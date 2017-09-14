Вот именно это и принято называть беспристрастностью.
То не я був.
Але можу надати отакі цифри:
"В мене в полку 60-70% бувших сзч-ників" Верес.
Це в полку, який він за менш чотирьох місяців з нуля сформував нещодавно. Бпла.
Хоча там же він одночасно каже, що з 3000+ особового складу тисяча бувших сзч-ників (тобто 30%)).
Але це виключення...
Бо не звичайна частина. Проект...
В якому "мої люди не будуть жити в палатках (а тільки в кращих умовах)" і де "бійці на передку мають новітні авто (з переобладнанням вартістю 2,5++ млн. грн. і не китайські, а управлінці полку їздять по "Києву" на б/у". Ну і інше забезпечення а-ля космос... нехай і з затримкою.
Звісно, що народ туди ломиться.
Умови... Управлінці створюють умови.
Умови, які і визначають поведінку учасників-виконавців-підлеглих хоч в ринку, хоч у війську, хоч де.
І одні і ті ж самі люди в залежності від створених умов ведуть себе зовсім по-різному.
А, точно
Якось в 16-му наче на курсах англ в ВІКНУ сидів кілька місяців з мадам з цього ЦВС. Цілий майор була, яка в армійській справі (жодній її сфері) була ні бум бум)) . Зате пафосу було… пілотам саме зарплату підняли, вона не могла зрозуміти, чому вона в Києві отримує менше мене, бойового пілота, на переферії. 😅
Дик, це і є самим класичним прикладом --- виконують свої функції-обов'язки по мінімуму, по мінімуму, який необхідний, аби зберігати ситуацію, стан існування.
Ризиковий підхід... між крапельками пропітляти, бо будь-який форс-мажор і стійкість системи під загрозою.
Согласен.
Это и Hotab отметил.
Но я не об этом. Просто очень много написали люди, которых этот вопрос лично вообще не затрагивает и мог бы не интересовать.
Ты не только в ЗСУ на ЛБС, но и в бинокль наблюдаешь как буряты наполировывают свои орудия нападения?
Нестыковка в цифрах у нас часто встречается. Нет уважения к точности. Часто используют гиперболы.
И создал он полк не с нуля - как-то говорил, что его батальон вошёл в состав полка чуть ли не в полном составе.
А умови...
Да., можно создать несколько образцово-показательных частей, обеспечить так всю армию невозможно. Думаю, даже в более богатых странах в условиях серьёзной войны.
И не очень представляю себе: "мої люди не будуть жити в палатках (а тільки в кращих умовах)". Что такое "кращі умови"?
Умови - це не тільки матеріально-технічне забезпечення, а все, в тому числі і відносини між людьми.
Верес вказав, що йому завжди! щастило з командирами-начальниками.
(Тому завжди! вдавалося відстоювати інтереси своїх людей).
Вдалося б йому захистити інтереси своїх людей, якщо б "не пощастило" з начальником, і що б він при цьому зробив --- залишилося загадкою.
А так: він в як вільний художник... і, як в Матриці , обирав собі (своїм людям) будь-яку зброю для виконання задач...
(Це його слова).
І важливий момент з отого 2,5 годинного інтерв'ю --- фактично червоною лінією через всю розмову проходить моя частина, моя (військова) родина, мої люди... мої. (як ото "Моя власна Польща...").
А про загальні проблеми, про загальний вихід-рішення жодного слова..
(Це ні добре, ні пагано. Це констатація).
Добре, що не було а-ля нехай кожен, як я...
дійсно красива маніпуляція, навіть декілька. тоді зустрічна пропозиція - ті, що в тилу не мають права пропонувати домовлятися на БУДЬ-ЯКИХ умовах. воно ж так зручно віддавати Донбас перебуваючи в Харкові. хочеш віддати - передай свою квартиру біженцю з Краматорська - й ок.
друге - оце брехня "до останньої верби". українські патріоти кажуть про перемовини й досягнення миру на РЕАЛІСТИЧНИХ умовах - по лінію фронту та таке інше. зрадофіли постійно грають на руську ІПСО - здавайтеся, далі буде гірше. реалістичних планів про перемовини було озвучено декілька. від Раші не було ЖОДНОГО реалістичного, лише капітуляція в тій чи іншій формі. під гірше руські кажуть про втрати наших територій - при цьому не кажуть скільки втрачають вони й на фронті, й в тилу. санкції а тепер й НПЗ роблять значний внесок - бо якщо уважно подивитись, то основа Раші - лише нафта, й все.
тому в парагвайські війну зараз грає сама Раша. диктатура - така диктатура. й об'єктивно саме Раша зацікавлена в перемовинах, бо втрачає вона значно більше, ніж отримує.
