|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 13 вер, 2025 05:04
ЛАД написав:detroytred, Hotab
Знаете, что мне больше всего понравилось в вашем споре?
То, что спорят 2 человека, которых эти проблемы совершенно точно никак не коснутся.
Ни в качестве задержанных ТЦК, ни в качестве работников ТЦК.
Вот именно это и принято называть беспристрастностью.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8819
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6477 раз.
- Подякували: 21647 раз.
-
-
Профіль
-
-
132
82
38
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|124705
|
|
|1493
|309519
|
|
|6076
|990727
|
|