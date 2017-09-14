|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 13 вер, 2025 20:56
❗️Слід бути готовими до того, що будь-якої миті може статися удар по Верховній Раді — це лише питання часу,— нардеп Костенко
Якщо напад відбудеться під час засідання — ніхто не зможе оголосити мобілізацію, продовжити воєнний стан чи ухвалювати закони.
Если это все, на что способен текущий созыв ВРУ, то есть рац.предложение заменить все ВРУ даже не AI, а простым скриптом.
Додано: Суб 13 вер, 2025 21:01
ЛАД написав: Shaman написав:
я за проведення реальних перемовин
Очень много лишних слов.
Ваше понимание "реальних перемовин"?
А то у вас больше "вони скоро самі видохнуться", "Раша розвалиться" и т.п.
Отвечать на вашу демагогию надоело. Много лозунгов, а конкретики вы избегаете.
ви почитайте мої дописи - а то як називати мої аргументи демагогією, ви більге нічого не робите. менше особистих нападів - більше аргументів. у вашому випадки менше накидів - й хоч якийсь аргументи.
реальні перемовини - це коли сторони обговорюють вимоги один одного, а не вимагають лише виконання своїх. перемир'я - добре, але здається у всіх випадках, якщо не було капітуляції, то залишались по лінії фронту. або нападник повертав частково території.
вони не хочуть, щоб ми в НАТО - добре - які гарантії. й гарантії, де нападник може накласти вето - це не гарантії.ЛАД
, це я з вами одне й теж повторюю. мета Раші - знищення України як незалежної держави. як варіант маріонеткова держава, як Біларусь, яка сама знищує свою мову. всі інше - це маскування.
що ще окрім НАТО? мова та церква. ок дозволяємо. але тоді ми теж можемо спитати - так нехай вони тоді визнають нашу церкву. хоча б в Україні, я не кажу вже про Рашу. а як щодо вивчання української мови на ТОТ. можна багато про що розмовляти, було б бажання. так, напевне на обмеження ВСУ ми не погодимось. та й владу ми будемо самостійно обирати - ми ж демократична країна. а проросійські сили не оберуть найближчі десятиріччя. про права українців на ТОТ, на право їздити на ТОТ.
але по-перше, не забуваємо - окупація наших територій - це кричуще порушення міжнародного права, за яким ми жили, та й срср теж, після 2СВ. й по-друге - враховуючи рівень антогонізму, ми не зможемо домовитися насправді. як ви кажете ЛАД - це нереально. можемо лише припинити воювати - як в тому ж Кашмірі - те ж до речі в чомусь схожий на нас приклад, але тут виграла менша країна - Пакистан.
тому реальна мета - замороження бойових дій
Додано: Суб 13 вер, 2025 21:02
Shaman
Чекаю на вашу відповідь щодо "реальних перемовин".
Дуже бажано конкретну, без "бла-бла-бла".
Також ви не відповіли, чи вважаєте себе більш розумним і обізнаним у питанні, ніж Лана Дзеркаль, яка розглядає "фінський варіант" як можливий, але поки що не сприймаємий українцями. З різних приводів. Чи то зі сподівань, що "вони скоро самі видохнуться", "Раша розвалиться", чи ще чомусь.
Те шо вище, то не відповідь.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 13 вер, 2025 21:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 вер, 2025 21:04
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
під Смоленськом (катастрофа) проводили .
Але «сліди вибухівки» незалежними експертами не підтвердили.
Сейчас andrijk777
и tumos
подняли вопрос об установлении не причин катастрофы, а причин смерти людей.
Если посмотреть в классификатор, то причина смерти может зависить от внешней причины совершившегося события. Есть же разница между несчастным случаем и последствием нападения с целью убийства или нанесения повреждений согласно классификатора. И как я понимаю, помимо вышеуказанных причин смерти могут дописываться еще и более конкретные - разрыв печени и т.д. ИМХО.
Востаннє редагувалось tumos
в Суб 13 вер, 2025 21:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 вер, 2025 21:05
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
чого ви так вирішили? помиляєтесь...
......
Потому что должны бы понимать, что родители для спасения детей пойдут на всё.
И совсем не для того, чтобы ребёнок "не вважав себе вже повної мразотою", а чтобы он выжил.
але я кажу про випадок, коли дитинка кидає батьків напризволяще. гадаєте так не буває? а батьки через свою любов роблять вигляд, що це їх рішення. надто фантастично виглядає? розчарую, аж дуже реалістично. Starikan
якось запитав цих бігунцев, а яка ситуація з вашими батьками. "а в ответ - тишина"...
Додано: Суб 13 вер, 2025 21:05
ЛАД написав:
яка розглядає "фінський варіант" як можливий, але поки що не сприймаємий українцями
Пес Ікота, Каліка Перехожий та їм подібні то не українці, а білий шум
Додано: Суб 13 вер, 2025 21:09
tumos написав: ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
під Смоленськом (катастрофа) проводили .
