RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15114151151511615117
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 13:06

  detroytred написав:
  ЛАД написав:А умови...

Умови - це не тільки матеріально-технічне забезпечення, а все, в тому числі і відносини між людьми.

Верес вказав, що йому завжди! щастило з командирами-начальниками.
(Тому завжди! вдавалося відстоювати інтереси своїх людей).
Вдалося б йому захистити інтереси своїх людей, якщо б "не пощастило" з начальником, і що б він при цьому зробив --- залишилося загадкою.

А так: він в як вільний художник... і, як в Матриці , обирав собі (своїм людям) будь-яку зброю для виконання задач...
(Це його слова).
______________________
І важливий момент з отого 2,5 годинного інтерв'ю --- фактично червоною лінією через всю розмову проходить моя частина, моя (військова) родина, мої люди... мої. (як ото "Моя власна Польща...").

А про загальні проблеми, про загальний вихід-рішення жодного слова..
(Це ні добре, ні пагано. Це констатація).
Добре, що не було а-ля нехай кожен, як я...
відносини між людьми в его части зависят от него как от командира. Он их определяет. Кроме того, у него есть возможность выбора людей. И оружия.
"Вдалося б йому захистити інтереси своїх людей, якщо б "не пощастило" з начальником", - возможно, и нет. Хотя при достаточной твёрдости и мужестве часто удаётся.
Но проблема именно в том, что наличие отдельных отличных частей не обеспечивает отличную армию.
Так же, как Мадяр давно, когда ещё был командиром батальона или даже раньше приводил данные о количестве уничтоженных его подразделением целей в % от всех целей, уничтоженных ЗСУ. Цифры не помню, но достаточно большие. Если бы так работали все, то враг был бы уже разгромлен. Но проблема в том, что все так работать не могут. С одной стороны, не у всех такие возможности по матобеспечению и личному составу. С другой стороны, например, у пехоты не может быть такого количества уничтоженных целей, как у "Птахів Мадяра", а без пехоты, которая держит фронт, работа его подразделения, так же, как и артиллерии, просто невозможна. Враг его легко и быстро уничтожит.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36041
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 14:18

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Добавлю к вопросу о морали.
Я считаю аморальными призывы людей, сидящих в глубоком тылу, воевать "до последней вербы" (до истощения РФ).
На такие призывы имеют право только те, кто в ЗСУ. Причём, не просто в ЗСУ, а именно на фронте.

дійсно красива маніпуляція, навіть декілька. тоді зустрічна пропозиція - ті, що в тилу не мають права пропонувати домовлятися на БУДЬ-ЯКИХ умовах. воно ж так зручно віддавати Донбас перебуваючи в Харкові. хочеш віддати - передай свою квартиру біженцю з Краматорська - й ок.

Ну что ж.
Поздравляю. Вы уже сравнялись с песикотом.
"віддавати Донбас" незручно, перебуваючи де завгодно. Тем более херсонские и запорожские земли.
Но вопрос стоит, не придётся ли позже отдавать ещё какие-то.
Из Краматорска беженцев пока не больше, чем из Харькова.
Много своих квартир передали жители западных областей беженцам их Харькова? Или не передали, а хотя бы поделили?

друге - оце брехня "до останньої верби". українські патріоти кажуть про перемовини й досягнення миру на РЕАЛІСТИЧНИХ умовах - по лінію фронту та таке інше.
Давно ли такие "українські патріоти", как вы, на это согласились? Ещё недавно вы пели совсем другие песни.
И как же беженцы из Донецка, Бахмута, Авдеевки?

під гірше руські кажуть про втрати наших територій - при цьому не кажуть скільки втрачають вони й на фронті, й в тилу. санкції а тепер й НПЗ роблять значний внесок - бо якщо уважно подивитись, то основа Раші - лише нафта, й все.
Мне глубоко наплевать на их потери чем больше, тем лучше.
Но сколько мы "втрачаємо й на фронті, й в тилу"? Это вы не считаете?
Мне как-то всё равно, что "основа Раші", важно, что этой основы ей хватает.
Наши налёты на НПЗ, безусловно, полезны, но все эксперты признают, что это не приводит к решающим последствиям, их достаточно быстро восстанавливают.

