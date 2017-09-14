|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 13 вер, 2025 16:43
Hotab написав:andrijk777
Чому при вибуху - обов'язкова пожежа?
Тому що кожен пасажирський літак - це танкер з паливом, і навіть на етапі заходу на посадку у літака зазвичай запас не менше як ще на 1 годину польоту.
У ту154м , який прожорливий, це 5 тон. Це мінімум. А такий як польський в гостях у Росії, то може ще мав і паливо на зворотній шлях, таке часто практикують коли не впевнені в приймаючій стороні.
Тим більше відстань коротка , і в такому випадку паливо беруть в обидві сторони.
Вибух, горять вибухові речовини, літак розламується, паливо ллється. Без пожежі не обійтись.
Вона і без вибуху майже завжди є. А з вибухом…
Upd: перед посадкою екіпаж заявив fuel endurance 1 год 30 хв. Це біля 7 тон палива на борту.
Ні, цих аргументів не достатньо. Те що в літаку було паливо(а паливо завжди є
) не означає що 100% буде пожежа.
Додано: Суб 13 вер, 2025 16:45
katso написав: andrijk777 написав:
Не правда. Якщо посадити літак у ліс(без пожежі) то не загине 100% людей - це історичний факт.
Та вы шо. А когда машина с трассы на скорости 100 км\ч слетает в лес то как-то обычно никто не удивляется что там все трупы. А у самолета скорость минимум в 2 раза больше.
Вам потрібні шкільні знання фізики щоб розуміти різницю між літаком і машиною. Різницю між ударом літака у дерево і машини у дерево.
Я вам не вчитель фізики.
Додано: Суб 13 вер, 2025 16:47
fler написав:
Лише 3 питання:
1) Що робити з людьми, які не можуть виїхати з об'єктивних причин? Напр., нетранспортабельні старенькі або хворі або мами з новонародженими малюками. Хто має їх захистити від ворога, надати медичні та інші послуги? Чи вам пох?
2) Хто буде забезпечувати виконання тилових завдань, якщо працездатні масово виїжджатимуть?
3) Що робити військовим, які на фронті? Теж тікати за кордон? Чи вони якісь особливі (руді)?
1) Як "хто?" - твій чоловік та син!
2) Твій чоловік та син!
3) А твій чоловік та син - якісь особливі, чи руді? Нехай йдуть і підмінять тих, хто на фронті!