Але «сліди вибухівки» незалежними експертами не підтвердили.
.........
Сейчас andrijk777
и tumos
подняли вопрос об установлении не причин катастрофы, а причин смерти людей.
Если посмотреть в классификатор, то причина смерти может зависить от внешней причины совершившегося события. Есть же разница между несчастнымслучаем и последствием нападения с целью убийства или нанесения повреждений согласно классификатора. И как я понимаю, помимо вышеуказанных причин смерти могут дописываться еще и более конкретные - разрыв печени и т.д. ИМХО.
В случае авиакатастрофы причина не очевидна?
Не знаю, как это классифицируется - как несчастный случай?
Если "рештки розкидані", то нужны ещё уточнения насчёт "разрыва печени" или ещё чего-нибудь?
Для чего в данном случае устанавливать причины смерти
? Осмотр тел ещё, может быть, нужен для установления фактов взрыва или пожара. Хотя всё это можно установить и по остаткам самолёта. Но через годы с этим могут быть сложности - не сохранились. Не знаю порядок их утилизации/хранения.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 13 вер, 2025 21:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 вер, 2025 21:12
ЛАД написав:Shaman
Чекаю на вашу відповідь щодо "реальних перемовин".
Дуже бажано конкретну, без "бла-бла-бла".
Також ви не відповіли, чи вважаєте себе більш розумним і обізнаним у питанні, ніж Лана Дзеркаль, яка розглядає "фінський варіант" як можливий, але поки що не сприймаємий українцями. З різних приводів. Чи то зі сподівань, що "вони скоро самі видохнуться", "Раша розвалиться", чи ще чомусь.
Те шо вище, то не відповідь.
після моєї відповіді спочатку запитали - а де відповідь? потім побачили, зрозуміли - виглядає не дуже, тому - це не відповідь. а навіщо мені тоді відповідати? не відповідь - аргументуйте. немає аргументів - то, вибачте, стулить пельку. а то розвелося вас тут - тільки й можуть, що обсирати, як ті голубі, власної думки - нуль.
Лана Дзеркаль вважає - добре. я поки не вважаю. я вам декілька разів пропонував - сформуйте що мається на увазі - не можете навіть це
. коли я прочитав, що срср погоджував фамілії міністрів - в нас цього не буде. кого погодять руські - Яника, Азарова, Медведчука та їх клевретів? дуже прошу. ні, якщо ми оберемо Залужного, то має бути Залужний. Зеленського - Зеленський. а Яника та Медведчука ніхто не обере
Додано: Суб 13 вер, 2025 21:12
Shaman написав: ЛАД написав:detroytred, Hotab
Знаете, что мне больше всего понравилось в вашем споре?
То, что спорят 2 человека, которых эти проблемы совершенно точно никак не коснутся.
Ни в качестве задержанных ТЦК, ни в качестве работников ТЦК.
щось ви забули німецького бігунця, який дуже активно критикує мобілізацію - бо треба виправдати власну втечу.
й чомусь всі критики забувають про головне - причини мобілізації. влада сама вирішила мобілізувати з усіма наслідками, а не тому, що йде війна, наступає ворог, який зовсім не рахує людські втрати - й потрібно від нього захищатися. всі ці критики мобілізації не пропонують ЖОДНОГО рішення
, й ховають голову в пісок, що ухилянтсво від мобілізації було в США під час війни у В'єтнамі, й там це теж було злочином. немає справедливої мобілізації, на жаль. чому ці настрої розганяють проросійські сили - зрозуміло. зрив мобілізації теж допомагає руським наступати. чого це підтримують наче наші - або дурні, або егоїстичні боягузи (хоча останні мали б заховатися й не відсвічувати), або не такі вже й наші...
Одне з головних рішень мобілізувати усіх впенсів до 60 років.
Поліціянтів теж , рокаціями , вони усі придатні так як щорічно проходять медогляд
п.с. якщо прорве водопровідну трубу кого потрібно кликати , сантехніків чі впенсів пілотів гелікоптерів?
Сантехніків бусифікували а аффіцери/впенси мобілізувались до Польші
Востаннє редагувалось Vadim_
в Суб 13 вер, 2025 21:18, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 13 вер, 2025 21:14
ЛАД написав:
При авиакатастрофе сомнений в причинах смерти нет.
Да что вы говорите!
ЛАД написав:
А смысл устанавливать "причины смерти", когда "рештки можуть бути розкидані". Вы полагаете, что "розкидані рештки" не достаточная причина смерти?
Чому ви такі впевнені, що рештки були розкидані саме внаслідок катастрофи, а не з метою заметення слідів після "навмисного вбивства"?
Чому польських експертів допустили на місце катастрофи лише після того, як там було все прибрано і встановити щось було практично нереально? Крім того, "рештки" надто довго не віддавали, не кажучи про те, в якому стані їх віддали. В інтернеті гуляла інформація, що тих, хто вижив на борту, добивали спецслужби. Якщо полякам вдасться довести, що це була операція спецслужб, то буде цікаво...
