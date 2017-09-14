RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15121151221512315124
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 22:43

  tumos написав:
  ЛАД написав:Не знаю, есть ли отдельная формулировка "в результате теракта" или всё это классифицируется как несчастный случай.
Формулировки в документе - Список кодів МКХ-10.
Спасибо, но мне это не настолько интересно и нужно.

  ЛАД написав:Ну-ну.
Сколько на форуме людей с богатой фантазией.
Если бы только на этом форуме. ) Вспоминаю одну из версий в связи со сбитием южнокорейского боинга времен СССР. На борт были загружены
в качестве пассажиров мертвые тела.
Согласен, фантазёров в мире хватает.

  ЛАД написав:Не понял, в каком случае?

Вы утверждаете, что суд. мед экспертиза не нужна только в случае по Смоленском или это ваш общий подход к летальным средствам ?
суд. мед экспертиза останков была проведена РФ. И только потом польская сторона подняла вопрос об эксгумации.

https://www.pap.pl/aktualnosci/sledczy- ... katastrofy
Спасибо за информацию.
Буду знать, что экспертиза таки проводилась. Не знал, что при авиакатастрофах она проводится. Вы меня убедили.
Поляки 15 лет думали? Интересно.

Но что вы хотите доказать, я так и не понял.
Обязательность проведения экспертизы? Сказали бы сразу, я бы вам поверил. Или вам хотелось поспорить?

Доказать, что верна версия Солонина (и не только его)?
Простите, но всё это не доказательства. Будут заключения специалистов, соглашусь.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36070
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 22:47

  Shaman написав:...........
дивиться, коли впав літак, ніхто не знає чому - тому ми розмовляємо про процедуру, яка має виконуватися.
О процедуре вы не знаете ничего.
Так же, как и я.

й ви пропустили головне - вина Раші значна - питання - це звичайний руський по.уїзм чи свідоме введення в оману польського екіпажу.
Поговорите на эту тем с Hotab"ом. Если он захочет тратить время на эту бессмысленную беседу.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36070
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15121151221512315124
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 124807
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 309708
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 991421
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3591)
13.09.2025 22:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.