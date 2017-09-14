Додано: Суб 13 вер, 2025 21:50

Shaman написав: ........

и - а де відповідь? потім побачили, зрозуміли - виглядає не дуже, тому - це не відповідь. ........и - а де відповідь? потім побачили, зрозуміли - виглядає не дуже, тому - це не відповідь.

Лана Дзеркаль вважає - добре. я поки не вважаю. я вам декілька разів пропонував - сформуйте що мається на увазі - не можете навіть це. коли я прочитав, що срср погоджував фамілії міністрів - в нас цього не буде. кого погодять руські - Яника, Азарова, Медведчука та їх клевретів? дуже прошу. ні, якщо ми оберемо Залужного, то має бути Залужний. Зеленського - Зеленський. а Яника та Медведчука ніхто не обере

Вы на время написания внимание не обратили?.Я писал не "после", а одновременно с вами.Поэтому прочитал ваш ответ уже после.Ваших предложений для "реальних перемовин" так и не вижу.Кроме повторения "по лінії фронту. або нападник повертав частково території". Правда, хорошо хоть так. Раньше вы требовали возврата территорий."окупація наших територій - це кричуще порушення міжнародного права, за яким ми жили", - сколько раз вы ещё об этом расскажете? Живите и дальше по "міжнародному праву". Если сил хватит.Остальное таки "бла-бла-бла"Финны и сами никогда после договоры не выбирали антисоветчиков. А СССР "погоджував фамілії міністрів" не всегда. Если мы выберем Яроша или Тягнибока, РФ, конечно, будет возражать.О Финляндии материалов много. Какие-то ссылки я давал. Надеюсь, разобраться сами сумеете. Я сто раз объяснять не нанимался. За бесплатно.А вот насчёт "я поки не вважаю" - это как раз то, о чём я писал. Когда это станет (если станет) "генеральной линией", то вы быстро переобуетесь и это "поки" исчезнет.