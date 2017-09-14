Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 13 вер, 2025 02:26
Hotab написав: ЛАД
Хотите сказать, что у вас документы не в порядке?
В плані все оновлено своєчасно? Звичайно що так.
Але ж тут Летусроки лякають, що тягнуть в бусік за ноги всіх, навіть у кого оновлено. 😅
хз кого там тягнуть, сюди дотягають в основном покаявшихся сзчшників
Banderlog
Профіль
Додано: Суб 13 вер, 2025 02:53
Banderlog Чекаєм долярека
Hotab
Профіль
Додано: Суб 13 вер, 2025 03:00
Hotab написав: Banderlog
Чекаєм долярека
Хіба після того як жінка не пройде комісію.
В мене на днях теж був шанс в тцк но в цвс. Відмовився.
Banderlog
Профіль
Додано: Суб 13 вер, 2025 03:02
Banderlog написав: Hotab написав: Banderlog
Чекаєм долярека
Хіба після того як жінка не пройде комісію.
В мене на днях теж був шанс в тцк но в цвс. Відмовився.
ЦВС то шо?
У нас тут ще Кендел є. Ну дуже специфічний воєн.
Hotab
Профіль
Додано: Суб 13 вер, 2025 03:02
Banderlog написав: Hotab написав: ЛАД
Хотите сказать, что у вас документы не в порядке?
В плані все оновлено своєчасно? Звичайно що так.
Але ж тут Летусроки лякають, що тягнуть в бусік за ноги всіх, навіть у кого оновлено. 😅
хз кого там тягнуть, сюди дотягають в основном покаявшихся сзчшників
Чмут недавно критиковал организацию призыва и писал о том, кого "дотягивают" и какой процент от призванных. Тут выкладывали ссылку (по-моему,
detroytred
).
Присоединяюсь к вопросу - що таке цвс?
ЛАД
Може цивільно-військове співробітництво?
Гугел видав першим:
https://share.google/qJgO6VnmJM7oqbSSD
Востаннє редагувалось
alibob
в Суб 13 вер, 2025 03:15, всього редагувалось 1 раз.
alibob
Профіль
Добавлю к вопросу о морали.
Я считаю аморальными призывы людей, сидящих в глубоком тылу, воевать "до последней вербы" (до истощения РФ). На такие призывы имеют право только те, кто в ЗСУ. Причём, не просто в ЗСУ, а именно на фронте.
ЛАД
2
Профіль
alibob написав:
https://share.google/qJgO6VnmJM7oqbSSD
Спасибо.
А у нас есть такая структура?
Поторопился с вопросом.
ЛАД
2
Профіль
Hotab написав:
ЦВС то шо?
Цивільновійськове співробітництво. Функції 2,
випросювати волонтьорку, і різні ніштяки .
Та передавати тіла родичам, короч несвадєбний і негенерал.
Наш бригадний ні випросювати ні агресивно жебрати не вміє.)
Banderlog
Профіль
Banderlog написав: Hotab написав:
ЦВС то шо?
Цивільновійськове співробітництво. Функції 2,
випросювати волонтьорку, і різні ніштяки .
Та передавати тіла родичам, короч несвадєбний і негенерал.
Наш бригадний ні випросювати ні агресивно жебрати не вміє.)
Понятно, почему отказались.
К чёрту такую работу, особенно вторую часть.
ЛАД
2
Профіль
