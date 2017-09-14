Додано: Нед 14 вер, 2025 16:15

detroytred написав: Тобто оці сзч-ки для одних умов (пішли в сзч з-за отих умов); а для інших умов (тобто умов у Вереса) - стають героями..

Одні і ті ж самі люди!!!!!!!!!!!!!

Я тобі про це 15+ років вказую. І приклад навпіл розділеного міста (між Мексикою і Штатами) наводив, двох Корей і т.д.



А ти співай далі про тіко 5% будівельників комунізму. Ой.. капіталізму. Тобто оці сзч-ки для одних умов (пішли в сзч з-за отих умов); а для інших умов (тобто умов у Вереса) - стають героями..Одні і ті ж самі люди!!!!!!!!!!!!!Я тобі про це 15+ років вказую. І приклад навпіл розділеного міста (між Мексикою і Штатами) наводив, двох Корей і т.д.А ти співай далі про тіко 5% будівельників комунізму. Ой.. капіталізму.

Якщо Бог хоче когось наказати-він забирає в останнього розум...Давай на пальцях і по порядку1 Полк=1000-3000 осіб, значить у Вереса від 600 до 20002 Самовільно покинувших - 100 000 + ....Питання1Чи могло 0,6-2% СПЕЦІАЛЬНО піти в самоволку щоб потрапити в кращі умови?Питання2Яка частина цих 0,6-2% в своїх частинах на своїх посадах приносила більше користі ніж вона принесе у Вереса?Питання3Верес - ВИГРАВ... а от чи виграло ЗСУ ?.. і чи виграла Україна?Поки думаєш над цимПідемо далі...Так , якщо розділити людей по професійним навикама- - і тій групі в якій кращі професійні навики надати матеріальних ресурсів пропорційно їхнім навикам.. то ясно що ця група вирветися вперед в порівнянні з іншими групами.б - навівть якщо матеріальні ресурси розділити пропорційно кількості то результат групи з вищими профнавиками- буде кращийТобто поділ про якимось ознакам дасть КРАЩИЙ результат для кращих і гірший результат для гірших... але при цьому такий подвла -покращить середній результат всіх груп в порівнянні якщо поділу не відбудетьсяЯкщо поділ не відбудеться- то розрив між найкращими і найгіршими скоротиться. але при цьому середній погіршиться.Це все що тобі треба розумітиА далі простий логічний висновокЯкщо кращі підуть вперед а гірші відстануть то є три варіантиа - не заважати - найкращий середній результатб - затормозити кращих за рахунок створення умов для гірших - найгірший результатв - попросити (створити умови) щоб кращі ТЯГНУЛИ гірших - результат буде кращий ніж просто тормозити але гірший ніж не заважати(середній я маю на увазі)г - дати зрозуміти гіршим що вони (якщо хочуть) можуть наздоганяти кращих, і при цьому гарантувати що гіршим дадуть право померти з голоду в картонній коробці - найкращий середній результат шляхом еволюційного підбору..А ти й далі плутай поняття між тим що краща група отримає кращий результат,але якщо всіх перевести в кращу групу-то вона перетвориться в гіршу..-