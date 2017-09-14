Вот именно это и принято называть беспристрастностью.
Додано: Суб 13 вер, 2025 05:04
Додано: Суб 13 вер, 2025 08:36
То не я був.
Але можу надати отакі цифри:
"В мене в полку 60-70% бувших сзч-ників" Верес.
Це в полку, який він за менш чотирьох місяців з нуля сформував нещодавно. Бпла.
Хоча там же він одночасно каже, що з 3000+ особового складу тисяча бувших сзч-ників (тобто 30%)).
Але це виключення...
Бо не звичайна частина. Проект...
В якому "мої люди не будуть жити в палатках (а тільки в кращих умовах)" і де "бійці на передку мають новітні авто (з переобладнанням вартістю 2,5++ млн. грн. і не китайські, а управлінці полку їздять по "Києву" на б/у". Ну і інше забезпечення а-ля космос... нехай і з затримкою.
Звісно, що народ туди ломиться.
Умови... Управлінці створюють умови.
Умови, які і визначають поведінку учасників-виконавців-підлеглих хоч в ринку, хоч у війську, хоч де.
І одні і ті ж самі люди в залежності від створених умов ведуть себе зовсім по-різному.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 13 вер, 2025 08:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 вер, 2025 08:41
А, точно
Якось в 16-му наче на курсах англ в ВІКНУ сидів кілька місяців з мадам з цього ЦВС. Цілий майор була, яка в армійській справі (жодній її сфері) була ні бум бум)) . Зате пафосу було… пілотам саме зарплату підняли, вона не могла зрозуміти, чому вона в Києві отримує менше мене, бойового пілота, на переферії. 😅
Додано: Суб 13 вер, 2025 08:45
Дик, це і є самим класичним прикладом --- виконують свої функції-обов'язки по мінімуму, по мінімуму, який необхідний, аби зберігати ситуацію, стан існування.
Ризиковий підхід... між крапельками пропітляти, бо будь-який форс-мажор і стійкість системи під загрозою.
