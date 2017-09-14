RSS
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 19:34

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:Ти готовий кинути своїх батьків ?

Це - між мною і моїми батьками. Вони мені сказали що робити. Тебе це не стосується. Ти попросишь своїх дітей залишатись з тобою помирати від зброї чи скажешь їм рятуватись?

але це ще й від дітей залежить - хтось почне рятуватися, хтось залишиться з батьками. а ще буває, що дитинка тікає, а батьки, щоб той не вважав себе вже повної мразотою, кажуть - ти тікай напівсиночку, а ми вже старенькі своє прожили. гадаю якраз такий випадок. 8)
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 19:35

  Shaman написав:..........
поки що мова йде про те, що руські хочуть те, щоб завоювати знадобиться ще рік-два з незрозумілими втратами. з кожним завойованим кілометром можливість захопити більше - вона зменшується. й в якийсь час завойовувати стане неможливим.
Это вам кто сказал?
Откуда такой вывод?

я пишу про перемовини з другої половини 2023 року. й до того про кордони 1991 я не казав - пошук працює, можете подивитися. так, зараз ми в ситуації, що має сенс зупинитися по лінії фронту й чекати.
тоді ваша мантра - треба домовлятися на БУДЬ-ЯКИХ умовах немає сенсу. бо можна не домовлятися, й вони скоро самі видохнуться. але перемовини двостороння гра - й насправді руські хочуть щось отримати, але можуть впустити момент через свої гордощі...
Ото ж бо й воно.
Вы, вроде, за переговоры. Но всё время скатываетесь на можна не домовлятися, й вони скоро самі видохнуться.
Ото і всі ваші перемовини.
Искать ссылки "другу половину 2023 року" не буду. Считаете, что мне больше заняться нечем?
И не надо лукавить. Просто интересно, тут все занимаются клеветой на вас, говоря что вы против переговоров?

всі ці втрати зменшують їх можливість захоплювати далі.
Зменшують. А наші втрати не зменшують наші можливості боронитися?
Почему-то об этом вы забываете.

забудьте слово "всі". я вам наведу не одного експерта, який вважає, що втрати значні. дефіцит паливо на Раші вже виник. не знаю що вони там відновлюють, але таке обладнання на Раші не виробляється, а все китайським не замістять - бо тоді треба весь завод замінювати.
Не знаєте, не кажіть. :)
Наведіть "не одного експерта".
Только эксперта, а не пропагандиста. Дефицит есть. Но этот дефицит никак не мешает им воевать.

тому в парагвайські війну зараз грає сама Раша. диктатура - така диктатура. й об'єктивно саме Раша зацікавлена в перемовинах, бо втрачає вона значно більше, ніж отримує.
Утверждение так себе.
А ситуация "парагвайської війни" пока что далека и для нас , и для врага. Но, учитывая разницу в численности населения + массовый выезд беженцев за границу, для нас гораздо ближе.
Так что зацікавлені больше мы. И наше руководство, похоже, это уже понимает. В отличие от вас. Но, думаю, скоро переобуетесь.
ще один наклеп ЛАД - це ви як радянська людина звикли з лінією партії рухатися. а я за ліберальні ідеї був завжди. й свою позицію не змінював - ні в 2004, ні в 2014. як власне й ви - як були в душі за Рашу, так й залишились. хоча де ви, а де Раша - що вас з Рашею так єднає? :shock:
"за ліберальні ідеї був завжди", но воевать за них не торопитесь.
И на личные выпады вы сподобились, а о парагвайском варианте "не заметили".
И я говорил о "переобуетесь" в связи с вашим отношением к перемирию/миру, а вы как истинный "инструктор по идеологии" выдвигаете политические обвинения.
Вас вдохновляют успехи песикота? Вы его успешно догоняете. :)
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 19:39

  tumos написав:
  ЛАД написав: Конкретные причины смерти каждого отдельного пассажира, конечно, никто не выясняет.

Тела не везут на вскрытие ?
  ЛАД написав:Кто-то стукнулся головой о землю, кто-то о переднее кресло, кто-то о корпус самолёта, кому-то пробило грудь (живот) обломками металла... Конкретных причин миллион и никто их не выясняет при катастрофе. При смерти дома могут делать вскрытие для установления конкретной причины. При катастрофах этим никто не занимается, всем понятно - причина катастрофа.

