Це - між мною і моїми батьками. Вони мені сказали що робити. Тебе це не стосується. Ти попросишь своїх дітей залишатись з тобою помирати від зброї чи скажешь їм рятуватись?
але це ще й від дітей залежить - хтось почне рятуватися, хтось залишиться з батьками. а ще буває, що дитинка тікає, а батьки, щоб той не вважав себе вже повної мразотою, кажуть - ти тікай напівсиночку, а ми вже старенькі своє прожили. гадаю якраз такий випадок.
Shaman написав:.......... поки що мова йде про те, що руські хочуть те, щоб завоювати знадобиться ще рік-два з незрозумілими втратами. з кожним завойованим кілометром можливість захопити більше - вона зменшується. й в якийсь час завойовувати стане неможливим.
Это вам кто сказал? Откуда такой вывод?
я пишу про перемовини з другої половини 2023 року. й до того про кордони 1991 я не казав - пошук працює, можете подивитися. так, зараз ми в ситуації, що має сенс зупинитися по лінії фронту й чекати.
тоді ваша мантра - треба домовлятися на БУДЬ-ЯКИХ умовах немає сенсу. бо можна не домовлятися, й вони скоро самі видохнуться. але перемовини двостороння гра - й насправді руські хочуть щось отримати, але можуть впустити момент через свої гордощі...
Ото ж бо й воно. Вы, вроде, за переговоры. Но всё время скатываетесь на можна не домовлятися, й вони скоро самі видохнуться. Ото і всі ваші перемовини. Искать ссылки "другу половину 2023 року" не буду. Считаете, что мне больше заняться нечем? И не надо лукавить. Просто интересно, тут все занимаются клеветой на вас, говоря что вы против переговоров?
всі ці втрати зменшують їх можливість захоплювати далі.
Зменшують. А наші втрати не зменшують наші можливості боронитися? Почему-то об этом вы забываете.
забудьте слово "всі". я вам наведу не одного експерта, який вважає, що втрати значні. дефіцит паливо на Раші вже виник. не знаю що вони там відновлюють, але таке обладнання на Раші не виробляється, а все китайським не замістять - бо тоді треба весь завод замінювати.
Не знаєте, не кажіть. Наведіть "не одного експерта". Только эксперта, а не пропагандиста. Дефицит есть. Но этот дефицит никак не мешает им воевать.
тому в парагвайські війну зараз грає сама Раша. диктатура - така диктатура. й об'єктивно саме Раша зацікавлена в перемовинах, бо втрачає вона значно більше, ніж отримує.
Утверждение так себе. А ситуация "парагвайської війни" пока что далека и для нас , и для врага. Но, учитывая разницу в численности населения + массовый выезд беженцев за границу, для нас гораздо ближе. Так что зацікавлені больше мы. И наше руководство, похоже, это уже понимает. В отличие от вас. Но, думаю, скоро переобуетесь.
ще один наклеп ЛАД - це ви як радянська людина звикли з лінією партії рухатися. а я за ліберальні ідеї був завжди. й свою позицію не змінював - ні в 2004, ні в 2014. як власне й ви - як були в душі за Рашу, так й залишились. хоча де ви, а де Раша - що вас з Рашею так єднає?
"за ліберальні ідеї був завжди", но воевать за них не торопитесь. И на личные выпады вы сподобились, а о парагвайском варианте "не заметили". И я говорил о "переобуетесь" в связи с вашим отношением к перемирию/миру, а вы как истинный "инструктор по идеологии" выдвигаете политические обвинения. Вас вдохновляют успехи песикота? Вы его успешно догоняете.
ЛАД написав: Конкретные причины смерти каждого отдельного пассажира, конечно, никто не выясняет.
Тела не везут на вскрытие ?
ЛАД написав:Кто-то стукнулся головой о землю, кто-то о переднее кресло, кто-то о корпус самолёта, кому-то пробило грудь (живот) обломками металла... Конкретных причин миллион и никто их не выясняет при катастрофе. При смерти дома могут делать вскрытие для установления конкретной причины. При катастрофах этим никто не занимается, всем понятно - причина катастрофа.
Что пишут в свидетельстве о смерти в реквизите "причина" - "катастрофа" ?
Не знаю. Я ошибся? Поправьте. Но сомневаюсь, что разорванные тела после авиакатастрофы везут на вскрытие.
P.s. Могу понять смысл экспертизы водителя автомобиля, чтобы установить его вину - не был ли он пьян, не случился ли внезапно инфаркт/инсульт и т.п. Какой смысл проводить экспертизу пассажиров, погибших в катастрофе?
ЛАД під Смоленськом (катастрофа) проводили . Але «сліди вибухівки» незалежними експертами не підтвердили.
📌 Висновки російської сторони (2010, Міждержавний авіаційний комітет — МАК): • Причина катастрофи — помилка екіпажу. • Літак заходив на посадку за складних погодних умов (туман, погана видимість). • Екіпаж нібито ігнорував попередження диспетчерів і системи TAWS (Ground Proximity Warning). • Жодних ознак вибуху чи диверсії не знайдено. • Висновок: «людський фактор» і неправильне рішення екіпажу.
📌 Висновки польської сторони (2011, Комісія Міллера): • Причина також — зайшли на посадку при непридатних метеоумовах. • Але додано важливі фактори: • Російські диспетчери давали неточні дані про відстань і висоту, не зупинили захід на посадку. • Неправильна організація польоту (тиск на екіпаж, присутність високопосадовців у кабіні). • Погане обладнання аеродрому «Смоленськ-Північний» (старі системи, відсутність сучасної ILS). • Вибух чи теракт відкинуто.
📌 Подальші польські розслідування (2016+ після ексгумацій): • Виявлені масові помилки в експертизах тіл (переплутані останки, неточності в протоколах). • Частина експертів заявляла про можливі сліди вибухівки на уламках та останках, але є великі сумніви в достовірності цих даних. • Нова підкомісія (створена під впливом партії «Право і справедливість») схиляється до версії теракту, але це не підтверджено незалежними міжнародними структурами.
👉 Тобто: • Росія: повна вина екіпажу. • Перша польська комісія (2011): головна причина — рішення екіпажу, але з серйозними помилками й росіян (диспетчери, аеродром). • Пізні польські розслідування (2016+): ставлять під сумнів офіційні експертизи, говорять про можливий вибух, але це політично суперечливий висновок.
Детей у вас, похоже, нет.
чого ви так вирішили? помиляєтесь...
ви вже знайшли спільні думки з напівчоловіком? якщо ви такий ідейний, як тут подаєте - то з деким не треба сідати на одному кілометрі бо насправді ви сперечаєтесь не з моїми думками, а зі мною особисто - хочете хоч на чомусь спіймати, тому з ким тільки не колаборуєте
