Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 19:34

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:Ти готовий кинути своїх батьків ?

Це - між мною і моїми батьками. Вони мені сказали що робити. Тебе це не стосується. Ти попросишь своїх дітей залишатись з тобою помирати від зброї чи скажешь їм рятуватись?

але це ще й від дітей залежить - хтось почне рятуватися, хтось залишиться з батьками. а ще буває, що дитинка тікає, а батьки, щоб той не вважав себе вже повної мразотою, кажуть - ти тікай напівсиночку, а ми вже старенькі своє прожили. гадаю якраз такий випадок. 8)
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 19:35

  Shaman написав:..........
поки що мова йде про те, що руські хочуть те, щоб завоювати знадобиться ще рік-два з незрозумілими втратами. з кожним завойованим кілометром можливість захопити більше - вона зменшується. й в якийсь час завойовувати стане неможливим.
Это вам кто сказал?
Откуда такой вывод?

я пишу про перемовини з другої половини 2023 року. й до того про кордони 1991 я не казав - пошук працює, можете подивитися. так, зараз ми в ситуації, що має сенс зупинитися по лінії фронту й чекати.
тоді ваша мантра - треба домовлятися на БУДЬ-ЯКИХ умовах немає сенсу. бо можна не домовлятися, й вони скоро самі видохнуться. але перемовини двостороння гра - й насправді руські хочуть щось отримати, але можуть впустити момент через свої гордощі...
Ото ж бо й воно.
Вы, вроде, за переговоры. Но всё время скатываетесь на можна не домовлятися, й вони скоро самі видохнуться.
Ото і всі ваші перемовини.
Искать ссылки "другу половину 2023 року" не буду. Считаете, что мне больше заняться нечем?
И не надо лукавить. Просто интересно, тут все занимаются клеветой на вас, говоря что вы против переговоров?

всі ці втрати зменшують їх можливість захоплювати далі.
Зменшують. А наші втрати не зменшують наші можливості боронитися?
Почему-то об этом вы забываете.

забудьте слово "всі". я вам наведу не одного експерта, який вважає, що втрати значні. дефіцит паливо на Раші вже виник. не знаю що вони там відновлюють, але таке обладнання на Раші не виробляється, а все китайським не замістять - бо тоді треба весь завод замінювати.
Не знаєте, не кажіть. :)
Наведіть "не одного експерта".
Только эксперта, а не пропагандиста. Дефицит есть. Но этот дефицит никак не мешает им воевать.

тому в парагвайські війну зараз грає сама Раша. диктатура - така диктатура. й об'єктивно саме Раша зацікавлена в перемовинах, бо втрачає вона значно більше, ніж отримує.
Утверждение так себе.
А ситуация "парагвайської війни" пока что далека и для нас , и для врага. Но, учитывая разницу в численности населения + массовый выезд беженцев за границу, для нас гораздо ближе.
Так что зацікавлені больше мы. И наше руководство, похоже, это уже понимает. В отличие от вас. Но, думаю, скоро переобуетесь.
ще один наклеп ЛАД - це ви як радянська людина звикли з лінією партії рухатися. а я за ліберальні ідеї був завжди. й свою позицію не змінював - ні в 2004, ні в 2014. як власне й ви - як були в душі за Рашу, так й залишились. хоча де ви, а де Раша - що вас з Рашею так єднає? :shock:
"за ліберальні ідеї був завжди", но воевать за них не торопитесь.
И на личные выпады вы сподобились, а о парагвайском варианте "не заметили".
И я говорил о "переобуетесь" в связи с вашим отношением к перемирию/миру, а вы как истинный "инструктор по идеологии" выдвигаете политические обвинения.
Вас вдохновляют успехи песикота? Вы его успешно догоняете. :)
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 19:39

  tumos написав:
  ЛАД написав: Конкретные причины смерти каждого отдельного пассажира, конечно, никто не выясняет.

Тела не везут на вскрытие ?
  ЛАД написав:Кто-то стукнулся головой о землю, кто-то о переднее кресло, кто-то о корпус самолёта, кому-то пробило грудь (живот) обломками металла... Конкретных причин миллион и никто их не выясняет при катастрофе. При смерти дома могут делать вскрытие для установления конкретной причины. При катастрофах этим никто не занимается, всем понятно - причина катастрофа.

Что пишут в свидетельстве о смерти в реквизите "причина" - "катастрофа" ?

Не знаю.
Я ошибся? Поправьте.
Но сомневаюсь, что разорванные тела после авиакатастрофы везут на вскрытие.

P.s. Могу понять смысл экспертизы водителя автомобиля, чтобы установить его вину - не был ли он пьян, не случился ли внезапно инфаркт/инсульт и т.п. Какой смысл проводить экспертизу пассажиров, погибших в катастрофе?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 13 вер, 2025 19:49, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 19:41

  Shaman написав:
  АндрейМ написав:
  pesikot написав:Ти готовий кинути своїх батьків ?

Це - між мною і моїми батьками. Вони мені сказали що робити. Тебе це не стосується. Ти попросишь своїх дітей залишатись з тобою помирати від зброї чи скажешь їм рятуватись?

але це ще й від дітей залежить - хтось почне рятуватися, хтось залишиться з батьками. а ще буває, що дитинка тікає, а батьки, щоб той не вважав себе вже повної мразотою, кажуть - ти тікай напівсиночку, а ми вже старенькі своє прожили. гадаю якраз такий випадок. 8)
Детей у вас, похоже, нет.
