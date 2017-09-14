ЛАД написав:Не знаю, есть ли отдельная формулировка "в результате теракта" или всё это классифицируется как несчастный случай.
Формулировки в документе - Список кодів МКХ-10.
Спасибо, но мне это не настолько интересно и нужно.
ЛАД написав:Ну-ну. Сколько на форуме людей с богатой фантазией.
Если бы только на этом форуме. ) Вспоминаю одну из версий в связи со сбитием южнокорейского боинга времен СССР. На борт были загружены в качестве пассажиров мертвые тела.
Согласен, фантазёров в мире хватает.
ЛАД написав:Не понял, в каком случае?
Вы утверждаете, что суд. мед экспертиза не нужна только в случае по Смоленском или это ваш общий подход к летальным средствам ? суд. мед экспертиза останков была проведена РФ. И только потом польская сторона подняла вопрос об эксгумации.