detroytred написав:

Під конвоєм або з зачиненими дверима влк не повинно проводитися. Громадянин вільний.

Порушить....буде притягнуто за це порушення.

Нюанс: при інших процедурах громадянин вільний акі сокол...Може йти хоч з середини влк, хоч при отриманні бойової повістки до часу, коли треба з'явитися по ній в тцк.