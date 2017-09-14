Додано: Суб 13 вер, 2025 21:01

ЛАД написав: Shaman написав: я за проведення реальних перемовин я за проведення реальних перемовин

Очень много лишних слов.

Ваше понимание "реальних перемовин"?

А то у вас больше "вони скоро самі видохнуться", "Раша розвалиться" и т.п.

Отвечать на вашу демагогию надоело. Много лозунгов, а конкретики вы избегаете. Очень много лишних слов.Ваше понимание "реальних перемовин"?А то у вас больше "вони скоро самі видохнуться", "Раша розвалиться" и т.п.Отвечать на вашу демагогию надоело. Много лозунгов, а конкретики вы избегаете.

ви почитайте мої дописи - а то як називати мої аргументи демагогією, ви більге нічого не робите. менше особистих нападів - більше аргументів. у вашому випадки менше накидів - й хоч якийсь аргументи.реальні перемовини - це коли сторони обговорюють вимоги один одного, а не вимагають лише виконання своїх. перемир'я - добре, але здається у всіх випадках, якщо не було капітуляції, то залишались по лінії фронту. або нападник повертав частково території.вони не хочуть, щоб ми в НАТО - добре - які гарантії. й гарантії, де нападник може накласти вето - це не гарантії., це я з вами одне й теж повторюю. мета Раші - знищення України як незалежної держави. як варіант маріонеткова держава, як Біларусь, яка сама знищує свою мову. всі інше - це маскування.що ще окрім НАТО? мова та церква. ок дозволяємо. але тоді ми теж можемо спитати - так нехай вони тоді визнають нашу церкву. хоча б в Україні, я не кажу вже про Рашу. а як щодо вивчання української мови на ТОТ. можна багато про що розмовляти, було б бажання. так, напевне на обмеження ВСУ ми не погодимось. та й владу ми будемо самостійно обирати - ми ж демократична країна. а проросійські сили не оберуть найближчі десятиріччя. про права українців на ТОТ, на право їздити на ТОТ.але по-перше, не забуваємо - окупація наших територій - це кричуще порушення міжнародного права, за яким ми жили, та й срср теж, після 2СВ. й по-друге - враховуючи рівень антогонізму, ми не зможемо домовитися насправді. як ви кажете ЛАД - це нереально. можемо лише припинити воювати - як в тому ж Кашмірі - те ж до речі в чомусь схожий на нас приклад, але тут виграла менша країна - Пакистан.тому реальна мета - замороження бойових дій