Что пишут в свидетельстве о смерти в реквизите "причина" - "катастрофа" ?

Не знаю.
Я ошибся? Поправьте.
Но сомневаюсь, что разорванные тела после авиакатастрофы везут на вскрытие.

P.s. Могу понять смысл экспертизы водителя автомобиля, чтобы установить его вину - не был ли он пьян, не случился ли внезапно инфаркт/инсульт и т.п. Какой смысл проводить экспертизу пассажиров, погибших в катастрофе?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 13 вер, 2025 19:49, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 19:41

  Shaman написав:
  АндрейМ написав:
  pesikot написав:Ти готовий кинути своїх батьків ?

Це - між мною і моїми батьками. Вони мені сказали що робити. Тебе це не стосується. Ти попросишь своїх дітей залишатись з тобою помирати від зброї чи скажешь їм рятуватись?

але це ще й від дітей залежить - хтось почне рятуватися, хтось залишиться з батьками. а ще буває, що дитинка тікає, а батьки, щоб той не вважав себе вже повної мразотою, кажуть - ти тікай напівсиночку, а ми вже старенькі своє прожили. гадаю якраз такий випадок. 8)
Детей у вас, похоже, нет.
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 19:55

під Смоленськом (катастрофа) проводили .
Але «сліди вибухівки» незалежними експертами не підтвердили.


📌 Висновки російської сторони (2010, Міждержавний авіаційний комітет — МАК):
• Причина катастрофи — помилка екіпажу.
• Літак заходив на посадку за складних погодних умов (туман, погана видимість).
• Екіпаж нібито ігнорував попередження диспетчерів і системи TAWS (Ground Proximity Warning).
• Жодних ознак вибуху чи диверсії не знайдено.
• Висновок: «людський фактор» і неправильне рішення екіпажу.



📌 Висновки польської сторони (2011, Комісія Міллера):
• Причина також — зайшли на посадку при непридатних метеоумовах.
• Але додано важливі фактори:
• Російські диспетчери давали неточні дані про відстань і висоту, не зупинили захід на посадку.
• Неправильна організація польоту (тиск на екіпаж, присутність високопосадовців у кабіні).
• Погане обладнання аеродрому «Смоленськ-Північний» (старі системи, відсутність сучасної ILS).
• Вибух чи теракт відкинуто.



📌 Подальші польські розслідування (2016+ після ексгумацій):
• Виявлені масові помилки в експертизах тіл (переплутані останки, неточності в протоколах).
• Частина експертів заявляла про можливі сліди вибухівки на уламках та останках, але є великі сумніви в достовірності цих даних.
• Нова підкомісія (створена під впливом партії «Право і справедливість») схиляється до версії теракту, але це не підтверджено незалежними міжнародними структурами.



👉 Тобто:
• Росія: повна вина екіпажу.
• Перша польська комісія (2011): головна причина — рішення екіпажу, але з серйозними помилками й росіян (диспетчери, аеродром).
• Пізні польські розслідування (2016+): ставлять під сумнів офіційні експертизи, говорять про можливий вибух, але це політично суперечливий висновок.



Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 20:01

  ЛАД написав:Не знаю.
Я ошибся? Поправьте.
Но сомневаюсь, что разорванные тела после авиакатастрофы везут на вскрытие.

P.s. Могу понять смысл экспертизы водителя автомобиля, чтобы установить его вину - не был ли он пьян, не случился ли внезапно инфаркт/инсульт и т.п. Какой смысл проводить экспертизу пассажиров, погибших в катастрофе?


А я сомневаюсь, что не проводится судебно-медицинская экспертиза.

Як повідомляють польські ЗМІ, загалом будуть ексгумовані рештки 83 жертв катастрофи. Як очікується, вивчення триватиме як мінімум два місяці, передає ВВС Україна.

У понеділок запланована ексгумація Леха Качинського і його дружини Марії, які поховані в склепі у Вавельському замку в Кракові.

Слідчі мають намір досліджувати рештки, щоб перевірити версію про те, що перед катастрофою літака на борту могла виникнути пожежа - на цьому наполягає правляча у Польщі партія "Право і справедливість".

