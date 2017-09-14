|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 14 вер, 2025 19:15
detroytred написав:
Лізти в твій черговий вже вінегретний єралашище мені влом.
В підміна предмету тебе макнув? Макнув.
Гвіздок ти отримав? Отримав.
Тому лісом..
Що від лурня взяти крім аналізі? і ті будуть неякісні..
Такий собі совковий
не читал-но осуждаю...
detroytred написав:
який результат досяг ти з іншими нашими 5% кращих за 30+ років - курі, зерно та махазин
1 Особисто я в кінці 5%
- досягнув 50% від середнього рівня Швейцарії ,або 70% від середнього рівня США....
Ясно що як мінімум 3% - досягнули середнього рівня Швейцарії і перегнали середній рівень США.
Тобто ми не чекали - ми ДОСЯГЛИ ВЖЕ і цим користуємось
І при цьому знаходились в аналогічних з тобою умовах
А от чого досягнув ти? і ті хто тебе слухає? 5% від рівня Швейцарії?- і така жеброта ризикне нас осуджувати?
2 Для тих хто повірив ждуну і економічному фанразеру що ХТОСЬ прийде і зробить....
Той хто почекає хорошого/правильного ще 20 років - той вже таким як є й залишитьс
Той хто буде чекати 10 років - кудись там вибереться.. але толку буде мало адже
Перших 5 років відкладаєш 20% .. - тобто ПОГІРШУЄШ своє життя на 20%
Других 5 років реінвестуєш з капіталу+відкладаєш 5% ( щоб в сумі вийшло 20%)- вже погіршення всього 5%
Третіх 5 років тільки реінвестуєш з капіталу - живеш так як би й жив
Четвертих 5 років - забирає 30% доходу від капіталу - живеш на 15% краще ніж такий самий середньостатистичний
Далі до смерті можеш витрачати прибуток з капіталу - живеш на 30% краще від жлуна..
Тепер розумієте чому перших 10 років критично?
1
1
Додано: Нед 14 вер, 2025 19:20
Hotab написав:
Пустишка, дурачок наш місцевий.
п.Хотаб, Ви злюка-бобер
у кожного з нас є певний поріг (перевірено)
Ви на виду: кекс/біг/віскас/курорт-спа
цікава й думка простого хлопця зі села з-під Лємберга
Додано: Нед 14 вер, 2025 19:24
Hotab написав:
Він і там не напрягався.
Все що його зараз напружує, це несприйняття його. Про те, що тут говорять, йому сказати нема чого. Бо розуму замало. Про те, що пропонує він, ніхто не бажає з ним говорити.
Можна йому б було просто читати, так в дитинстві недохвалене вимагає до себе постійної уваги.
Тому все у нього зводиться до двох речей:
- охати «як так?»
- хамити
Пустишка, дурачок наш місцевий.
Ну то хто вам лікар?
Проте потреба у лікарю є лише у тебе.
До речі, Долярчеку 40+, а за нього батько ходив вирішувати щось в ТЦК з приводу Долярчика
пане Hotab, ви можете собі уявити, щоб за вас в 30+, ваш батько, кудись ходив ?
2
2
Додано: Нед 14 вер, 2025 19:25
Успіх написав: pesikot написав:
слабак у нас ти
І це каже ухилянт людині, яка була майже 3роки на фронті???!
Ха-ха!
Відсо-си, уйопок!😁
Hotab написав:
знов відправлять капатись, тому зараз буде йти ва-банк, втрачати нічого
Ух-ти!))
А як ти вичислив/дізнався, що форум втратив свою цінність?
А я от вище запропонував ПОВЕРНУТИ цінність форуму, і що?
Всім пох!
Ніхто не хоче відповідати ЧІТКО на ЧІТКІ питання?!
Ну то хто вам лікар?
я ...
Ти у дуже скрутному становищі .
Я не буду зараз тебе лаяти ,чи ображати .Ти сам доволі серьозно задумався над тим що сталось .Думаю що ти вже нудьгуєш за своєю частиною ,побратимами .
