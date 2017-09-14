Классовая борьба, вызванная настоящей войной, обострила более масштабные социальные конфликты. Вьетнам волновал не только то, как человек живёт, но и как он может умереть: семьи рабочих знали, какие люди получают студенческие отсрочки, бежали в Канаду, спасаются призывными комиссиями или нанимают адвокатов для своей защиты. И многие рабочие семьи раздражало, когда студенты-протестующие, находясь в университетских убежищах, читали лекции американцам с более низким статусом о социальной справедливости, в то время как их сыновья отправлялись на войну вместо студентов.