Як відомо, літак Качинського розбився під час заходження на посадку в аеропорту Смоленська у квітні 2010 року. На борту перебували 96 осіб, всі вони загинули.
https://goloskarpat.info/society/582a0df33d5ee/
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 20:02

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
поки що мова йде про те, що руські хочуть те, щоб завоювати знадобиться ще рік-два з незрозумілими втратами. з кожним завойованим кілометром можливість захопити більше - вона зменшується. й в якийсь час завойовувати стане неможливим.
Это вам кто сказал?
Откуда такой вывод?

ви ж наче основами логіки маєте володіти. от було на Раші 10 000 танків - а тепер немає їх, й не буде, бо радянські запаси скінчилися. можливості зменшилися? так

що там з чорноморським флотом? залишки ховаються в Новоросійську (й то не дуже вдається). в нас зерновий коридор працює з ласки Раші? ні. й це ми їм ще нафту не блокували.

ви вже казали, що м'ясні штурми викликані тим, що дрони не дають використовувати техніку. добре. але що тоді роблять адекватні країни, де цінують людське життя - правильно, припиняють наступ - що ми власне й зробили в 2023 році. що роблять руські - правильно, гонять як худобу на забій. бо наступ без техніки - це завжди ЗНАЧНО БІЛЬШІ втрати. кажете м'яса вистачить. так кажуть вже знову платять лише 2 млн руб, а не 3-4 - бо гроші теж кінчаються. до речі, їх брали з місцевих бюджетів. а ви знаєте, що зі 100 тис контрактників в цьому році 30% - це новоспечені руські з Середньої Азії. щодо добровольності - тобто примус ВЖЕ використовують для набору. та й наскільки б тупі не були - схоже доходить до них - що 2 млн руб, що 4 млн - а в чому сенс, якщо через місяць груз 200 - хіба що вдова порадується...
я пишу про перемовини з другої половини 2023 року. й до того про кордони 1991 я не казав - пошук працює, можете подивитися. так, зараз ми в ситуації, що має сенс зупинитися по лінії фронту й чекати.
тоді ваша мантра - треба домовлятися на БУДЬ-ЯКИХ умовах немає сенсу. бо можна не домовлятися, й вони скоро самі видохнуться. але перемовини двостороння гра - й насправді руські хочуть щось отримати, але можуть впустити момент через свої гордощі...
Ото ж бо й воно.
Вы, вроде, за переговоры. Но всё время скатываетесь на можна не домовлятися, й вони скоро самі видохнуться.
Ото і всі ваші перемовини.
Искать ссылки "другу половину 2023 року" не буду. Считаете, что мне больше заняться нечем?
И не надо лукавить. Просто интересно, тут все занимаются клеветой на вас, говоря что вы против переговоров?
й знову перекручуєте - де я писав, що можна не домовлятися? навіщо ви вигадуєте? давайте без цих перекручень.

ще раз розпишу, щоб було менше перекручень - я за проведення реальних перемовин. але оскільки саме Раша уникає їх, то поки ми намагаємось домовитися - треба максимально виснажувати їх потенціал - й військовий, що робимо ми, й економічний, що роблять наші союзники. й там ще є можливості збільшення тиску.
всі ці втрати зменшують їх можливість захоплювати далі.
Зменшують. А наші втрати не зменшують наші можливості боронитися?
Почему-то об этом вы забываете.

так, класична війна на виснаження. але в нас далеко не такі нерівні шанси. єдине, що вміють руські - це блефувати, так нахабно брехати не кожен може 8)
забудьте слово "всі". я вам наведу не одного експерта, який вважає, що втрати значні. дефіцит паливо на Раші вже виник. не знаю що вони там відновлюють, але таке обладнання на Раші не виробляється, а все китайським не замістять - бо тоді треба весь завод замінювати.
Не знаєте, не кажіть.
Наведіть "не одного експерта".
Только эксперта, а не пропагандиста. Дефицит есть. Но этот дефицит никак не мешает им воевать.

тобто вже погодились, що думки в експертів різні. чи всіх проукраїнських експертів ви автоматом називаєте пропагандистами - дуже зручно.