Ти вже зрозумів що ніхто тобі на карту грошей не скине а той мульон гривней (чи більше ) притулити де небудь ЗАМАЛО ,тай в напарники до кого небудь зась .
Бо через деякий час ти будешь все робити щоб відібрати бізнес .Та і хто візьме з вавою в голові не зрозуміло кого , час від часу теревенющего одну і теж думку .
Я ГЕРОЙ .
....я тобі вже казав , сходи ну хочь до психолога ,так сказати "ВИВЕРНИ НУТРОЩ " .
Так і будеш кожного разу встрявати у бесіди ..хтось на дівані , хтось у сральні , а я герой........... тільки до киці сбіжав .
Можеш ще в неї спитати , може відповість що ти не тільки форум задовбав.....
Додано: Нед 14 вер, 2025 19:27
pesikot написав: Hotab написав:
Він і там не напрягався.
Все що його зараз напружує, це несприйняття його. Про те, що тут говорять, йому сказати нема чого. Бо розуму замало. Про те, що пропонує він, ніхто не бажає з ним говорити.
Можна йому б було просто читати, так в дитинстві недохвалене вимагає до себе постійної уваги.
Тому все у нього зводиться до двох речей:
- охати «як так?»
- хамити
Пустишка, дурачок наш місцевий.
Ну то хто вам лікар?
Проте потреба у лікарю є лише у тебе.
До речі, Долярчеку 40+, а за нього батько ходив вирішувати щось в ТЦК з приводу Долярчика
пане Hotab, ви можете собі уявити, щоб за вас в 30+, ваш батько, кудись ходив ?
У мене батьки закінчились для мене в 16 років))
Це по своєму погано, але якщо «кошка бросіла котят» то вони покладаються лише на себе.
Додано: Нед 14 вер, 2025 19:29
pesikot написав:
До речі, Долярчеку 40+
Ви помиляєтесь...
Долярек пішов до войска львовскего приблизно в 42/43, зара пану є 45/46
але як пан хце, то пєвні мі поправе
Додано: Нед 14 вер, 2025 19:32
jump написав:
jump написав:
цікава й думка простого хлопця зі села з-під Лємберга
Тим паче, що он бувший снайпер бувший комік Розовий зараз і овсі не десь на хфорумі, а на всю країну в інтерв'ю Раміні "розповідає" про свою бувшу дружину за незадовольняла його бажання... тому зраджував, за "маслати їй вареника" тощо.. А вона у відповідь розповіла на всю країну про його ці бажання - надзюрити їй у рота.. і що щомісяця з ним бачилась ... і у Києві, і у Львові, і в Італію їздили.
Трешак повний...
І з грошима теж.
Він: вона отримала гроші з донатів йому.
Вона фактом: гроші в нього були і свої чималі, розпорядник рахунку він, то чому дав саме ті гроші, то до нього.
Додано: Нед 14 вер, 2025 19:32
jump написав: pesikot написав:
До речі, Долярчеку 40+
Ви помиляєтесь...
Долярек пішов до войска львовскего приблизно в 42/43, зара пану є 45/46
але як пан хце, то пєвні мі поправе
Молодун, що тут скажеш))Мені 47, так він щось варнякає про вік)))
Воно навіть тут розумово обмежене))
Додано: Нед 14 вер, 2025 19:32
Hotab написав: pesikot написав:
До речі, Долярчеку 40+, а за нього батько ходив вирішувати щось в ТЦК з приводу Долярчика
пане Hotab, ви можете собі уявити, щоб за вас в 30+, ваш батько, кудись ходив ?
У мене батьки закінчились для мене в 16 років))
Це по своєму погано, але якщо «кошка бросіла котят» то вони покладаються лише на себе.
Я ж інше мав на увазі
Додано: Нед 14 вер, 2025 19:33
pesikot
pesikot
Та я зрозумів)
Не уявляю))
