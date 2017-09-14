Каюсь, мені у 2021 (кажись, влітку) пропонували. Ще й саме начальником відділу комплектування.
Воно і тоді було жирне...
Але схема ж проста... і дрєвня.
Хфільму "Ми ніжеподписавшієся" пригадуєте? (Якщо ні то загугліть опис).
Отой чесний "загоняющий" потрібен був...
А хтось(( би стриг бабло.
Потім, відать, і овсі спростили((
Работники ТЦК не имеют полномочий осуществлять самостоятельно административное задержание. Допустим сотрудник нацпола осуществил административное задержание и доставил лицо в отдел полиции (ситуация не имеет отношения к ТЦК). В отделе есть комната для задержанных. Ведутся журналы учета лиц, помещенных в комнату для задержанных, и учета информирования центров по оказанию бесплатной юридической помощи задержанным. Функционирует информационная
подсистема «Custody Records» системи «ІПНП».
Интересно, как эти все моменты сочетаются с административным задержанием и доставкой в ТЦК. Тут свою точку зрения высказал Бандерлог. )
Если бы даже согласились, то начальник відділу сам не ездит по улицам ловить ухилянтов.
Hotab
Хотите сказать, что у вас документы не в порядке?
А по сути спора согласен с Бандерлогом.
Но вообще вопрос неприятный.
С одной стороны, "ухилянты", конечно, виноваты и нарушают закон. С другой стороны, юридическое крючкотворство раздражает. Тем более, в таком вопросе. Должна быть чёткая и однозначная инструкция, не допускающая никаких двузначностей и разночтений. Мне порой кажется, что такая многозначность в законах делается намеренно, для того, чтобы нормальный человек не мог разобраться и отстаивать свои права. И не уверен, что я ошибаюсь.
Поэтому я всегда больше полагался на моральный закон и делал то, что считал моральным. Я не воровал, не грабил, не убивал не потому, что это противозаконно, а потому что не хотел этого. Так же, как и подавляющее большинство людей.
Об "ухилянтах" я уже высказывался. Для меня защита родины это морально, а убегать или дезертировать аморально.
Как говорили матери в Спарте, провожая сыновей на войну,: "Со щитом или на щите".
И что касается закона об усилении ответственности за невыполнение приказа:
P.s. detroytred, вы где-то приводили цитату Пескова в украинском переводе о том, что приостановлены "перемовини щодо України" и на основании "щодо" делали выводы (сейчас не нашёл этого вашего поста). Ни в западных, ни в росс. источниках я "щодо" не нашёл. Везде говорится о переговорах "с Украиной" и о том, что неофициальные контакты продолжаются. С Украиной. Поэтому практически никогда не опираюсь в выводах на наши сообщения, стараюсь проверить в других источниках.
А вообще, уже цитировал: "Правда - первая жертва войны".
К сообщениям надо относиться очень осторожно, особенно, к сообщениям воюющих сторон.
Кстати, пока искал слова Пескова, нашёл ещё много интересного. Росс источники приводят цифры наших сбитых БПЛА и ракет (в т.ч. Нептунов). Понимаю, что они могут преувеличивать эти цифры, чтобы показать мощь своей ПВО, но тем не менее. Цифры производят впечатление. Особенно, если учесть, что это цифры сбитых, а сбивают явно не всё. Это к периодически обсуждаемому тут вопросу, почему мы слабо атакуем территорию РФ. Совсем не так уж мало. Не в разы меньше, чем они нас. Наверное, сильнее просто не можем, ресурсов не хватает. Почему мы не публикуем и не комментируем такие цифры, не знаю.
Це не моя точка зору, це стратегія влади.
Вона іде в натяжку, прикладаючи рівно стільки зусиль скільки достатньо для збереження рівноваги на фронті. Опір мас поступово наростає і влада докручує гайки. Щоб пару в зсу не зірвало, до певної міри закриває очі на сзч.
Ідея не в тім щоб війна була тотальною а втім щоб подовше триматись наверху.
А тим часом діпстейт пише що фронт таки потріскує...
Труба 3.0" — кацапи через газову трубу долають Оскіл та заходять у Куп'янськ
🔄 На жаль, ворог втретє використав труби для просочування груп. Вперше це було в Авдіївці, вдруге біля Суджі. В мережі, навіть, з'явився вкид буцімто такі ж труби використовуються для проходу в Покровськ, але насправді відео зняте біля Куп'янська.
🇷🇺 Кацапи збудували цілу логістичну артерію. Входи в трубу знаходяться в районі Лиману Першого. Для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно 4 доби, тому по дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії.
🏹 Таким чином організовані групи противника без серйозних втрат добираються до Радьківки, а далі переміщуються на південь у ліс, який контролюють. Після цього роззосереджуються в Куп'янську і доходять до залізниці.
✈️ Завтра якийсь речник спробує це спростувати, назвавши групи неорганізованими та нечисленними, але в самому Куп'янську вже є позиції для зльоту кацапських пілотів.
🏚 Проблем створює і відсутність примусової евакуації місцевих жителів, які зараз перебувають в одних будинках з противником, через що багато куди не можна здійснювати ураження. Крім того, місцеві діляться з ними їжею...
🤷🏻♂️ Шкода, що досвід Авдіївки та Суджи не був врахований. Але вчергове хочемо вірити, що ця "труба" нарешті послужить уроком.
ЛАД
В плані все оновлено своєчасно? Звичайно що так.
Але ж тут Летусроки лякають, що тягнуть в бусік за ноги всіх, навіть у кого оновлено. 😅
