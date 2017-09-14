RSS
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 08:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Польща через загрозу дронів підняла авіацію та закрила аеропорт. В Румунії перехопили БпЛА
Ввечері 13 вересня Польща підняла військову авіацію через загрозу ударів дронів по регіонах України, які межують з країною
...
За даними Digi24, Румунія також оголосила повітряну тривогу та підняла два винищувачі F-16 – в повітряному просторі був перехоплений дрон.


Келлог: Якби Росія перемагала, то була б зараз під Одесою і Дніпром
"Якби він перемагав, він був би на захід від Дніпра. Якби він перемагав, він був би в Одесі. Якби він перемагав, він змінив би командування. Росія, по суті, програє", – заявив Келлог.
...
"Чи думаю я, що росіяни перемагають? Путін так говорить, і я думаю, що Захід просто має дати відсіч і сказати: "Ні, ви не перемагаєте", – резюмував спецпосланець США.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12112
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
