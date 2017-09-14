Додано: Суб 13 вер, 2025 02:24

tumos написав: Тут свою точку зрения высказал Бандерлог. ) Тут свою точку зрения высказал Бандерлог. )

Це не моя точка зору, це стратегія влади.Вона іде в натяжку, прикладаючи рівно стільки зусиль скільки достатньо для збереження рівноваги на фронті. Опір мас поступово наростає і влада докручує гайки. Щоб пару в зсу не зірвало, до певної міри закриває очі на сзч.Ідея не в тім щоб війна була тотальною а втім щоб подовше триматись наверху.А тим часом діпстейт пише що фронт таки потріскує...Труба 3.0" — кацапи через газову трубу долають Оскіл та заходять у Куп'янськ🔄 На жаль, ворог втретє використав труби для просочування груп. Вперше це було в Авдіївці, вдруге біля Суджі. В мережі, навіть, з'явився вкид буцімто такі ж труби використовуються для проходу в Покровськ, але насправді відео зняте біля Куп'янська.🇷🇺 Кацапи збудували цілу логістичну артерію. Входи в трубу знаходяться в районі Лиману Першого. Для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно 4 доби, тому по дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії.🏹 Таким чином організовані групи противника без серйозних втрат добираються до Радьківки, а далі переміщуються на південь у ліс, який контролюють. Після цього роззосереджуються в Куп'янську і доходять до залізниці.✈️ Завтра якийсь речник спробує це спростувати, назвавши групи неорганізованими та нечисленними, але в самому Куп'янську вже є позиції для зльоту кацапських пілотів.🏚 Проблем створює і відсутність примусової евакуації місцевих жителів, які зараз перебувають в одних будинках з противником, через що багато куди не можна здійснювати ураження. Крім того, місцеві діляться з ними їжею...🤷🏻‍♂️ Шкода, що досвід Авдіївки та Суджи не був врахований. Але вчергове хочемо вірити, що ця "труба" нарешті послужить уроком.