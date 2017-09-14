RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15115151161511715118
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 16:43

  Hotab написав:andrijk777
Чому при вибуху - обов'язкова пожежа?


Тому що кожен пасажирський літак - це танкер з паливом, і навіть на етапі заходу на посадку у літака зазвичай запас не менше як ще на 1 годину польоту.
У ту154м , який прожорливий, це 5 тон. Це мінімум. А такий як польський в гостях у Росії, то може ще мав і паливо на зворотній шлях, таке часто практикують коли не впевнені в приймаючій стороні.
Тим більше відстань коротка , і в такому випадку паливо беруть в обидві сторони.
Вибух, горять вибухові речовини, літак розламується, паливо ллється. Без пожежі не обійтись.
Вона і без вибуху майже завжди є. А з вибухом…

Upd: перед посадкою екіпаж заявив fuel endurance 1 год 30 хв. Це біля 7 тон палива на борту.

Ні, цих аргументів не достатньо. Те що в літаку було паливо(а паливо завжди є :D ) не означає що 100% буде пожежа.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6730
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 16:45

  katso написав:
  andrijk777 написав:Не правда. Якщо посадити літак у ліс(без пожежі) то не загине 100% людей - це історичний факт.


Та вы шо. А когда машина с трассы на скорости 100 км\ч слетает в лес то как-то обычно никто не удивляется что там все трупы. А у самолета скорость минимум в 2 раза больше.

Вам потрібні шкільні знання фізики щоб розуміти різницю між літаком і машиною. Різницю між ударом літака у дерево і машини у дерево.
Я вам не вчитель фізики.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6730
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 16:47

Все просто!©

  fler написав:Лише 3 питання:
1) Що робити з людьми, які не можуть виїхати з об'єктивних причин? Напр., нетранспортабельні старенькі або хворі або мами з новонародженими малюками. Хто має їх захистити від ворога, надати медичні та інші послуги? Чи вам пох?
2) Хто буде забезпечувати виконання тилових завдань, якщо працездатні масово виїжджатимуть?
3) Що робити військовим, які на фронті? Теж тікати за кордон? Чи вони якісь особливі (руді)?

1) Як "хто?" - твій чоловік та син!
2) Твій чоловік та син!
3) А твій чоловік та син - якісь особливі, чи руді? Нехай йдуть і підмінять тих, хто на фронті!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8641
З нами з: 18.03.21
Подякував: 288 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
  #<1 ... 15115151161511715118
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 124807
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 309655
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 991232
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.