Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 14 вер, 2025 18:18
budivelnik написав: ЛАД написав:
Хочу на такую должность.
Секретарки ????
Боюсь по віку і орієнтації - Вам не світить
Да нет, конечно.
Губернатора.
6
Додано: Нед 14 вер, 2025 18:21
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Хочу на такую должность.
Секретарки ????
Боюсь по віку і орієнтації - Вам не світить
Да нет, конечно.
Губернатора.
Пізно. В трудову вже вписали, відвертий одяг замовили. 😅
Додано: Нед 14 вер, 2025 18:23
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Хотя у губернатора должен быть какой-то офис с сотрудниками, в т.ч. и с уборщицей.
Ви так вже не псіхуйте... Війна-треба економити... Максимум секретарка
90-60-90....
Хочу на такую должность.
АндрейМ(Ж) думаю опередил)
Чомусь і не дивно, що ВСІ "незламні лицеміри" обісрались!
Як і не дивно, що цю гілку вважають сміттєзвалищем!
Хоч я запропонував ВИПРАВИТИ ситуацію! >>>
Успіх написав: ЛАД написав:
Смешной у нас форум стал.
Вроде, все читают одно и тоже
Матриця!©😁
Тут от Андрій ЧІТКО формулює свої думки, викладаючи їх в своїх дописах. Як і ЧІТКО формулює питання до "диванних незламників".
Але "диванні незламники", як вужі на сковороді, що тільки не пишуть(в основному стараються опонента брудом поливати і на нього стрілки переводити), лиш би уникнути відповіді щодо СЕБЕ!
"Як САМЕ ВИ зробите у тій, чи іншій ситуації?" - то зразу вмикають "мовчання ягнят" і переводять стрілки/чи взагалі, змінюють тему.
А що таке?
Що слабО/сцикотно ЧІТКО відповісти на ЧІТКО поставлені питання?Була б тоді справді цікава дискусія і цікаво читати гілку, якщо б ЧІТКО відповідали на питання!
(відповідно, могли б ПІСЛЯ ЦЬОГО і самі отримувати ЧІТКІ відповіді на свої запитання
)
То що панове, може спробуємо ЧІТКО відповідати на запитання?Почну з себе! Я готовий відповісти ЧІТКО на ваші запитання ПІСЛЯ ТОГО, як ви дасте ЧІТКІ відповіді на ЧІТКІ запитання Андрія до вас!
Вам їх всі повторити/написати, чи самі впораєтесь?(переглянувши всі вчорашні його дописи)
Ну, хто перший?
Додано: Нед 14 вер, 2025 18:27
Hotab написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
----------------------------ЛАД
Хочу на такую должность.
----------------------------
Секретарки ????
Боюсь по віку і орієнтації - Вам не світить
Да нет, конечно.
Губернатора.
Пізно. В трудову вже вписали, відвертий одяг замовили. 😅
Не могли вписать. Она у меня дома лежит.
А одяг секретарше пригодится. Надеюсь, с ростом не ошиблись.
Додано: Нед 14 вер, 2025 18:30
А тутешня корабельна сосна(ка), взагалі, вчора накинула на вентилятор - і їй стільки народу відповіло/запитало, а вона, навіть, не соізволіла прокоментувати хоч пару дописів/питань!
То як після такого, не продовжувати ставитись до неї, як до останньої тріперної шалави?
Сама собі такий тут шлях обирає - то нехай ніхто потім тут і не дивується таким ставленням до неї!
Додано: Нед 14 вер, 2025 18:38
Успіх
Долярчик, слабак у нас ти
Ти втік з ЗСУ, після висопарних, високоморальних дописів "україна в огні"
За кожним високопарним дописом ховається людина без принципів )
До того Андрюші це теж стосується )
Успіх написав:
А тутешня корабельна сосна(ка), взагалі, вчора накинула на вентилятор - і їй стільки народу відповіло/запитало, а вона, навіть, не соізволіла прокоментувати хоч пару дописів/питань!
То як після такого, не продовжувати ставитись до неї, як до останньої тріперної шалави?
Сама собі такий тут шлях обирає - то нехай ніхто потім тут і не дивується таким ставленням до неї!
Навчись до людей ставись з повагою, чмо невиховане та п"яне
pesikot
Воно змирилось що його за хамство знов відправлять капатись, тому зараз буде йти ва-банк, втрачати нічого
Hotab написав:pesikot
Воно змирилось що його за хамство знов відправлять капатись, тому зараз буде йти ва-банк, втрачати нічого
Ну то так, втрачати йому нічого, окрім власних зубів )
