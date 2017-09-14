Ввечері 13 вересня Польща підняла військову авіацію через загрозу ударів дронів по регіонах України, які межують з країною ... За даними Digi24, Румунія також оголосила повітряну тривогу та підняла два винищувачі F-16 – в повітряному просторі був перехоплений дрон.
"Якби він перемагав, він був би на захід від Дніпра. Якби він перемагав, він був би в Одесі. Якби він перемагав, він змінив би командування. Росія, по суті, програє", – заявив Келлог. ... "Чи думаю я, що росіяни перемагають? Путін так говорить, і я думаю, що Захід просто має дати відсіч і сказати: "Ні, ви не перемагаєте", – резюмував спецпосланець США.