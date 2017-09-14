|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 14 вер, 2025 20:09
pesikot написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
Ви так вже не псіхуйте... Війна-треба економити... Максимум секретарка 90-60-90....
Хочу на такую должность.
Полом не вышел ... )) и возрастом ))
як там в одному старому анекдоті:
"обменялись Хрущев и Кеннеди секретаршами.
Америнская пишет - в целом все нормально, только новый шеф заставляет носить юбки все длиннее, так что совсем скоро не будет видно моих чудесных ножек
Советская пишет - работа идет нормально, только новый начальник заставляет носить юбки все короче, так что скоро будет видно мои седые яйца. Штирлиц
"
Shaman
Повідомлень: 9797
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1649 раз.
1
4
5
Додано: Нед 14 вер, 2025 21:37
candle645 написав: Shaman написав:Успіх
щоб підняти рівень форуму, можемо почнеш себе? задай питання - але сам, не треба оце - шукайте вище. до того ж напівчоловік задаєте провокативні питання, мета яких насправді не відповідь - цікаво, чи ти це розумієш?
й потім, шановне панство - які ваші думки? о не оце - швидко мені відповіли.
впораєшся з цим? а я спробую відповісти на твої питання
Напівчоловік на цьому форумі лише один - "АндрейМ".
А ти і тобі подібні, які живуть своїм звичайним цивільним життям в тилу і при цьому вимагають щоб хтось інший їх захищав - чоловіки максимум на 10%, і то не факт - точне значення зможе встановити хіба-що місцевий чоловік на десь 30%, і лише після того як зробить розтин та понюхає те що у вас замість мізок.
саме я вимагаю захисту? ти ні? й інші мільйони громадян - теж ні? тому накид не зараховується - тренуйся далі
Shaman
Повідомлень: 9797
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1649 раз.
1
4
5
Додано: Нед 14 вер, 2025 21:44
Shaman написав: candle645 написав: Shaman написав:Успіх
щоб підняти рівень форуму, можемо почнеш себе? задай питання - але сам, не треба оце - шукайте вище. до того ж напівчоловік задаєте провокативні питання, мета яких насправді не відповідь - цікаво, чи ти це розумієш?
й потім, шановне панство - які ваші думки? о не оце - швидко мені відповіли.
впораєшся з цим? а я спробую відповісти на твої питання
Напівчоловік на цьому форумі лише один - "АндрейМ".
А ти і тобі подібні, які живуть своїм звичайним цивільним життям в тилу і при цьому вимагають щоб хтось інший їх захищав - чоловіки максимум на 10%, і то не факт - точне значення зможе встановити хіба-що місцевий чоловік на десь 30%, і лише після того як зробить розтин та понюхає те що у вас замість мізок.
саме я вимагаю захисту? ти ні? й інші мільйони громадян - теж ні? тому накид не зараховується - тренуйся далі
Я вже 3 з половиною роки захищаю не лише себе та своїх близьких, але навіть таких як ти.
І - вимагаю не захисту, а дотримання законів, особливо 627-ї статті Цивільного Кодексу України.
candle645
Повідомлень: 266
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
Додано: Нед 14 вер, 2025 22:50
candle645 написав:
І - вимагаю не захисту, а дотримання законів, особливо 627-ї статті Цивільного Кодексу України.
а за недотримання 627 ї статті цку шо? Пане Вимагач?
Banderlog
Повідомлень: 3489
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 90 раз.
1
1
Додано: Нед 14 вер, 2025 23:02
Banderlog написав: candle645 написав:
І - вимагаю не захисту, а дотримання законів, особливо 627-ї статті Цивільного Кодексу України.
а за недотримання 627 ї статті цку шо? Пане Вимагач?
Відправляють в школу вчити термін «цивільний» і «військовий»
Там же розказують якими законами України верховна рада затвердила в̶н̶у̶т̶р̶є̶н̶н̶і̶є̶ ̶р̶а̶с̶п̶о̶р̶я̶ж̶е̶н̶і̶я Статути ЗСУ
Hotab
Повідомлень: 16326
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2489 раз.
4
4
3
Додано: Нед 14 вер, 2025 23:19
Hotab написав: Banderlog написав: candle645 написав:
І - вимагаю не захисту, а дотримання законів, особливо 627-ї статті Цивільного Кодексу України.
а за недотримання 627 ї статті цку шо? Пане Вимагач?
Відправляють в школу вчити термін «цивільний» і «військовий»
Там же розказують якими законами України верховна рада затвердила в̶н̶у̶т̶р̶є̶н̶н̶і̶є̶ ̶р̶а̶с̶п̶о̶р̶я̶ж̶е̶н̶і̶я Статути ЗСУ
Пересічений він хто?
flyman
Повідомлень: 40790
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2854 раз.
1
3
Додано: Нед 14 вер, 2025 23:21
Hotab написав: Banderlog написав: candle645 написав:
І - вимагаю не захисту, а дотримання законів, особливо 627-ї статті Цивільного Кодексу України.
а за недотримання 627 ї статті цку шо? Пане Вимагач?
Відправляють в школу вчити термін «цивільний» і «військовий»
Там же розказують якими законами України верховна рада затвердила в̶н̶у̶т̶р̶є̶н̶н̶і̶є̶ ̶р̶а̶с̶п̶о̶р̶я̶ж̶е̶н̶і̶я Статути ЗСУ
Якось не в курсі що там в Сомалі чи Намібії, але в нормальній правовій системі внутрішні регламенти не повинні протирічити Кодексам та Законам, і навіть якщо мова йде про добровільну держслужбу - протирічь повинен бути мінімум який можна перечислити на пальцях рук фрезерувальника, і щодо кожного повинен бути висновок Конституційного Суду на 10 сторінок з роз"ясненням при яких умовах та як саме подібне протиріччя може застосовуватись...
А ВР замість того, щоб належним чином виконувати свої обов"язки - тупо надала статус законів уставам РККА СС, зробивши там сугубо символічні правки типу автозаміни УРеСеРе на Україна.
Востаннє редагувалось candle645
в Нед 14 вер, 2025 23:29, всього редагувалось 1 раз.
candle645
Повідомлень: 266
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
Додано: Нед 14 вер, 2025 23:28
flyman написав:
Пересічений він хто?
Коли? В підвалі - цивільний. В ТЦК вже військовий. Абсолютно такий самий військовий , як і той, який до цього трубив свої контракти (1-й чи 15-й, не важливо) , так само став безсрочним військовим, як і свіжоспечений.
Hotab
Повідомлень: 16326
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2489 раз.
4
4
3