НПЗ в першу чергу псують їм економіку, й життя цивільних - бо так, на війну знайдуть, а всіх цивільних на коней пересадять. будуть нафту експортувати, а бензин є кому робити :D

Утверждение так себе.
А ситуация "парагвайської війни" пока что далека и для нас , и для врага. Но, учитывая разницу в численности населения + массовый выезд беженцев за границу, для нас гораздо ближе.
Так что зацікавлені больше мы. И наше руководство, похоже, это уже понимает. В отличие от вас. Но, думаю, скоро переобуетесь.
ще один наклеп ЛАД - це ви як радянська людина звикли з лінією партії рухатися. а я за ліберальні ідеї був завжди. й свою позицію не змінював - ні в 2004, ні в 2014. як власне й ви - як були в душі за Рашу, так й залишились. хоча де ви, а де Раша - що вас з Рашею так єднає? :shock:
"за ліберальні ідеї був завжди", но воевать за них не торопитесь.
И на личные выпады вы сподобились, а о парагвайском варианте "не заметили".
И я говорил о "переобуетесь" в связи с вашим отношением к перемирию/миру, а вы как истинный "инструктор по идеологии" выдвигаете политические обвинения.
Вас вдохновляют успехи песикота? Вы его успешно догоняете. :)

так ви теж за радянські ідеї щось в 1991 році не дуже боролися... до ГКЧП б приєдналися чи щось таке. буде потреба, буду воювати, не переймайтесь. а поки що не дозволимо вам пропагувати тут зневіру.

що ви хочете про парагвайський варіант - хто ближче? так сугуба ваша оцінка, яка нічим не підкріплена. єдине, що правильно - що згадки про Парагвай, які роблять ваші однодумці - безпідставні. а ви не помітили питання, що вас так єднає з Рашею, яка причина? 8)
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 20:09

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  АндрейМ написав:Це - між мною і моїми батьками. Вони мені сказали що робити. Тебе це не стосується. Ти попросишь своїх дітей залишатись з тобою помирати від зброї чи скажешь їм рятуватись?

але це ще й від дітей залежить - хтось почне рятуватися, хтось залишиться з батьками. а ще буває, що дитинка тікає, а батьки, щоб той не вважав себе вже повної мразотою, кажуть - ти тікай напівсиночку, а ми вже старенькі своє прожили. гадаю якраз такий випадок. 8)
Детей у вас, похоже, нет.

чого ви так вирішили? помиляєтесь...

ви вже знайшли спільні думки з напівчоловіком? якщо ви такий ідейний, як тут подаєте - то з деким не треба сідати на одному кілометрі ;) бо насправді ви сперечаєтесь не з моїми думками, а зі мною особисто - хочете хоч на чомусь спіймати, тому з ким тільки не колаборуєте :lol:
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 20:10

  tumos написав:
  ЛАД написав:Не знаю.
Я ошибся? Поправьте.
Но сомневаюсь, что разорванные тела после авиакатастрофы везут на вскрытие.

P.s. Могу понять смысл экспертизы водителя автомобиля, чтобы установить его вину - не был ли он пьян, не случился ли внезапно инфаркт/инсульт и т.п. Какой смысл проводить экспертизу пассажиров, погибших в катастрофе?


А я сомневаюсь, что не проводится судебно-медицинская экспертиза.

Як повідомляють польські ЗМІ, загалом будуть ексгумовані рештки 83 жертв катастрофи. Як очікується, вивчення триватиме як мінімум два місяці, передає ВВС Україна.

У понеділок запланована ексгумація Леха Качинського і його дружини Марії, які поховані в склепі у Вавельському замку в Кракові.

Слідчі мають намір досліджувати рештки, щоб перевірити версію про те, що перед катастрофою літака на борту могла виникнути пожежа - на цьому наполягає правляча у Польщі партія "Право і справедливість".

Як відомо, літак Качинського розбився під час заходження на посадку в аеропорту Смоленська у квітні 2010 року. На борту перебували 96 осіб, всі вони загинули.
https://goloskarpat.info/society/582a0df33d5ee/
Через 6,5 лет "щоб перевірити версію про те, що перед катастрофою літака на борту могла виникнути пожежа".
Это не для установления причин смерти.
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 20:13

  Hotab написав:ЛАД
під Смоленськом (катастрофа) проводили .
Але «сліди вибухівки» незалежними експертами не підтвердили.
.........
Сейчас andrijk777 и tumos подняли вопрос об установлении не причин катастрофы, а причин смерти людей.
