, що перед ким ви клопочете про розгляд без вас? Перед поліцейським? Так він не та особа яка це розглядає. Він вас відведе туди, де ви можете поклопотати 😅
Який юридично освідчений(ху.ло) ,
і навчений за гроші податків трактористів і токарів ухилянт в законе...,
але "не придатний па закону для военного стану" (який прийняли вороги України), у 45 років воно не придатне
а Микола ,слюсарь чі водій тролейбуса чі директор малого підприємства , чі ... у 59 придатний, пиз.й мовчки у ТЦК і СП , шо таке СП і для кого?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3935
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|124524
|
|
|1493
|309289
|
|
|6076
|990148
|
|