тому в парагвайські війну зараз грає сама Раша. диктатура - така диктатура. й об'єктивно саме Раша зацікавлена в перемовинах, бо втрачає вона значно більше, ніж отримує.
Утверждение так себе.
А ситуация "парагвайської війни" пока что далека и для нас , и для врага. Но, учитывая разницу в численности населения + массовый выезд беженцев за границу, для нас гораздо ближе.
Так что зацікавлені больше мы. И наше руководство, похоже, это уже понимает. В отличие от вас. Но, думаю, скоро переобуетесь.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36041
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Если их постоянно не будут пытаться.з тыла вытащить - они без проблем с этим условием согласятся


видать давно вы не нюхали дым отечества
помимо мобилизации последние полгода добавилось стрессов
только если свободный выезд и выехавшие не будут призывать ни к "перемоге", ни к "капитуляции" - это более-менее справедливое условие.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4211
З нами з: 13.06.20
Подякував: 402 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 14:29

  jump написав:Представники СБУ, прокуратури, поліції, ДСНС вийшли з міста до того, як туди вторглася російська армія. Обороняти Херсон залишилися тероборона, що складалася з добровольців, якими командували кадрові офіцери. Їм бракувало засобів, щоб навіть просто перекрити в'їзні шляхи до міста.

"Херсон опинився без тих людей, які повинні були його обороняти. Не було не тільки військових, але й правоохоронців... Я не хочу вішати ярлики на наших правоохоронців, але, на жаль, серед тих людей, які вийшли реально захищати місто, я побачив тільки хлопців з патрульної поліції", - пригадує Володимир Миколаєнко.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cpw1xxk7z7ko

Справедливости ради, "Представники СБУ, прокуратури, поліції, ДСНС" не способны и не должны остановить/оказать сопротивление наступающей армии.
Разве что в ситуации, когда нужно немного задержать наступающие войска до близкого подхода своей армии. Такой ситуации в Херсоне не было.
В Харькове сопротивление оказала всё-таки армия, что бы там не говорили всякие ТРО. Хотя понятно, что людям хочется подчеркнуть свою роль и заслуги. Без армии ничего бы не получилось.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 13 вер, 2025 14:41, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36041
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 14:39

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Добавлю к вопросу о морали.
Я считаю аморальными призывы людей, сидящих в глубоком тылу, воевать "до последней вербы" (до истощения РФ).
На такие призывы имеют право только те, кто в ЗСУ. Причём, не просто в ЗСУ, а именно на фронте.

дійсно красива маніпуляція, навіть декілька. тоді зустрічна пропозиція - ті, що в тилу не мають права пропонувати домовлятися на БУДЬ-ЯКИХ умовах. воно ж так зручно віддавати Донбас перебуваючи в Харкові. хочеш віддати - передай свою квартиру біженцю з Краматорська - й ок.

Ну что ж.
Поздравляю. Вы уже сравнялись с песикотом.
"віддавати Донбас" незручно, перебуваючи де завгодно. Тем более херсонские и запорожские земли.
Но вопрос стоит, не придётся ли позже отдавать ещё какие-то.

То есть, ты сам признаешь, что Россия не собирается останавливаться, но при этом активно продвигаешь лозунг - нужно активно предлагать агрессору
  ЛАД написав:
друге - оце брехня "до останньої верби". українські патріоти кажуть про перемовини й досягнення миру на РЕАЛІСТИЧНИХ умовах - по лінію фронту та таке інше.
Давно ли такие "українські патріоти", как вы, на это согласились? Ещё недавно вы пели совсем другие песни.

Опять дешевая манипуляция - сперва приписывать другим того, чего не было, потом утверждать - так они же только недавно на это согласились
  ЛАД написав:Но сколько мы "втрачаємо й на фронті, й в тилу"? Это вы не считаете?

Ми втрачаємо чи нас вбивають ?

Ты почему-то акцентируешь внимание на "втрачаємо", а не на "втрачаємо, тому що нас вбивають росіяни"
Получается, но мы сами по себе "втрачаємо"
  ЛАД написав:Наши налёты на НПЗ, безусловно, полезны, но все эксперты признают, что это не приводит к решающим последствиям

А должны были ? или если не "к решающим последствиям" так и бить по НПЗ не нужно ?

  ЛАД написав:их достаточно быстро восстанавливают.

А это уже тупой вброс, дефицит топлива в РФ говорит об обратном

  ЛАД написав:А ситуация "парагвайської війни" пока что далека и для нас , и для врага. Но, учитывая разницу в численности населения + массовый выезд беженцев за границу, для нас гораздо ближе.

"массовый выезд" существует только в головах хомячков-зрадунцив и форумных бигунцив
  ЛАД написав:И наше руководство, похоже, это уже понимает. В отличие от вас. Но, думаю, скоро переобуетесь.

ЛАД, ты сам в прыжке уже несколько раз переобувался.
Не приписывай своё переобувание другим )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12107
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 14:45

Трамп:

Я готов ввести серьёзные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также когда все страны НАТО перестанут покупать российскую нефть. Как вы знаете, приверженность НАТО к ПОБЕДЕ была значительно ниже 100%, а покупка российской нефти некоторыми странами — шокирующая! Это сильно ослабляет ваши переговорные позиции и возможности торга с Россией.

