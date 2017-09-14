RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:22

  tumos написав:
  detroytred написав:Від них не рішення потрібні, а лише фіксація відмови прослідувати на розгляд справи.

Але проїхали... З доставкою для складання протоколу згоден.
Ст. 254.
Її не вистачало.
Якщо б одразу, то не було б отакого тривалого докопування до істини.

Затримання лише не більше 3 годин. І повинні відпускати.


Откровенно говоря я не вникал в суть спора. Вижу вроде идет речь об административном
задержании. Там как бы задействуются ст. 261 (протокол), 262. Там же есть интересное положение
Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання, про кожний випадок адміністративного затримання осіб інформують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, крім випадків, якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника.

Да, я теж звернув увагу на цю деталь.
Але не зауважив, бо робиться отак: затримання на поліції - з них і протокол затримання і забезпечення захисника.
А в самому тцк всл тцк складається протокол про адміністративне порушення. Не затримання, а протокол адміністративного правопорушення.
Потім цей протокол адмінправопорушення є одним з елементів при розгляді справи для винесення постанови.

Якщо ж затримання офіційно здійснюється всл тцк, то да, виходить - інформування центрів і забезпечення захисника тоді покладається на них.
Але в 259 статті всл тцк в якості доставщиків)) не фігурують.
В якості затримувальщиків)) теж наче ніде нема.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 12 вер, 2025 22:26, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кендел, ти ж кодер? Закодуй цього алкоголіка 😅
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:27

  Hotab написав:Кендел, ти ж кодер? Закодуй цього алкоголіка 😅

...Хто про що а впенсу покарати людей
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:30

  Vadim_ написав:
  detroytred написав:Нюанс: при інших процедурах громадянин вільний акі сокол...
Може йти хоч з середини влк, хоч при отриманні бойової повістки до часу, коли треба з'явитися по ній в тцк.

Під конвоєм або з зачиненими дверима влк не повинно проводитися. Громадянин вільний.
Порушить....буде притягнуто за це порушення.

За для не пустоти пі.здения , стаття?

Так про те і мова - якщо якусь статтю порушить, то за неї і буде відповідати.
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:31

  detroytred написав:
  tumos написав:
  detroytred написав:Від них не рішення потрібні, а лише фіксація відмови прослідувати на розгляд справи.

Але проїхали... З доставкою для складання протоколу згоден.
Ст. 254.
Її не вистачало.
Якщо б одразу, то не було б отакого тривалого докопування до істини.

Затримання лише не більше 3 годин. І повинні відпускати.


Откровенно говоря я не вникал в суть спора. Вижу вроде идет речь об административном
задержании. Там как бы задействуются ст. 261 (протокол), 262. Там же есть интересное положение
Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання, про кожний випадок адміністративного затримання осіб інформують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, крім випадків, якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника.

Да, я теж звернув увагу на цю деталь.
Але не зауважив, бо робиться отак: затримання на поліції - з них і протокол затримання і забезпечення захисника.
А в самому тцк всл тцк складається протокол про адміністративне порушення. Не затримання, а протокол адміністративного правопорушення.
Потім цей протокол адмінправопорушення є одним з елементів при розгляді справи для винесення постанови.

Якщо ж затримання офіційно здійснюється всл тцк, то да, виходить - інформування центрів і забезпечення захисника тоді покладається на них.
Але в 259 статті всл тцк в якості доставщиків)) не фігурують.
В якості затримувальщиків)) теж наче ніде нема.

Там хотаби шнирять поряд , надають консультації
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:44

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Кендел, ти ж кодер? Закодуй цього алкоголіка 😅

...Хто про що а впенсу покарати людей


Це найбільший жах для синьолобоі антилопи? 😅
Та ти б спробував, може б життя наладилось, щось би ще в житті цікавило
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 23:20

  detroytred написав:
Але в 259 статті всл тцк в якості доставщиків)) не фігурують.
В якості затримувальщиків)) теж наче ніде нема.

Але затримують? І телефони забирають?
Ваша віра в устав, і закон просто поражає.
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 23:53

detroytred, Hotab
Знаете, что мне больше всего понравилось в вашем споре?
То, что спорят 2 человека, которых эти проблемы совершенно точно никак не коснутся.
Ни в качестве задержанных ТЦК, ни в качестве работников ТЦК.
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 23:55

  ЛАД написав:detroytred, Hotab
Знаете, что мне больше всего понравилось в вашем споре?
То, что спорят 2 человека, которых эти проблемы совершенно точно никак не коснутся.
Ни в качестве задержанных ТЦК, ни в качестве работников ТЦК.

Так такі суперечки якраз найбільш «чистіші» з точки зору непереходу на особисті образи))
А таких суперечок тут майже нема))

Теоретично зустріч з ТЦК ж можлива, просто якимось дивним чином мене на вулиці жодного разу (після звільнення) не перевіряли, на автомобільних БП показував паспорт і їхав далі. А що було б якби типу причепились - я не знаю)) . Я так розумію офіцерське звання це ще ж не амністія?)) Чи в цьому випадку буде просто повістка , без бусифікаціі?)
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 00:11

  Banderlog написав:
  detroytred написав:
Але в 259 статті всл тцк в якості доставщиків)) не фігурують.
В якості затримувальщиків)) теж наче ніде нема.

Але затримують? І телефони забирають?
Ваша віра в устав, і закон просто поражає.

Не зовсім зрозумів до чого тут віра в устав та закон.

З мого боку віра дійсно є.
Тільки не в устав та закон, як такові самі по собі, а в те, що грубі (підкреслюю - грубі) порушення законів самими представники влади є ненормальним явищем.
На відміну від тих, хто вважає це цілком нормальним та надає обгрунтовування чому.

Тобто хтось вважає (вірить), що це нормально; хтось (я) - що не нормально.
Не бачу в цьому нічого такого вже вражаючого.
__________________________
А от вражаюче я бачу в оцій комедії від Матриці: якщо порушення законів самими представниками влади є нормою, то посилання представників влади на законність своїх вимог до громадян, то це просто цирк якийсь-то...
Ну от як можна вимагати, посилаючись на закон, якщо сам грубо і наявно порушуєш закон?
