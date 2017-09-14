|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 14 вер, 2025 19:35
jump написав: pesikot написав:
До речі, Долярчеку 40+
Ви помиляєтесь...
Долярек пішов до войска львовскего приблизно в 42/43, зара пану є 45/46
але як пан хце, то пєвні мі поправе
Де помилка ?
Чи аби написати ...
42/43, 45/46 - це все 40+
Ще один навіть 3 класи не закінчив )
2
2
Додано: Нед 14 вер, 2025 19:39
detroytred написав:
Трешак повний...
І з грошима теж.
п.Детроєд
збоченням є лише повна відсутність кексу
усе що інше-на розсуд партнерів
так казав їден поважний дядько
а з коштами... така вже природа диких кицьок
Додано: Нед 14 вер, 2025 19:42
pesikot написав:
Де помилка ?
чувак, Ви огидні...не раз...й неграмотні
поцікавтесь:що є 40+і відповідно 45+...
Додано: Нед 14 вер, 2025 19:47
jump написав: detroytred написав:
Трешак повний...
І з грошима теж.
п.Детроєд
збоченням є лише повна відсутність кексу
усе що інше-на розсуд партнерів
так казав їден поважний дядько
а з коштами... така вже природа диких кицьок
Та ні. Там все значно складніше.
Випадок не типовий. Тобто не пояснюється оцими стандартними підходами.
Там чистий класичний аб'юз..
І справа не в тому, що між ними, а винесенні отакого з цих "між двома".
Тим паче, що підписав контракт за нерозголошення цього....але розголосив, штраф сплатив з донатних грошей, ще й звинуватив бувшу, яка навколо нього стрибала 13 років і піднімала після поранення.
Бажання у кексі в кожного з партнерів можуть бути будь-якими. Справа у згоді другого на них. Висувати ж після незгоди на них партнера претензії у незадоволені бажань (надзюрити в рота)... тому зраджую і оголошувати на всю країну - це вже якось за межами.
З.и. Детройт, а не Детроєд(((
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 14 вер, 2025 19:56, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 14 вер, 2025 19:49
jump написав: pesikot написав:
Де помилка ?
чувак, Ви огидні...не раз...й неграмотні
поцікавтесь:що є 40+і відповідно 45+...
Я навіть не очікував, що на такому простому прикладі, можно зловити твою брехню )
40+ = 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
jump, то за кого ти голосував в 2019 році ? )
Одразу видно, що за зелених )
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 14 вер, 2025 20:19, всього редагувалось 2 разів.
2
2
Додано: Нед 14 вер, 2025 20:09
pesikot написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
Ви так вже не псіхуйте... Війна-треба економити... Максимум секретарка 90-60-90....
Хочу на такую должность.
Полом не вышел ... )) и возрастом ))
як там в одному старому анекдоті:
"обменялись Хрущев и Кеннеди секретаршами.
Америнская пишет - в целом все нормально, только новый шеф заставляет носить юбки все длиннее, так что совсем скоро не будет видно моих чудесных ножек
Советская пишет - работа идет нормально, только новый начальник заставляет носить юбки все короче, так что скоро будет видно мои седые яйца. Штирлиц
"
1
4
5
Додано: Нед 14 вер, 2025 20:11
Успіх написав:
...
Ніхто не хоче відповідати ЧІТКО на ЧІТКІ питання?!
...
ти в нас давно "чОткий пацанчик"?
1
4
5
Додано: Нед 14 вер, 2025 20:49
Успіх
щоб підняти рівень форуму, можемо почнеш себе? задай питання - але сам, не треба оце - шукайте вище. до того ж напівчоловік задаєте провокативні питання, мета яких насправді не відповідь - цікаво, чи ти це розумієш?
й потім, шановне панство - які ваші думки? о не оце - швидко мені відповіли.
впораєшся з цим? а я спробую відповісти на твої питання
1
4
5
Додано: Нед 14 вер, 2025 21:33
Shaman написав:Успіх
щоб підняти рівень форуму, можемо почнеш себе? задай питання - але сам, не треба оце - шукайте вище. до того ж напівчоловік задаєте провокативні питання, мета яких насправді не відповідь - цікаво, чи ти це розумієш?
й потім, шановне панство - які ваші думки? о не оце - швидко мені відповіли.
впораєшся з цим? а я спробую відповісти на твої питання
Напівчоловік на цьому форумі лише один - "АндрейМ".
А ти і тобі подібні, які живуть своїм звичайним цивільним життям в тилу і при цьому вимагають щоб хтось інший їх захищав - чоловіки максимум на 10%, і то не факт - точне значення зможе встановити хіба-що місцевий чоловік на десь 30%, і лише після того як зробить розтин та понюхає те що у вас замість мізок.
Додано: Нед 14 вер, 2025 21:37
candle645 написав: Shaman написав:Успіх
щоб підняти рівень форуму, можемо почнеш себе? задай питання - але сам, не треба оце - шукайте вище. до того ж напівчоловік задаєте провокативні питання, мета яких насправді не відповідь - цікаво, чи ти це розумієш?
й потім, шановне панство - які ваші думки? о не оце - швидко мені відповіли.
впораєшся з цим? а я спробую відповісти на твої питання
Напівчоловік на цьому форумі лише один - "АндрейМ".
А ти і тобі подібні, які живуть своїм звичайним цивільним життям в тилу і при цьому вимагають щоб хтось інший їх захищав - чоловіки максимум на 10%, і то не факт - точне значення зможе встановити хіба-що місцевий чоловік на десь 30%, і лише після того як зробить розтин та понюхає те що у вас замість мізок.
саме я вимагаю захисту? ти ні? й інші мільйони громадян - теж ні? тому накид не зараховується - тренуйся далі
1
4
5