В любом случае, я готов действовать, когда вы будете готовы. Просто скажите «когда». Я считаю, что это, вместе с тем, если НАТО как группа введёт тарифы в размере 50–100% на Китай (которые будут полностью сняты после окончания войны России с Украиной), также окажет большую помощь в ЗАВЕРШЕНИИ этой смертельной, но БЕЗУМНОЙ, войны.

Китай имеет сильное влияние, почти контроль над Россией, и эти мощные тарифы разрушат этот контроль.

Это не ВОЙНА ТРАМПА (она бы никогда не началась, если бы я был президентом!), это ВОЙНА Байдена и Зеленского. Я здесь только для того, чтобы помочь её остановить и спасти тысячи жизней россиян и украинцев (только на прошлой неделе погибло 7 118 человек. БЕЗУМИЕ!).

Если НАТО поступит так, как я говорю, война быстро закончится, и все эти жизни будут спасены! Если нет, вы просто тратите моё время, а также время, энергию и деньги Соединённых Штатов.
Xenon
 
Повідомлень: 5513
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 14:55

  Xenon написав:
Трамп:

Я готов ввести серьёзные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также когда все страны НАТО перестанут покупать российскую нефть. Как вы знаете, приверженность НАТО к ПОБЕДЕ была значительно ниже 100%, а покупка российской нефти некоторыми странами — шокирующая! Это сильно ослабляет ваши переговорные позиции и возможности торга с Россией.

В любом случае, я готов действовать, когда вы будете готовы. Просто скажите «когда». Я считаю, что это, вместе с тем, если НАТО как группа введёт тарифы в размере 50–100% на Китай (которые будут полностью сняты после окончания войны России с Украиной), также окажет большую помощь в ЗАВЕРШЕНИИ этой смертельной, но БЕЗУМНОЙ, войны.

Китай имеет сильное влияние, почти контроль над Россией, и эти мощные тарифы разрушат этот контроль.

Это не ВОЙНА ТРАМПА (она бы никогда не началась, если бы я был президентом!), это ВОЙНА Байдена и Зеленского. Я здесь только для того, чтобы помочь её остановить и спасти тысячи жизней россиян и украинцев (только на прошлой неделе погибло 7 118 человек. БЕЗУМИЕ!).

Если НАТО поступит так, как я говорю, война быстро закончится, и все эти жизни будут спасены! Если нет, вы просто тратите моё время, а также время, энергию и деньги Соединённых Штатов.


"Громкие слова сотрясают воздух, а не собеседников"

Трамп уже никогда не отмоется от красной дорожки на Аляске ....
Потому что, красная дорожка и аплодисменты - это действия, а не слова
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12107
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 15:08

  _hunter написав:Если их постоянно не будут пытаться.з тыла вытащить - они без проблем с этим условием согласятся

Хантер, не встигла відповісти на вашу чергову маячню, яку вже видалили - заклик відкрити кордони (читай - заклик до капітуляції). Лише 3 питання:
1) Що робити з людьми, які не можуть виїхати з об'єктивних причин? Напр., нетранспортабельні старенькі або хворі або мами з новонародженими малюками. Хто має їх захистити від ворога, надати медичні та інші послуги? Чи вам пох?
2) Хто буде забезпечувати виконання тилових завдань, якщо працездатні масово виїжджатимуть?
3) Що робити військовим, які на фронті? Теж тікати за кордон? Чи вони якісь особливі (руді)?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5848
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 15:15

  fler написав:
  _hunter написав:Если их постоянно не будут пытаться.з тыла вытащить - они без проблем с этим условием согласятся

Хантер, не встигла відповісти на вашу чергову маячню, яку вже видалили - заклик відкрити кордони (читай - заклик до капітуляції). Лише 3 питання:
1) Що робити з людьми, які не можуть виїхати з об'єктивних причин? Напр., нетранспортабельні старенькі або хворі або мами з новонародженими малюками. Хто має їх захистити від ворога, надати медичні та інші послуги? Чи вам пох?
2) Хто буде забезпечувати виконання тилових завдань, якщо працездатні масово виїжджатимуть?
3) Що робити військовим, які на фронті? Теж тікати за кордон? Чи вони якісь особливі (руді)?



1 - А що для них зміниться з відкриттям кордонів ?
навпаки, багатьох літніх людей 75+ зможуть вивезти їх діти у затишні країни.
самі вони наврядчи наважуться поїхати у невідомі края
2 - а для чого відкрили кордони для 22 річних , якщо до перемоги ще 10 років, як вам циганка тоді наврочила ?
3 - так військові ж за перемогу, якщо випускаєте молодь , а за несь весь світ - то їм на підкриплення шукайте мотивованих бадьорих негрів до 40 з "усього світу що за нас"
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4211
З нами з: 13.06.20
Подякував: 402 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15114151151511615117
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 124805
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 309655
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 991199
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.